22 декабря 2023, 08:00
Вирусный новогодний маскарад. Как сберечь здоровье к праздникам
До главного праздника года остались считанные дни. Кто-то уже вовсю готовится к встрече 2024 года на новогодних корпоративах. Кто-то с замиранием сердца ждет предстоящих утренников и елок в детских садах и школах. А кто-то мечтает поскорее отправиться на поезде в Великий Устюг на встречу с самим Дедом Морозом. Сорвать все планы и нарушить предновогоднюю атмосферу ожидания чуда под силу вирусам. Маскируясь друг под друга, они атакуют россиян на протяжении последних недель. А, значит, и нам пора надевать маски и задействовать весь имеющийся противовирусный арсенал — от витаминов в новогодних мандаринах до современных эффективных противовирусных препаратов.
Тройка мчится, тройка скачет
Вирусная тридемия, которую специалисты предрекали нам в нынешнем сезоне, уже пришла в Россию. На территории страны активно распространяются вирусы гриппа типов А и B, разновидности коронавирусного «омикрона» и множество других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
На 49-й неделе года заболеваемость гриппом и ОРВИ подросла почти на 9% в среднем по всем возрастным группам, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве ожидают усиление вирусных атак по мере роста количества массовых мероприятий в преддверии Нового года и в период новогодних каникул. Да и нынешний «новогодний» туристический сезон во многих российских регионах обещает стать по-настоящему высоким. Это, в частности, относится к Краснодарскому краю, Москве Санкт-Петербургу и Казани, а также Костромской, Вологодской и Владимирской областям. 11 ноября из Великого Устюга отправился «Поезд Деда Мороза» (передвижная резиденция новогоднего волшебника). До 13 января 2024 года он пройдет через сотню российских городов.
Профилактика должна быть комплексной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти на местах «продолжить информационно-разъяснительную кампанию по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19». По ее словам, родители порой пренебрежительно относятся к мерам предосторожности и ведут простуженных малышей на новогодние представления, что «является абсолютно недопустимым». Анна Попова обратила особое внимание на профилактику распространения вирусных инфекций и поручила «принять меры по недопущению отправки в поездки организованных групп детей с признаками инфекционных заболеваний».
Усиливают меры профилактики и в Москве. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице в целом держится в пределах норм для этого периода. Этому во многом способствовала вакцинация. В ходе нынешней вакцинальной кампании были привиты свыше 60% москвичей. Тем не менее, столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует москвичам и гостям столицы использовать маски в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте.
Столичный Роспотребнадзор обращает внимание на то, что лучший профилактический эффект против ОРВИ и гриппа демонстрирует комплексный подход. Он включает три составляющие:
·Вакцинация;
·Поддержка организма лекарственными средствами;
·Здоровый образ жизни.
Предновогодняя противовирусная терапия
Специалисты московского Роспотребнадзора напоминают о необходимости с целью профилактики начинать прием противовирусных препаратов при «появлении заболевших гриппом или ОРВИ в семье или рабочем коллективе».
Такого же мнения придерживаются и врачи. Большинство циркулирующих в обществе нынешней зимой вирусов обладают схожей симптоматикой. Практически любой из них может сопровождать жар, слабость и интоксикация, боль в горле или в суставах и мышцах, кашель и другие катаральные проявления. Отличить вирусы друг от друга порой можно исключительно методами ПЦР-тестирования. Оно проводится не везде и не всегда. А драгоценное время уходит.
В этой ситуации на первый план выходят противовирусные препараты, обладающие максимально широкой противовирусной активностью — «Интерферон», «Амиксин», «Арбидол». Ирина Ленева, доктор биологических наук, заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова говорит о важности приема противовирусных препаратов прямого действия широкого спектра активности и с хорошей переносимостью, таких как, например, российский «Арбидол». Эксперт советует принимать его при первых симптомах болезни, а также в случае контакта с заболевшим.
В канун Нового года стоит придерживаться здорового питания, богатого витаминами. Особенно витамином C. Отдавайте предпочтение таким полезным ягодам как клюква и брусника, пейте напитки на основе шиповника. И не забывайте о цитрусовых! Пусть аромат мандаринов — главного символа Нового года — наполнит ваш дом, поднимет настроение и придаст сил организму.
Обратите внимание — нужно соблюдать курс приема противовирусных, это поможет избежать осложнений.
Важно помнить, что заниматься самолечением нельзя, а перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию. Положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий не гарантируются. Применять лекарственные средства можно исключительно по показаниям, указанным в инструкциях, которые утверждены в установленном порядке.
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