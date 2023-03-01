Здоровье 01 марта 2023, 00:37 Врачи Европы забыли клятву Гиппократа. Пациентам из России помогут в азиатских странах Адвокат Ярмуш: для лечения за рубежом россиянам следует смотреть в сторону азиатских стран Pxhere

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Иностранные клиники, которые раньше предлагали медицинскую помощь россиянам, в последнее время стали чаще отказывать им в лечении. Проблемы возникают и у российских благотворительных фондов: теперь не так просто отправить пациентов на лечение за рубеж. Решения в заграничных медцентрах принимают под давлением западных элит. И в связанных с вопросами здоровья случаях стоит обратить внимание на азиатские страны.

Отказ в лечении россиянам

На фоне санкций российские пациенты столкнулись со сложностями в получении лечения за рубежом, сообщил «Медвестник» со ссылкой на опрошенных организаторов компаний, которые занимаются медицинским туризмом.

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Некоторые немецкие государственные и университетские клиники фактически перестали работать с пациентами из России, рассказала CEO сервиса TopMedClinic Виктория Сандалюк. Провайдер медицинского страхования Madanes подтвердил, что государственные клиники Германии не обслуживают российских пациентов.

У благотворительных фондов из России также возникают трудности с отправкой пациентов на лечение за рубеж.

Отсутствие прямых перелетов в Европу и возросшие затраты на оформление документов только снижают спрос среди россиян на медицинские услуги за границей.

Если раньше лидерами в сфере медицинского туризма у россиян значились Швейцария, Германия и Израиль, то теперь — Турция, Израиль и Корея.

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Курс на Азию

С самого начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций ограничения в большинстве своем были направлены против граждан России. На это в беседе с «360» указала специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

Действующими мерами россиян лишают привычных продуктов, услуг, товаров. Фирмы, которые уже долгое время работали в стране, продавали здесь товар и оказывали услуги, стали, невзирая на убытки, сворачивать бизнес и уходить с отечественного рынка.

«Мы, конечно, понимаем, что они это делают под давлением западных элит, которые требуют такого негативного ответа со стороны своих граждан и компаний», — заметила Ярмуш.

Безопасность получения медицинской помощи в странах, относящихся к России и ее жителям недружественно, она тоже поставила под вопрос.

Сейчас в недружественной стране, которая отказывается взять пациента, взять у него деньги и оказать лечение, [чувствуются] русофобские настроения, политически мотивированные решения не принимать российских пациентов. Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву, адвокат

Обращаться в суды, по словам адвоката, тоже не выход. Если человека не хотят лечить, то после выигрыша разбирательства с клиникой пациент может столкнуться с другой проблемой: его попросту «залечат», то есть нанесут еще больший ущерб здоровью.

Или же иностранные судебные органы, по мнению Ярмуш, займут сторону медицинских учреждений, не желающих брать российских пациентов.

В вопросе получения медпомощи она посоветовала обратить внимание на азиатские страны: в этих государствах, по крайней мере, нет «такой русофобии и политически мотивированных решений в отношении больных людей».

Действие общечеловеческих принципов

С общечеловеческой точки зрения нельзя отказывать людям в проведении лечения, заметил в разговоре с «360» врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

Отдельно каждая клиника, а частная — особенно, может отказать пациенту в услугах, не объясняя причин. Черемушкин напомнил о существовании страховых компаний, которые занимаются оформлением и процессом получения медицинской помощи.

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«По идее, пациентов не должен особо интересовать процесс получения лечения: где это делают и как — он застрахован. Этим должна заниматься страховая компания, которая строит алгоритмы, <…> планирует и понимает, где имеет смысл это делать (лечиться — прим. ред.), где хороший уровень, где складывается не очень удачная обстановка», — пояснил врач.

Достаточно состоятельные в финансовом плане пациенты могут оплатить услуги дорогостоящей страховой компании, чьи сотрудники помогут найти метод лечения и клинику, которая не откажет в любой точке мира.

Но есть и другие ситуации. Например, когда человек самостоятельно пытается получить лечение, приезжая в клинику и заключая договор напрямую. В этом случае потенциальный пациент рискует встретить непонимание, как раз обусловленное общеполитической ситуацией.

Одно дело, если ты художник, поэт или <…> продавец в магазине, а другое дело, когда ты имеешь профессию, связанную с жизнью и смертью человека, <…> с его здоровьем, психическим состоянием и прочее. Это разные вещи. Тут уже должны работать общечеловеческие принципы. Евгений Черемушкин врач-онколог

В сложившихся обстоятельствах он рекомендовал связываться со страховой компанией и узнавать, чем ее специалисты могут помочь, какой выход из положения видят.

Если в России все более или менее утрясено, то в зарубежных клиниках лечение сложнее. Причина кроется в неполной информации о внутренней механике оформления и проведения медицинской помощи. В отдельных государствах есть свои нюансы.

Зачастую, заметил Черемушкин, люди страховались в компаниях, которые юридически базировались за рубежом. В этом случае страховщики могут отказать человеку напрямую.

«Поэтому сейчас все, наверное, претерпевает какие-то революционные изменения. <…> Когда все устаканится, в какой форме и как будет выглядеть, невозможно предугадать», — заключил онколог.