Здоровье 26 декабря 2022, 15:08 Заболеваемость COVID-19 в Китае стремительно растет. Что ждет Россию Иммунолог Болибок: новый подвид «омикрона» заражает вакцинированных в Китае freepik

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В китайской провинции Чжэцзян выявили миллион случаев заражения коронавирусом в день. Ожидается, что в ближайшие дни число людей, заболевших COVID-19, удвоится. Пик, по словам специалистов, наступит к Новому году. «360» узнал у медиков, захлестнет ли аналогичная волна ковида Россию.

Рост заболеваемости в провинции Китая

Чжэцзян — крупная провинция недалеко от Шанхая. Каждый день там выявляют около миллиона новых случаев COVID-19, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

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«По оценкам, пик заражения в Чжэцзяне наступит раньше и вступит в период повышенного уровня около Нового года, в течение которого ежедневное число новых случаев заражения составит до двух миллионов», — говорится в заявлении правительства Чжэцзяна.

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Власти провинции, население которой составляет 65,4 миллиона человек, уточнили, что среди 13 583 зараженных коронавирусом пациентов больниц лишь у одного были тяжелые симптомы, вызванные COVID-19. Остальные 242 случая тяжелых и критических состояний вызваны сопутствующими заболеваниями.

РИА «Новости»

Самые опасные недели в Китае

По данным Capital Economics, КНР вступает в самые опасные недели пандемии. После послабления политики «нулевой терпимости» к COVID-19 власти почти не предпринимают усилий, чтобы замедлить распространение инфекции. Тем временем в преддверии Лунного Нового года ожидается множество перемещений внутри Китая, в том числе в те части страны, где уровень заболеваемости пока не вырос. Поток путешествующих людей может спровоцировать новую волну коронавируса и там.

В городах Циндао и Дунгуань в последнее время регистрируют десятки тысяч ежедневных случаев COVID-19. По сообщениям государственных СМИ, система здравоохранения страны испытывает огромную нагрузку: сотрудников просят работать, даже когда они больны, в клиники возвращают тех, кто давно вышел на пенсию.

Число ежедневных запросов в центр неотложной помощи в столице провинции Чжэцзян, Ханчжоу, недавно увеличился более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило государственное телевидение со ссылкой на представителя здравоохранения Ханчжоу.

Новый подвид «омикрона» заражает вакцинированных

Показатели заболеваемости COVID-19 в Китае кажутся чудовищными из-за общего числа жителей страны. Но если соотнести процент зараженных с численностью населения, все окажется не так страшно, заявил «360» иммунолог Владимир Болибок.

«Китай сейчас засекретил данные по коронавирусу, поэтому все это может быть слухами, а может и утечками. Проблема в том, что в КНР практически отсутствует иммунная прослойка из-за естественно переболевших. Вакцины, которые использовали там, как и во всем мире, были настроены на первоначальный штамм, появившийся в конце 2019 года. <…> Была массовая вакцинация, но той вакциной, которая не совсем соответствует нынешнему вирусу», — пояснил он.

Иммунолог напомнил, что в конце 2021 года появился штамм «омикрон». С тех пор он эволюционировал во множество подвариантов. Один из них — BF.7 — и назвали причиной нынешней вспышки COVID-19 в Китае. У него самая высокая способность инфицировать, в том числе вакцинированных.

В других странах BF.7 пока не так активен. По словам Болибока, в ближайшее время в Китае будет множество пациентов, тяжело переносящих COVID-19, больницы действительно переполнятся, показатели смертности поползут вверх. Тем не менее страна справится с ситуацией, уверен медик.

Медик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области / РИА «Новости»

Россиянам паниковать не стоит

Что касается России, то ее населению «китайский сценарий» не угрожает, ведь субвариант «омикрона» BF.7 в стране уже выявляли, подчеркнул Болибок. Теперь все зависит от того, когда этот вариант вируса снова «залетит» на российскую территорию. Если будет массовый завоз, большое количество трансграничных пересечений, тогда заболеваемость может подняться.

«Не стоит забывать и о „зараженных“ коронавирусом предметах. Китайцы неоднократно обнаруживали его на грузах и самолетах из других стран. Постоянно были вспышки из-за этого. <…> Будет ли поток грузов из КНР, содержащих в себе коронавирус…. Наверное, будет — при такой массовой заболеваемости. <…> Это может привести к повторным вспышкам», — отметил иммунолог.

Врач-терапевт Ирина Ярцева также призвала не паниковать. Она напомнила, что коронавирус SARS-CoV-2 — лишь один из видов коронавирусов, существующих в природе. Более того, от гриппа клиническая картина гораздо ярче, чем от COVID-19.