Здоровье 22 декабря 2023, 08:00 Вирусный новогодний маскарад. Как сберечь здоровье к праздникам Stefamerpik / Freepik

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До главного праздника года остались считанные дни. Кто-то уже вовсю готовится к встрече 2024 года на новогодних корпоративах. Кто-то с замиранием сердца ждет предстоящих утренников и елок в детских садах и школах. А кто-то мечтает поскорее отправиться на поезде в Великий Устюг на встречу с самим Дедом Морозом. Сорвать все планы и нарушить предновогоднюю атмосферу ожидания чуда под силу вирусам. Маскируясь друг под друга, они атакуют россиян на протяжении последних недель. А, значит, и нам пора надевать маски и задействовать весь имеющийся противовирусный арсенал — от витаминов в новогодних мандаринах до современных эффективных противовирусных препаратов.

Тройка мчится, тройка скачет

Вирусная тридемия, которую специалисты предрекали нам в нынешнем сезоне, уже пришла в Россию. На территории страны активно распространяются вирусы гриппа типов А и B, разновидности коронавирусного «омикрона» и множество других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

На 49-й неделе года заболеваемость гриппом и ОРВИ подросла почти на 9% в среднем по всем возрастным группам, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве ожидают усиление вирусных атак по мере роста количества массовых мероприятий в преддверии Нового года и в период новогодних каникул. Да и нынешний «новогодний» туристический сезон во многих российских регионах обещает стать по-настоящему высоким. Это, в частности, относится к Краснодарскому краю, Москве Санкт-Петербургу и Казани, а также Костромской, Вологодской и Владимирской областям. 11 ноября из Великого Устюга отправился «Поезд Деда Мороза» (передвижная резиденция новогоднего волшебника). До 13 января 2024 года он пройдет через сотню российских городов.

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Профилактика должна быть комплексной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти на местах «продолжить информационно-разъяснительную кампанию по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19». По ее словам, родители порой пренебрежительно относятся к мерам предосторожности и ведут простуженных малышей на новогодние представления, что «является абсолютно недопустимым». Анна Попова обратила особое внимание на профилактику распространения вирусных инфекций и поручила «принять меры по недопущению отправки в поездки организованных групп детей с признаками инфекционных заболеваний».

Усиливают меры профилактики и в Москве. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице в целом держится в пределах норм для этого периода. Этому во многом способствовала вакцинация. В ходе нынешней вакцинальной кампании были привиты свыше 60% москвичей. Тем не менее, столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует москвичам и гостям столицы использовать маски в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте.

Столичный Роспотребнадзор обращает внимание на то, что лучший профилактический эффект против ОРВИ и гриппа демонстрирует комплексный подход. Он включает три составляющие:

·Вакцинация;

·Поддержка организма лекарственными средствами;

·Здоровый образ жизни.

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Предновогодняя противовирусная терапия

Специалисты московского Роспотребнадзора напоминают о необходимости с целью профилактики начинать прием противовирусных препаратов при «появлении заболевших гриппом или ОРВИ в семье или рабочем коллективе».

Такого же мнения придерживаются и врачи. Большинство циркулирующих в обществе нынешней зимой вирусов обладают схожей симптоматикой. Практически любой из них может сопровождать жар, слабость и интоксикация, боль в горле или в суставах и мышцах, кашель и другие катаральные проявления. Отличить вирусы друг от друга порой можно исключительно методами ПЦР-тестирования. Оно проводится не везде и не всегда. А драгоценное время уходит.

В этой ситуации на первый план выходят противовирусные препараты, обладающие максимально широкой противовирусной активностью — «Интерферон», «Амиксин», «Арбидол». Ирина Ленева, доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова говорит о важности приема противовирусных препаратов прямого действия широкого спектра активности и с хорошей переносимостью, таких как, например, российский «Арбидол». Эксперт советует принимать его при первых симптомах болезни, а также в случае контакта с заболевшим.

В канун Нового года стоит придерживаться здорового питания, богатого витаминами. Особенно витамином C. Отдавайте предпочтение таким полезным ягодам как клюква и брусника, пейте напитки на основе шиповника. И не забывайте о цитрусовых! Пусть аромат мандаринов — главного символа Нового года — наполнит ваш дом, поднимет настроение и придаст сил организму.

Обратите внимание — нужно соблюдать курс приема противовирусных, это поможет избежать осложнений.

Важно помнить, что заниматься самолечением нельзя, а перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию. Положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий не гарантируются. Применять лекарственные средства можно исключительно по показаниям, указанным в инструкциях, которые утверждены в установленном порядке.