31 мая 2023, 00:24
Врачам запретят менять пол пациентам. Недобросовестные медики уйдут в подполье?
Хирург Шестаков назвал нонсенсом смену пола по медицинским показаниям
В России могут запретить государственную регистрацию смены пола без операций, а также проведение подобных хирургических вмешательств. Исключение сделают лишь для лечения врожденных аномалий у детей. Законопроект, авторами которого стали председатель ГД Вячеслав Володин и другие депутаты, уже внесли на рассмотрение в Госдуму. В каких случаях операции по смене пола действительно необходимы и что об этом думают врачи — в материале «360».
Менять пол запретят
Авторами законопроекта стали Вячеслав Володин и почти 400 депутатов от всех думских фракций, сообщили в пресс-службе Госдумы. Поправки предложили внести в два федеральных закона — «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об актах гражданского состояния».
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В России предложили запретить смену пола как на операционных столах, так и документально — в ЗАГСах на основании справок из медицинских учреждений. Парламентарии отметили, что «вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения». Список таких отклонений установит правительство.
О работе над законопроектом ранее сообщала депутат Госдумы Ирина Филатова. По ее словам, парламентарии утверждали текст документа все выходные, и в итоге победил «самый жесткий вариант».
«На этом — все. Трансгендерная секта лишается возможности калечить людям жизни без шанса исправить ошибку», — отметила она.
Спасти молодежь от дурного влияния
Авторы инициативы отметили, что в России сложилась развитая индустрия смены пола. Она включает в себя недобросовестных врачей, психологов, ЛГБТ-организации и активистов — все они направляют свою разрушительную активность на подростков и молодежь, отметили в пояснительной записке к документу.
Парламентарии подчеркнули, что Конституцией не предусмотрена возможность изменения пола. В главном документе страны закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей, и в них предусмотрены лишь мужчины и женщины — никаких «дополнительных» вариантов полов или гендеров.
Торговлю «транссексуальностью» следует остановить
Сейчас в России выдают справки об изменении пола, которые являются основанием для внесения изменений в ЗАГС и проведения операций. Это возможно на основании приказа Минздрава России № 850н от 23 октября 2017 года. Подобный документ могут выдать при диагнозе «транссексуализм».
«В период с 2016 по 2022 годы за заменой паспортов гражданина Российской Федерации по основанию „изменение пола“ обратились 2990 человек», — уточнили авторы законопроекта.
Число таких обращений росло с каждым годом. В 2016-м их было 142, в 2018-м — 370, в 2021 году 554, а в прошлом — 996. Депутаты добавили, что справку о транссексуальности и смене пола можно беспрепятственно во многих частных клиниках. Цена вопроса — около 30 тысяч рублей.
«По имеющимся свидетельствам родителей пострадавших детей, зачастую получение справок происходит без полагающегося полноценного медицинского обследования, формально и в течение нескольких десятков минут», — следует из пояснительной записки.
Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект сочли механизмом, который позволит решить проблему.
Сложный вопрос
Обойти запрет на проведение операций по смене пола будет сложно, рассказал НСН врач-андролог Владислав Гладышев. По его словам, в подпольных условиях при наличии денег подобное вмешательство провести можно.
«Вот только такие операции делает бригада врачей, при этом все они должны молчать. Не представляю, как подпольно организовать и саму операцию, и послеоперационное наблюдение», — отметил медик.
Специалист признался, что принимал участие лишь в четырех подобных операциях. Все пациенты были взрослыми, сформировавшимися людьми. Несмотря на отрицательное отношение к таким хирургическим вмешательствам, врач заявил — иногда они показаны по медицинским показаниям в случае некоторых психических заболеваний.
Непростым вопрос назвал и профессор, врач-хирург из Первого МГМУ имени Сеченова Андрей Шестаков. Он рассказал «360», что современная медицина не способна четко установить природу генетических сбоев. По его словам, в России крайне редко проводят операции по смене пола.
«Непонятно, насколько тонкие биохимические процессы проходят в организме <…> К сожалению, мы не можем это определять. Смена пола по медицинским показаниям — это нонсенс», — подчеркнул собеседник «360».
По его словам, во многих случаях желающие сменить пол просто пытаются привлечь к себе внимание. Такие молодые люди ищут себя в другом статусе, добавил профессор.
Ранее против проведения операций по смене пола несовершеннолетним высказался американский миллиардер Илон Маск. Он призвал проводящих такие хирургические вмешательства врачей лишать свободы пожизненно.
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