Эксклюзив 27 января 2024, 11:19 «Вплоть до остановки сердца». Почему опасно самостоятельно назначать себе диеты Эндокринолог Петрова: перед тем как сесть на диету, надо посоветоваться с врачом Freepik

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Пенсионерка из Подмосковья чуть не лишилась жизни из-за знаменитой калиевой диеты. Она составила себе рацион по советам в интернете и в итоге попала в больницу. Врачи рассказали «360», почему не стоит садиться на диеты без назначения врача, а также чем опасна конкретно калиевая диета.

Могло быть хуже

С появлением интернета некоторые пользователи предпочитают искать нужную информацию там, а не обращаться к экспертам. Но со здоровьем таких экспериментов лучше не ставить. В этом убедилась 69-летняя женщина, поступившая в кардиологическое отделение больницы в Щелкове с нарушением ритма сердца, тяжестью и судорогами в ногах. Оказалось, пенсионерка уже страдала от проблем с сердцем и решила добавить в свой рацион больше еды, содержащей калий. Она нашла в Сети диету из кураги, рыбы, бобов и отрубей — плюс дополнительно принимала препараты. В результате через три месяца показатели калия в ее организме сильно выросли.

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Медики помогли пациентке, уже через 10 дней анализы пришли в норму, и ее выписали. Но все могло закончиться плачевно, рассказала «360» врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Она пояснила, что калий нельзя долго применять бесконтрольно, поскольку он «тесно завязан» с другими минералами: магнием, натрием и кальцием.

«Гиперкалиевая диета способствует тому, что из организма выходит большое количество натрия. Калиевая диета, особенно если там еще и магний присутствует, как раз как у этой пенсионерки, приводит к тому, что из организма активно выводится вода, причем не только из подкожной клетчатки и межклеточного пространства, но и из сосудистого русла. Активный выход воды вызывает гипотонию (снижение артериального давления), на фоне чего человек может чувствовать себя плохо вплоть до обмороков», — пояснила Белоусова.

Она добавила, что при таких диетах помимо натрия из организма уходят кальций и даже магний, что может способствовать развитию судорог.

«Мышечные судороги в данном случае — первая ласточка, это не самое страшное. Дело в том, что в судорожную готовность вступает миокард, могут развиваться нарушения ритма вплоть до остановки сердца», — предупредила врач.

Чисто лечебные диеты

Белоусова отметила, что есть несколько вариантов калиевой диеты. Например, лечебный вариант применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях, и в его основе лежат сухофрукты: курага, чернослив, компоты из сухофруктов, иногда с рисом. Существуют так называемые диеты Кареля — «достаточно старые» лечебные диеты, которые иногда тоже применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях: стенокардии, сердечных отеках, гипертонической болезни.

Эти чисто лечебные диеты предназначены для того, чтобы снижать артериальное давление у гипертоников, для разгрузки миокарда. Раньше их применяли в стационарах, иногда рекомендуют и амбулаторным больным, но на довольно-таки короткое время, которое требуется для стабилизации состояния пациента. Такие диеты назначаются только по медицинским показаниям и желательно — по назначению врача или под его присмотром: не обязательно в стационаре, но хотя бы когда с врачом можно в любой момент посоветоваться. Анна Белоусова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Эндокринолог, нутрицилог Наталья Петрова предположила, почему пенсионерка выбрала именно калиевую диету.

«Видимо, в сознании пенсионерки произошла сцепка: кардиологи для сердца рекомендуют калий, и, значит, нужно есть калий. Но это не совсем так», — заметила она.

Дело в том, что врачи часто назначают пациентам с болезнями сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями препараты, которые выводят калий. Зная об этом побочном эффекте, они также назначают препараты калия — либо в обязательном порядке рекомендуют потребление продуктов с увеличенным содержанием этого элемента. Но при этом регулярно проводится лабораторный контроль его уровня в организме пациента.

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По словам Петровой, в день здоровому человеку весом, условно, 70 килограммов можно потреблять не более трех-четырех граммов калия.

«В противном случае, если происходит передозировка и если, не дай бог, есть какая-то патология почек, мы получим достаточно тяжелое осложнение — гиперкалиемию: от слабости в мышцах до спутанности сознания, аритмии. В ряде случаев это может привести к смертельному нарушению ритма сердца», — продолжила эндокринолог.

Она посоветовала всем, кто хочет сесть на диету, первоначально все-таки обратиться к специалисту. Организм каждого человека индивидуален: что хорошо и необходимо одному, то не подойдет другому, резюмировала Наталья Петрова.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали не увлекаться диетами от фитнес-блогеров. Кроме того, ученые из Копенгагенского университета выяснили, что веганская диета опасна при беременности — она может привести к осложнениям как у матери, так и у ребенка.