Здоровье 07 сентября 2023, 15:46 🍟«Нужно объяснять как ребенку». Вредные продукты могут получить маркировку Врач Соломатина: маркировка вредных продуктов может стать стоп-сигналом РИА «Новости»

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Правительство России изучает вопрос введения маркировки на продуктах питания, которые содержат много килокалорий и вредных веществ, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Это может коснуться газированных напитков, сладостей, чипсов и так далее. В чем суть предложения и почему оно может быть необходимо, разбирался «360».

Ожирение — проблема современного мира

На лицевой стороне упаковки планируют добавлять особое обозначение, если в продукте превышено содержание вредных веществ и килокалорий. Это обсудили участники заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. На встрече, которая прошла в июне, поднимали проблему ожирения населения, сообщила газета «Известия».

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По данным ВОЗ, к вредной еде относятся переработанное (ветчина, бекон, сосиски), сладкие газированные напитки и энергетики, продукты с высоким содержанием трансжиров, например бургеры, картофель фри, чипсы.

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Ожирение — результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. Это заболевание не всегда следствие неправильного образа жизни. В некоторых случаях оно генетически обусловлено.

Лишний вес у людей чаще всего встречается в странах с высоким уровнем экономического развития и доступностью к высококалорийной пище, рассказала «360» врач-диетолог Елена Соломатина. Причин тому много: в частности, изменение образа жизни и структуры питания.

По словам диетолога, раньше пища не была легкодоступной, поэтому человеку приходилось совершать определенные действия — еду нужно было догнать. Помимо этого, сама жизнь предполагала серьезные физические нагрузки: порой приходилось убегать от более сильного хищника.

Человек был адаптирован под другие параметры еды. Раньше она была без добавленных усилителей вкусов, консервантов и других ингредиентов, которые кладут, чтобы человек ел больше и больше. Елена Соломатина

Прививать осознанность

Потребители в магазинах нередко выбирают продукты, не задумываясь о том, что кладут в корзину. Соломатина заявила, что важно привить людям осознанность при покупке продуктов: например, покупать не белый хлеб, а цельнозерновой.

«Нужно объяснить как ребенку, что хорошо, а что плохо. Конечно, продукты лежат на полках, но право выбора остается за потребителем. Это не производитель виноват, что человек заполучит потом серьезные заболевания», — подчеркнула диетолог.

По словам собеседницы «360», сегодня много доступной информации о вредных и полезных продуктах. Тем не менее до многих эти знания не доходят. В некоторых случаях вредная еда становится зависимостью — от нее невозможно отказаться.

Когда человек берет упаковку и видит «сигнал светофора», у многих сработает стоп. Большинство не читают этикетки в супермаркетах и бездумно кладут [продукты в корзину]. Но из-за предупреждающего знака человек может передумать покупать продукт. Елена Соломатина

Врач выразила опасение, что, несмотря на маркировку, производители не перестанут выпускать вредные продукты питания и рекламировать их. Питание стало вопросом удовольствия, а не естественной потребностью организма.

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Лишний вес ведет к болезням

Ожирение чаще всего связывают лишь с эстетической непривлекательностью и ограничением в движении, не осознавая, что последствия могут оказаться серьезнее.

Сердечно-сосудистые заболевания

Врач объяснила, что лишние килограммы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз, инфаркт миокарда и инсульт. Избыточное жировое отложение может привести к повышению уровня холестерина и образованию тромбов.

«Мы получили то, что получили. Неправильное питание приводит к широкому развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А это причина номер один смертности в большинстве стран», — отметила врач-диетолог.

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Сахарный диабет

Лишние килограммы могут стать фактором развития диабета, добавила врач. Перенасыщение клеток жирами приводит к инсулинорезистентности: организм не может нормально использовать инсулин для управления уровнем сахара в крови.

Более того, Соломатина подчеркнула, что, помимо диабета, ожирение в некоторых случаях провоцирует развитие онкозаболеваний.

Заболевания печени и проблемы с пищеварением

Накопительным результатом неправильного питания может стать стеатоз — жировое скопление в печени, которое со временем рискует перейти в цирроз печени и даже рак. Рефлюкс, гастрит и другие пищеварительные проблемы — частые спутники этого заболевания.

Проблемы с суставами и дыхательной системой

Перегрузка суставов при избыточном весе может вызвать боли и воспаление, приводящие к артриту и другим хроническим заболеваниям опорно-двигательной системы.

На фоне ожирения также могут развиться апноэ — синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) — и астма. Причина в том, что жировые отложения ограничивают объем легких и ухудшают дыхательную функцию.

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Ухудшение качества жизни и психологические проблемы

Лишние килограммы существенно ухудшают само качество жизни: ограничивают физическую и социальную активность, затрудняют выполнение повседневных задач. Помимо этого, могут обостряться психологические проблемы — депрессия и низкая самооценка.