Здоровье 04 марта 2023, 19:29 Защита от старости и болезней. Многодетность сочли плюсом для женского организма Акушер-гинеколог Темирбулатов объяснил особенности старения клеток у многодетных женщин Unsplash

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Решение заводить ребенка — вопрос очень непростой. Каждая женщина сама определяет, когда готова стать матерью, с учетом множества условий — от финансового положения до медицинских показаний. Многих одолевает страх за собственное здоровье и боязнь самих родов. В Минздраве при этом убеждены, что беременность — однозначно полезная вещь для организма. А если у женщины много детей, то она проживет дольше.

С заявлением о пользе беременности выступила на Конгрессе педиатров России главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, сообщила радиостанция «Говорит Москва». По ее словам, многодетные матери дольше живут, меньше подвержены ряду болезней.

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«Беременность для организма женщины очень полезна. Было доказано в исследованиях: многодетные женщины живут дольше», — отметила она.

Долгушина также обратила внимание, что каждый ребенок дает матери заряд энергии и бодрости.

Звучит многообещающе, однако при упоминании многодетности сразу встает вопрос о том, как долгожительство и отличное здоровье сочетаются со стрессом, который испытывает организм в процессе вынашивания и рождения даже одного ребенка.

РИА «Новости»

Беременность со знаком плюс

По словам экспертов, в беременности действительно есть много плюсов для матери. В частности, это снижение риска развития онкологических заболеваний. На это указали все опрошенные «360» специалисты.

«Действительно, есть исследования, что у женщин, которые имели несколько беременностей, реже возникает рак молочной железы и рак эндометрия матки», — отметила главный врач, врач — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Московской академической клиники «ЭКО» Нино Какучая.

Но, с другой стороны, по словам эксперта, на организм вместе с тем возрастают определенные нагрузки. В частности, на сердечно-сосудистую систему.

Акушер-гинеколог, врач УЗИ Владимир Шапкайц также указал на снижение риска нескольких видов онкологических заболеваний. Но вместе с тем отметил, что нельзя не говорить и о минусах в отдельных случаях.

«У некоторых [женщин после беременности] проявляется скрытая склонность к гипертонии, у некоторых — к сахарному диабету», — пояснил врач.

Секрет долголетия

С тезисом о долголетии многодетных матерей и пользе беременности согласился врач — акушер-гинеколог, репродуктолог, эксперт по ЭКО, кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов.

Он обратил внимание на исследование канадских ученых, которые проверили у группы пациенток с большим количеством детей длину теломер. Это концевые участки хромосом, защищающие ДНК от повреждений.

Давно доказано: чем теломера длиннее, тем медленнее происходит процесс старения клеток. И ученые проверили длину теломер у таких пациенток. Они оказались длиннее. То есть доказано было именно с научной точки зрения, что процесс старения у них замедляется. Ринат Темирбулатов врач — акушер-гинеколог, репродуктолог, эксперт по ЭКО

Исследователи выдвинули теорию, что высокий уровень гормона эстрогена (вырабатывается во время беременности — прим. ред.) способен выступать в качестве фактора защиты от скоростного укорочения теломеры.

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Говоря о снижении риска рака органов репродуктивной системы женщины, Темирбулатов пояснил, что организм должен выдерживать паузу в менструальном цикле. И такой паузой как раз является беременность.

«Чем больше таких пауз, тем меньше нагрузка на эти органы, тем ниже вероятность развития рака. Беременность — это всегда хорошо», — выразил уверенность кандидат медицинских наук.

Неонатолог Татьяна Злобина не до конца разделила мнение о плюсах многодетства для здоровья женщины. В частности, она отметила, что все дело в генетике матери.

«Роды ни в коем случае не красят и не делают ее здоровее — это мое твердое убеждение, но огромное значение имеет генетика. Если женщина со слабой генетикой рожает, как „из рога изобилия“, то очень рано она начинает стареть», — подчеркнула врач.

При этом эксперт согласилась с тем, что многодетные матери, как правило, ведут более активный образ жизни.

«Энергии им не занимать. Дети — это не статика, это вечное движение», — добавила Злобина.

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Оптимальный перерыв между родами

Если женщина планирует завести несколько детей, встает другой вопрос: каким должен быть оптимальный перерыв между родами, чтобы организм успел восстановиться.

«Считается, что между беременностями, которые завершились родами, оптимальный перерыв в среднем составляет около двух лет. Погодки — это уже тяжеловато для организма. Он должен полностью восстановиться. Мы склоняемся в практике ближе к перерыву в два-три года. Тогда эта беременность вынашивается легче по ряду факторов», — подчеркнула Нино Какучая.

В медицине, добавила она, не существует понятия об идеальном количестве детей, которых женщина может родить без ущерба для себя.

«Для какой-то женщины родить одного ребенка — практически невыполнимая задача, а кто-то рожает пять-шесть детей и совершенно без последствий для организма, в том числе для фигуры», — пояснила врач.

Владимир Шапкайц также отметил, что никакого оптимального количества беременностей нет. Но обратил внимание: после пятых родов риск акушерских осложнений значительно возрастает.