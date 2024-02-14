Здоровье 14 февраля 2024, 15:44 «Все очень к месту». Зачем уравнивать немедицинские специальности и врачей Депутат Тумусов: идея уравнять немедицинские специальности с врачами — хорошая Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

Читать 360tv в

Правительство предложило допустить к медицинской реабилитации работников без профильного образования. Если закон примут, то логопеды, психологи и физиотерапевты всегда смогут участвовать в восстановлении здоровья пациента. Сейчас для этого им нужны подтверждающие документы. Насколько инициатива хороша и полезна, «360» узнал у депутата и врача общей практики.

Медик без медобразования

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий расширить перечень специалистов без медицинского образования, имеющих право на оказание медицинской помощи. Комитет по охране здоровья поддержал инициативу и рекомендовал сразу принять его в первом чтении, сообщила газета «Ведомости».

Авторы законопроекта предложили с 1 марта 2024 года уравнять права работников с немедицинским образованием и врачей. Среди них — клинические психологи, логопеды и специалисты по физической реабилитации.

Сейчас такие специалисты могут заниматься реабилитацией только при наличии соответствующего профильного образования и аккредитации.

Правительство поддержало идею ввести баланс между медицинским и немедицинским персоналом. Вместе с этим кабинет министров рекомендовал анализ мер по предотвращению возможных рисков, связанных с оказанием помощи немедицинскими сотрудниками. Также придется оценить социально-экономические последствия закона.

Зачем расширять круг обязанностей

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья и соавтор законопроекта Бадма Башанкаев объяснил «Ведомостям», что полноценная и эффективная реабилитация требует наличия команды специалистов из различных областей. В нее, наряду с врачами, могут входить физиотерапевты, психологи, логопеды и другие немедицинские работники.

Симуляционный центр для обучения навыкам профессионального ухода, 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Первый в России симуляционный центр для обучения навыкам профессионального ухода на территории Научно-практического геронто-психиатрического центра, 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Симуляционный центр для обучения навыкам профессионального ухода, 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Симуляционный центр для обучения навыкам профессионального ухода, 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Первый в России симуляционный центр для обучения навыкам профессионального ухода на территории Научно-практического геронто-психиатрического центра, 2023 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Чтобы работать физиотерапевтом, человек должен получить высшее образование по стоматологии, лечебному делу или педиатрии. Также необходима подготовка в ординатуре по физиотерапии, которая длится два года.

Специальность логопеда или клинического психолога россияне могут получить в непрофильном медицинском вузе. Так, логопеды получают диплом в педагогических институтах, а психологи — во всех заведениях с гуманитарным направлением.

К слову, чтобы психологи могли работать в специализированных заведениях и лечить психически нездоровых людей, они должны получить полное высшее образование (магистр), а не базовое (бакалавриат).

Физиотерапевт накладывает спортсменке специальные пластыри (тейпы), способные предотвратить получение травмы или ускорить восстановление. Фото: Владимир Песня / РИА «Новости» Студенты во время перерыва в московском вузе. Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press Логопед во время занятия правильной постановки речи у ребенка. Фото: Sergey Voronin / Russian Look / Global Look Press Физиотерапевт накладывает спортсменке специальные пластыри (тейпы), способные предотвратить получение травмы или ускорить восстановление. Фото: Владимир Песня / РИА «Новости» Студенты во время перерыва в московском вузе. Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

По словам Башанкаева, возросшую потребность в комплексной реабилитации подтвердили специальная военная операция, пандемия коронавируса и практика восстановления пациентов после инсультов, инфарктов, травм головного мозга и длительного пребывания в реанимации.

Согласно приказу Минздрава, медицинская реабилитация включает в себя предоставление основной и специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной (ее оказывают только высококвалифицированные кадры с применением новейших технологий). Однако сейчас медработники с немедицинским образованием не могут предлагать эти виды помощи.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Хорошая ли идея?

Существует три периода лечения любого человека, напомнил «360» депутат Госдумы VIII созыва и первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Первый — профилактика, второй — основное лечение разными методами в зависимости от болезни, заболевания или травмы и, наконец, обязательная третья фаза — реабилитация.

«Сейчас это особенно важно для участников специальной военной операции и других людей, которые, к примеру, стали инвалидами. Реабилитация в этом случае — одна из наиболее действующих и главных вещей. Правильно подобранный метод восстановления помогает пациентам улучшать качество жизни в той сложной жизненной ситуации, в которую они попали», — рассказал депутат.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

По его мнению, врачей-реабилитологов, логопедов, физиотерапевтов и клинических психологов можно смело приравнять к врачам.

Тумусов подчеркнул: все специалисты, участвующие в реабилитации, очень важны и, по сути, взаимосвязаны, поэтому новая инициатива — правильное решение.

Психологи, логопеды и физиотерапевты действительно оказывают своеобразную медицинскую помощь россиянам после перенесенного заболевания, ранения или травмы. Это очень важно. Федот Турусов зампред комитета Госдумы по охране здоровья

С депутатом согласилась врач высшей категории, врач общей практики и терапевт Лариса Алексеева. Она уточнила в разговоре с «360», что в случае медицины катастроф, во время СВО и других массовых потрясений людей необходимо поддерживать психологически.

«Естественно, это очень хорошо, когда такие специалисты приходят на помощь. К проведению реабилитации после серьезных катаклизмов, таких как крупные аварии и другие потрясения, можно и даже нужно привлекать таких работников. Отличная идея», — подчеркнула медик.

По словам Алексеевой, работа клинических психологов и логопедов важна и «очень к месту», особенно на фоне напряженности в мире.

«Конечно, в медицине катастроф, когда случаются какие-то аварии или стрессовые массовые ситуации, психологи и логопеды, несомненно, нужны. Логопеды, в свою очередь, с педагогическим образованием обладают прекрасными качествами, которые могут помочь людям оправиться после перенесенного стресса — восстановить речь, исправить ошибки. Все эти специальности во время реабилитации пациента очень к месту», — подытожила врач.