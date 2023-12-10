Эксклюзив 10 декабря 2023, 14:47 Ждите, вам перезвонят. Скорая в Зеленограде приехала на вызов к ребенку через 2,5 часа Семья из Зеленограда почти 2,5 часа ждала скорую к ребенку с температурой под 40 РИА «Новости»

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В Зеленограде семья два с половиной часа ждала скорую помощь для девятилетнего ребенка с температурой 39,7. Об этом «360» рассказала мать мальчика.

Ребенок заболел еще 7 декабря. Родители вызвали врача на дом по единому номеру 122. У мальчика поднялась высокая — до 38,3 — температура, — он жаловался на головную боль и слабость.

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Пришедший в этот день педиатр осмотрел ребенка, прописал противовирусные и жаропонижающие препараты и посоветовал вызвать врача еще раз, если состояние не улучшится.

Утром 9 декабря мать мальчика позвонила на 122 и оформила заявку на повторный визит специалиста. Но в течение дня к ребенку так никто и не пришел. Вечером, около половины восьмого, женщина снова набрала номер единой справочной службы и добилась соединения с оператором.

Ей заявили, что врачи якобы посещают пациентов на дому до 22:00 и посоветовали ждать. Когда температура у сына повысилась до 39,7, жительница Зеленограда решила вызвать скорую помощь — было около 21:00.

«Позвонила по 103. Ответил диспетчер, уточнил, что случилось, данные ребенка, адрес и сказал, что сейчас переключит на дежурного педиатра для консультации», — рассказала собеседница «360».

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Женщина была уверена, что скорая уже едет, а педиатр просто объяснит, как облегчить состояние мальчика. Но вместо ответа специалиста ей пришлось около 45 минут слушать поставленную на повтор фразу автоответчика: «Московская скорая. Пожалуйста, не кладите трубку». Через час она снова набрала номер скорой помощи.

Мне сказали, что врачей на вызов отправляют только после консультации специалиста. Когда я пыталась объяснить, что ждала больше получаса ответ и слушала автоответчик, диспетчер еще раз повторила: «Вам должны перезвонить». Пришлось повысить голос, и только после этого меня переключили на педиатра — правда, теперь трубку на том конце провода сняли почти сразу. Мать мальчика

Женщина получила стандартные рекомендации о том, как сбить жар, после которых врач сказала, что направит к ребенку машину медиков.

«Сказала о том, о чем знает каждый родитель: дать жаропонижающие в соответствии с весом, понемногу и часто поить, обтереть ребенка теплой водой. Все это мы сделали и без нее. И, будто бы одолжение сделала, сказала: „Хорошо, пошлю к вам скорую“», — подчеркнула она.

В итоге медики приехали только около 23:20. К этому времени температура у мальчика спала. Врач его осмотрела, сделала экспресс-тест на ковид и уехала, пообещав передать «актив» в детскую поликлинику.

Сказала: «Я все передам. Но завтра воскресенье, неизвестно, придет ли врач, но в понедельник будет точно». И уехала. На мой вопрос, почему скорую не посылают к ребенку сразу, толком не ответила и заявила, что сейчас много вызовов — эпидемия. Какая именно, не уточнила. Мать мальчика

Женщина заметила, что на следующий день опять позвонила по номеру 122, чтобы выяснить, когда все-таки ждать врача из поликлиники.

«Сначала разговаривала с роботом, потом ждала 20 минут, когда переключат на оператора. Та сказала, что видит активную заявку только от утра 9 декабря. Когда я звонила накануне, мне заявили, что на обработку дают сутки. Они истекли в 10:00 сегодня», — подчеркнула собеседница «360».

РИА «Новости»

Теперь семье снова придется ждать медика — им оформили новую заявку на вызов врача на дом. Мать мальчика заметила, что сталкивается с подобным впервые: обычно и участковые, и скорая приезжали довольно быстро.

Сейчас будем смотреть за температурой, сбивать — опять высокая очень. И, если что, вызовем скорую. Но мне интересно, по всем ли вызовам так работают. А если бы с ребенком что-то случилось за те 45 минут, пока я слушала автоответчик? Или на его месте был бы человек с инсультом, сердечным приступом? Если даже в Москве такой бардак, то что говорить о регионах. Мать мальчика

Жительница Зеленограда собирается написать жалобу в столичный депздрав и Росздравнадзор. По ее мнению, нельзя просто не реагировать на случившееся. За комментарием в департамент здравоохранения Москвы обратился и «360».

С похожей ситуацией, как выяснилось, столкнулись в Санкт-Петербурге: женщина 9 декабря тоже пыталась вызвать скорую к 17-летнему сыну, у которого температура поднялась до 39,5, но получила те же советы по приему жаропонижающих. К подростку, рассказала она «360», врачи не приехали, а дежурный педиатр посоветовала звонить, «если станет хуже».