Зима в Подмосковье 04 января 2023, 10:52 ✨ Где отдохнуть с детьми на зимних каникулах. Топ-5 лучших мест Подмосковья Топ-5 лучших мест для зимнего семейного отдыха в Подмосковье freepik

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Зимние каникулы — прекрасное время для отдыха всей семьей. Предпочитаете гулять на природе или любите лететь по снежным склонам, обожаете этническую кухню или тихие музейные прогулки — в Подмосковье можно найти развлечения на любой вкус. «360» собрал пять самых интересных мест для семейного отдыха.

Тюбинг-парк «Елагино»

Трудно представить себе зимние каникулы без катаний со снежных горок. Под Наро-Фоминском любителей «ватрушек» ждут три 300-метровых спуска в тюбинг-парке «Елагино». Забраться наверх поможет бугельный подъемник.

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Скатиться с горок можно также на лыжах или сноуборде. Необязательно быть мастером — в парке есть профессиональные инструкторы, которые на специально отведенном для этого склоне научат кататься и детей, и взрослых.

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Тюбинг-парк «Елагино» / "ВКонтакте"

Поклонники поездок на морском «банане» могут вспомнить любимое развлечение и прокатиться по снегу. Для любителей более серьезной техники предлагают аренду снегохода. На территории парка есть кафе, шашлычная, беседки с мангалами.

Национальный парк «Лосиный остров»

Гостей национального парка «Лосиный остров» на новогодних каникулах каждый день ждут увлекательные квесты на свежем воздухе и интересные мастер-классы. В специально оборудованных фотозонах можно будет сделать снимки на память.

Во время экскурсий предлагают посмотреть на бобровые поселения, узнать, как зимует лес и его обитатели, увидеть «лесную столовую» для оленей, лосей и кабанов, погулять по зимнему дендрарию и научиться различать, какие животные оставили следы на снегу.

Также можно побывать на театрализованных представлениях и многочисленных мастер-классах, где научат создавать рождественских ангелов, поделки из бересты, желудей и других природных материалов.

Парк «Патриот»

Снегурочка, Дед Мороз со своей свитой и другие сказочные герои отправятся навстречу захватывающим приключениям в парке «Патриот». Им предстоит победить лесных проказников и освободить похищенную Бабкой-ежкой волшебную Искорку.

Вместе с друзьями она найдет дорогу к новогодней Елочке, чтобы зажечь ее к началу праздника. Можно не сомневаться, что конно-хореографическое представление «Волшебный огонек» понравится и взрослым, и самым маленьким зрителям.

Кстати, в парке есть две горки для катания на ледянках и трасса для спуска на «ватрушках». Рядом с горками для гостей обустроили множество интерактивных и тематических объектов, у которых можно сфотографироваться на память.

Этнопарк «Кочевник»

Покормить верблюдов и яков, посетить настоящие северные юрты и даже переночевать в них, прокатиться на собачьих или оленьих упряжках — все это можно сделать в этнопарке «Кочевник». Здесь же проводят экскурсии по кочевому стойбищу и зоодвору.

Гостям также предлагают оценить этническую бурятскую кухню и блюда других кочевых народов. Детям наверняка понравится мастер-класс по росписи деревянной игрушки, а также представления теневого и кукольного театра.

«Кочевник» покажет, как празднуют Новый год чукчи, какие традиции и обычаи они соблюдают, чтобы год был хорошим. Узнать, как отмечают на Севере праздник звезды Пэгытти, можно 6 января.

Зарайский кремль

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, стоит заглянуть в музей-заповедник «Зарайский кремль». До 7 января там открыта новая выставка «Русская тройка», посвященная той самой тройке лошадей, которая веками очаровывала русских писателей и художников.

Свое видение тройки показали современные мастера народных художественных промыслов. В экспозиции собраны федоскинские шкатулки, фигурки лошадей, созданные мастерами Богородского и Гжели.

Елка в музее-заповеднике «Зарайский кремль» / "ВКонтакте"

Кроме того, в музее можно посмотреть выставку работ Станислава Никиреева. Художника называли «русским Дюрером» и занесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что мастер сумел уместить на одном квадратном сантиметре бумаги 78 деталей изображения.