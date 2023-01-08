Эксклюзив 08 января 2023, 10:48 От самых неприятных дел к глобальным задачам. Как войти в рабочий ритм после праздников Психолог Кичаев рассказал, как преодолеть «постпраздничный» синдром Unsplash

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Праздники пролетели незаметно. Завтра на работу — а желания никакого. Знакомо? Ученые из Университета Гренады (Испания) в 2020 году проводили исследование среди работников от 25 до 40 лет и выяснили, что 35% из них сталкиваются с «постпраздничным» синдромом. Как после длительного отдыха найти в себе силы выйти в офис — в материале «360».

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Чтобы дела не свалились все разом

Психологические симптомы «постпраздничного» синдрома включают раздражительность, тревогу, печаль, безразличное отношение и глубокое чувство пустоты. Физические — усталость, отсутствие аппетита и концентрации, сонливость или бессонницу, аномально учащенное сердцебиение и мышечную боль. Конечно, необязательно, что они будут присутствовать все сразу.

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Если вы сейчас испугались и нашли у себя такие симптомы, эта информация точно для вас. Первое, что нужно понять: если вам кажется, что при выходе на работу вас накрыла та самая русская toska или какая-нибудь «американская» депрессия, скорее всего, вы сгущаете краски. Так говорят специалисты, а еще они утверждают, что такой «эффект отвыкания» от работы совершенно нормален, а значит, к нему можно и нужно адаптироваться.

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Психолог и коуч Александр Кичаев в разговоре с «360» посоветовал в день завершения праздников выделить полчаса, чтобы составить список — какие дела остались с прошлого года, какие гештальты не закрыты.

Это важно, чтобы все дела не навалились в первый рабочий день разом и чтобы уже имелась стратегия по решению тех задач, которые висят в листе ожидания. Здесь вам поможет матрица Эйзенхауэра.

«Постарайтесь выписать планы на год и максимально детализировать ближайшие дела. Это позволит нашему бессознательному уже переключиться на рабочий алгоритм — напряженный, структурированный», — рекомендовал Кичаев.

«Едим» лягушку и слона

Как лучше построить первый рабочий день и первую рабочую неделю? Стоит сделать сначала самое сложное и неприятное? Или, наоборот, лучше пока отложить трудные вопросы?

«Есть множество техник. Одна из них — „съесть лягушку“. То есть рекомендуется как раз сделать самое неприятное в первый час рабочего времени. Чтобы потом не мучиться, что это еще предстоит, чтобы это не омрачало и не забирало вашу энергию», — пояснил Кичаев.

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Объемные же задачи психолог советует разбивать на мелкие части. Так лучше делать всегда, но особенно важно поступать подобным образом, когда только вливаетесь в рабочий ритм.

«Тут работает другая техника — „съесть слона, но по кусочкам“. Шаг за шагом можно справиться с любой большой задачей», — поделился эксперт.

Кичаев привел в пример написание объемного отчета или, наоборот, заявки. Во-первых, рассказал коуч, сначала надо поэтапно собрать материалы, посмотреть существующие аналоги — это два вводных этапа. И только после этого можно приступать к реализации. И здесь точно так же — сначала вступление, потом часть первая, вторая, третья, наконец заключение. Между выполнением этих этапов надо делать короткие перерывы и вознаграждать себя.

Если же сразу наброситься на выполнение объемных задач, это может сильно демотивировать, напугать. Паническая атака даже может случиться. Александр Кичаев психолог

Как помочь близкому человеку, если у него апатия

Чтобы «вытащить» кого-либо, у тебя у самого должны быть силы. Это нужно обязательно понимать, заверил психолог.

«Зачастую человек нересурсный пытается вытащить друга, близких, вселить кому-то оптимизм. Но это будет фальшиво и неубедительно. Просто оба зависнут в депрессии», — пояснил он.

Чтобы этого не произошло, нужно начинать с себя. Определите, что еще можно сделать, чтобы вы были готовы поделиться своим позитивом с другим. Затем составьте план разговора, посоветовал коуч. Там должны быть ответы на такие вопросы:

Как комфортнее собеседнику выяснять ситуацию?

Когда это лучше сделать?

Где лучше поговорить?

Какие аргументы привести? (пять-семь заготовить)

Если же общение начать не вовремя, например накануне ночи, или сделать это неправильно, то можно только все испортить.

«Лучше, если такой разговор состоится утром, где-нибудь на природе, это будет правильнее и может помочь», — подытожил эксперт.