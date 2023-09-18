Эксклюзив 18 сентября 2023, 19:25 😷 Вспышка смертельного вируса в Индии. Грозит ли миру новая пандемия? Терапевт Минина: вирус Нипах может дойти и до России РИА «Новости»

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Власти штата Керала на юге Индии пытаются локализовать вспышку вируса Нипах, от которого погибли как минимум два человека: среди предпринятых мир — массовое тестирование, карантин, информирование жителей и приостановка работы учебных заведений. Однако при выявлении этой инфекции врачи могут только облегчить симптомы, пока иммунитет не справится с болезнью, ведь вакцины от нее нет. Что такое вирус Нипах и стоит ли россиянам его бояться, терапевт Ольга Минина рассказала «360».

Далее — прямая речь.

Вирус Нипах — возбудитель инфекционного заболевания «нипах-грипп». Это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельно опасным.

Его основные симптомы: высокая температура, головная боль, рвота, боль в груди и во всем теле, особенно в мышцах. Также люди часто теряют сознание.

Врачи лечат не саму болезнь, а лишь убирают симптомы, чтобы организм мог сам как-то выкарабкаться.

Шансов на массовую эпидемию нет — его нельзя сравнивать с COVID-19. В России случаев заболевания еще не зарегистрировали, но существуют риски. Они особенно высоки при поездках в регионы, где можно случайно заразиться.

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Важно соблюдать меры профилактики: поддерживать личную гигиену и отсутствие контакта с возбудителем. Стоит с опаской смотреть на свиней и летучих мышей, ведь они могут быть разносчиками инфекции.

При самом худшем сценарии такое заболевание может привести к воспалению мозга и легких, даже к летальному исходу. У выживших вирус может поражать нервную и респираторную ткани.