Здоровье 27 марта 2023, 19:15 «Сгубила жадность». Студентка-медик вела блог о «системном оздоровлении» и умерла из-за иммуностимулятора Врач-иммунолог Болибок: «Лаеннек» надо использовать сразу после разведения, нельзя хранить Анна Коляда / Соцсети

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Пятикурсница московского медуниверситета Анна Коляда умерла после приема препарата для укрепления иммунитета. Ее молодому человеку повезло: он попал в реанимацию, но выжил. Девушка называла себя health-коучем и специалистом по системному оздоровлению, но капельницы с «Лаеннеком» пара делала без назначения врача. «360» выяснил, что это за лекарство и почему последствия оказались такими трагичными.

О смерти студентки пятого курса Сеченовского университета сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, девушка принимала препарат для повышения иммунитета без назначения врача. В результате она попала в реанимацию НИИ Склифосовского с диагнозом «отравление медицинскими препаратами».

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В столичном СК подтвердили, что пациентка 2001 года рождения скончалась в реанимации одной из московских больниц 25 марта. Госпитализировали ее еще 14-го числа — все это время врачи боролись за жизнь девушки.

Вместе с ней в больнице оказался ее молодой человек, основатель маркетплейса «СберМаркет» 33-летний Дмитрий Жулин. Его удалось спасти, сейчас он находится в стабильном состоянии. Жулин рассказал «360», что продолжает лечение, но отказался комментировать случившееся.

Анна и Дмитрий / Соцсети

По данным Telegram-канала «112», Анна и Дмитрий ставили себе капельницы в течение месяца каждые два-три дня. Последнюю — в день госпитализации, перед вылетом в Дубай.

Молодым людям стало плохо через 20 минут, по пути в аэропорт: появился сильный озноб, заболела голова, а температура поднялась до 41 градуса. По данным «112», врачи диагностировали у пациентов септический шок.

Соцсети

Следователи установили, что за несколько дней до госпитализации пара принимала иммунный препарат. По информации СМИ, речь идет о японском растворе для инъекций на основе плаценты «Лаеннек». С его помощью Анна и Дмитрий якобы решили восстановить иммунитет после перенесенного COVID-19.

«Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования», — заявили в СК.

Что такое «Лаеннек» и зачем он нужен

«Лаеннек» — фармацевтический натуральный полипептидный инъекционный препарат, который состоит из гидролизата плаценты человека. Именно так его описывают на официальном сайте производителя.

В России это лекарство зарегистрировано как гепатопротектор (препарат, препятствующий разрушению мембран функциональных клеток печени и стимулирует их регенерацию) и иммуностимулятор.

«Капельницы „Лаеннек“. Лечение заболеваний печени и укрепление иммунитета. Для естественного омоложения и обновления организма», — сказано на сайте.

В качестве показаний к применению перечислены:

— хронический рецидивирующий герпес;

— атопический дерматит среднетяжелого и тяжелого течения (в том числе осложненный);

— хронические заболевания печени;

— общая усталость организма;

— увядающая блеклая кожа лица и тела, нуждающаяся в питании изнутри;

— необходимость очищения организма от накопившихся токсинов.

«Лаеннек» запрещено принимать детям, беременным и людям с повышенной чувствительностью к препарату. С осторожностью нужно назначать пожилым пациентам, а также тем, у кого есть поливалентная аллергия (реакция на несколько совершенно разных аллергенов) на лекарственные препараты.

Unsplash

Считала себя «врачом превентивной медицины»

Погибшая студентка Анна Коляда в соцсетях называла себя нутрициологом, специалистом по системному оздоровлению и врачом превентивной медицины. В Instagram* на нее подписаны более 11 тысяч человек.

«Принимайте лекарства от старости уже сейчас. Существуют проекты, цель которых — исследование медицинских способов продления молодости. Подобные компании проводят клинические испытания лекарств от старости», — советовала она.

Instagram

Девушка не только давала рекомендации, но и следовала им сама. Кроме того, она рекламировала разные лекарства знакомым. В их числе оказался отец основателя маркетплейса «СберМаркет» Дмитрия Жулина — Валерий. Он рассказал «360», что сын вместе с девушкой приезжали к нему по выходным.

«Анна лечила не только, наверное, его, но лечила и меня: она мне предлагала какие-то препараты разные, чтобы желудок лучше работал. У меня язва желудка, она мне привезла флакон, сказала: „Пейте вот этот, будет лучше заживлять“. Она училась на медицинском, потом еще на каких-то курсах и всегда что-то советовала. <…> На этих курсах применялись новые препараты, она старалась их внедрить и посоветовать», — поделился он.

Instagram

Версии случившегося

В столичном Следкоме уточнили, что обстоятельства смерти студентки устанавливают. По предварительной версии, причиной мог стать некачественный препарат-иммуностимулятор.

Производители «Лаеннека» настойчиво говорят, что купить их товар можно исключительно в аптеках — из Японии его привозит только один поставщик. Никакие маркетплейсы не должны его продавать, отметил врач-иммунолог Владимир Болибок в комментарии для «360».

Компания несколько раз предупреждала на своем сайте, что не надо в интернете ничего покупать. Но мы не знаем, где они купили — может, в аптеке. Это первое. Второе мое предположение: вполне может быть, что там был анафилактический шок в сочетании с септическим шоком. Владимир Болибок

Анафилактический шок случается не после первого введения препарата, добавил врач. Сперва в организме должны наработаться эти антитела, которые его вызывают. Они появляются на третьей-четвертой неделе, как раз к концу курса капельниц.

Также трагедия может быть связана не с самим препаратом, а с повышенной чувствительностью пациента, его предрасположенностью к аллергии, рассказала «360» иммунолог-аллерголог, врач-консультант крупных медицинский учреждений Надежда Логина.

«Это, как правило, не зависит от качества препарата, а зависит от индивидуальной чувствительности. Я не могу сказать, насколько препарат был показан пациентке, раз он на основе плаценты. Это белковый препарат, белки нередко выступают активными аллергенами», — объяснила она.

Медик подчеркнула, что любые подобные средства нужно принимать только по назначению врача.

Instagram

По данным Telegram-канала «112», Анна приготовила раствор для капельниц еще 10 марта: он простоял три дня, хотя в инструкции по применению сказано, что «Лаеннек» нужно применять сразу после разведения.

В результате внутри емкости развилась инфекция и свернулся белок. Если все было так, это грубейшее нарушение правил работы с лекарствами, подчеркнул Владимир Болибок.

«Я бы сказал, что, возможно, девушку сгубила жадность: при цене за 10 ампул около 16 тысяч рублей две ампулы обойдутся в 3200 рублей. Если препарат развели и не ввели сразу, как написано в инструкции, то разведенный раствор нужно было выбросить», — заключил он.

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