30 ноября 2022, 18:30
Опасные гости. Украинские беженцы подняли показатели ВИЧ-инфицированных в Польше
Директор «Спид.Центр» Абдурахманов заявил, что прерывать лечение ВИЧ опасно
Польша зафиксировала рекорд по заболеваемости ВИЧ. Врачи связывают это с перебоями в работе диагностических пунктов во время пандемии. Однако не обошлось и без беженцев с Украины: больные приезжие обращались к медикам и дополнили статистику. Простые поляки и так были не в восторге от гостей, а теперь у них появился новый повод для неприязни.
Польская статистика ВИЧ выросла
Польские медики заявили, что к концу октября в республике выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Еще три месяца назад число инфицированных было вдвое меньше, сообщил местный сайт Wirtualna Polska.
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Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Иоанна Зайковска предположила, что рост связан с пандемией: из-за нее многие диагностические пункты в стране не работали в обычном режиме и тестирование на ВИЧ было ограниченным.
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Внесли свою лепту и украинские беженцы. Среди них также есть ВИЧ-инфицированные, которые обратились к местным врачам, чтобы получить необходимую помощь. Данные этих пациентов включили в статистику по новым случаям.
ВИЧ не терпит перерыва в лечении
Директор фонда «Спид.Центр» Сергей Абдурахманов напомнил в разговоре с «360», что ВИЧ передается через незащищенные половые контакты и общие медицинские инструменты, в частности нестерильные шприцы, а также от матери ребенку при родах и вскармливании.
«Существует много разных видов препаратов, которые мешают внедрению вирусов в клетку и его дальнейшему размножению. С их помощью количество вируса в организме снижается практически до нулевого уровня, становясь безвредным для человека и окружающих», — уточнил Абдурахманов.
Пациенту, который уже принимает терапию, не рекомендуется ее прерывать, иначе с каждым днем повышается риск, что вирус снова активизируется. Кроме того, может возникнуть противодействие к назначенному лекарству и придется менять схему лечения.
Если человек не принимал терапию, он может прожить до 10 лет, но чем позже он начнет лечение, тем выше риск, что у него возникнут осложнения и проблемы со здоровьем. Поэтому рекомендуется начинать прием препаратов в тот момент, когда ставят диагноз
Сергей Абдурахманов
Абдурахманов отметил, что серьезным противодействием росту заболеваемости ВИЧ стала возможность анонимного бесплатного тестирования всех желающих независимо от гражданства и возможность получать необходимые препараты для лечения.
ВИЧ могли завезти секс-работницы Украины
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что в Польше всегда было много гостей с Украины. В последнее время ситуация изменилась не по количеству, а по «качеству».
«Раньше в Польшу приезжали гастарбайтеры, которые очень хотели там остаться и старались быть законопослушными. Сейчас приезжают люди, которые могут быть лояльными только по отношению к себе и считают, что им все должны», — сказал политолог в разговоре с «360».
По его словам, только те круги польского общества, что связаны с большой политикой, хотят использовать украинскую карту и готовы терпеть беженцев. Но простые поляки среднего класса и ниже не понимают, зачем им принимать этих людей.
Версия, что ВИЧ принесли беженцы, конечно, принимается польским обществом с радостью и удовольствием, так как они действительно всем надоели. И не исключено, что это тот случай, когда ожидания общества и реальность совпали
Дмитрий Журавлев
К тому же украинки долгое время были в авангарде мировой секс-индустрии, добавил Журавлев: одно время они считались чуть ли не основным «товаром» Украины. Теперь за границу массово выехали не только «экспортные» дамы, но и представители других профессий и классов.
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