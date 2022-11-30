Здоровье 30 ноября 2022, 18:30 Опасные гости. Украинские беженцы подняли показатели ВИЧ-инфицированных в Польше Директор «Спид.Центр» Абдурахманов заявил, что прерывать лечение ВИЧ опасно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Содержание

Польша зафиксировала рекорд по заболеваемости ВИЧ. Врачи связывают это с перебоями в работе диагностических пунктов во время пандемии. Однако не обошлось и без беженцев с Украины: больные приезжие обращались к медикам и дополнили статистику. Простые поляки и так были не в восторге от гостей, а теперь у них появился новый повод для неприязни.

Польская статистика ВИЧ выросла

Польские медики заявили, что к концу октября в республике выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Еще три месяца назад число инфицированных было вдвое меньше, сообщил местный сайт Wirtualna Polska.

Реклама

Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Иоанна Зайковска предположила, что рост связан с пандемией: из-за нее многие диагностические пункты в стране не работали в обычном режиме и тестирование на ВИЧ было ограниченным.

Реклама

Внесли свою лепту и украинские беженцы. Среди них также есть ВИЧ-инфицированные, которые обратились к местным врачам, чтобы получить необходимую помощь. Данные этих пациентов включили в статистику по новым случаям.

РИА «Новости»

ВИЧ не терпит перерыва в лечении

Директор фонда «Спид.Центр» Сергей Абдурахманов напомнил в разговоре с «360», что ВИЧ передается через незащищенные половые контакты и общие медицинские инструменты, в частности нестерильные шприцы, а также от матери ребенку при родах и вскармливании.

«Существует много разных видов препаратов, которые мешают внедрению вирусов в клетку и его дальнейшему размножению. С их помощью количество вируса в организме снижается практически до нулевого уровня, становясь безвредным для человека и окружающих», — уточнил Абдурахманов.

Пациенту, который уже принимает терапию, не рекомендуется ее прерывать, иначе с каждым днем повышается риск, что вирус снова активизируется. Кроме того, может возникнуть противодействие к назначенному лекарству и придется менять схему лечения.

Если человек не принимал терапию, он может прожить до 10 лет, но чем позже он начнет лечение, тем выше риск, что у него возникнут осложнения и проблемы со здоровьем. Поэтому рекомендуется начинать прием препаратов в тот момент, когда ставят диагноз Сергей Абдурахманов

Абдурахманов отметил, что серьезным противодействием росту заболеваемости ВИЧ стала возможность анонимного бесплатного тестирования всех желающих независимо от гражданства и возможность получать необходимые препараты для лечения.

freepik

ВИЧ могли завезти секс-работницы Украины

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил, что в Польше всегда было много гостей с Украины. В последнее время ситуация изменилась не по количеству, а по «качеству».

«Раньше в Польшу приезжали гастарбайтеры, которые очень хотели там остаться и старались быть законопослушными. Сейчас приезжают люди, которые могут быть лояльными только по отношению к себе и считают, что им все должны», — сказал политолог в разговоре с «360».

По его словам, только те круги польского общества, что связаны с большой политикой, хотят использовать украинскую карту и готовы терпеть беженцев. Но простые поляки среднего класса и ниже не понимают, зачем им принимать этих людей.

Версия, что ВИЧ принесли беженцы, конечно, принимается польским обществом с радостью и удовольствием, так как они действительно всем надоели. И не исключено, что это тот случай, когда ожидания общества и реальность совпали Дмитрий Журавлев

К тому же украинки долгое время были в авангарде мировой секс-индустрии, добавил Журавлев: одно время они считались чуть ли не основным «товаром» Украины. Теперь за границу массово выехали не только «экспортные» дамы, но и представители других профессий и классов.