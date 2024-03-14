Здоровье 14 марта 2024, 18:23 Человек с «железным легким». Удивительная жизнь Пола Александра Врач Пальман: «железные легкие» в 10 раз снизили смертность от полиомиелита Фото: Jiri Hubatka / Global Look Press

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Умер Пол Александр — человек, который более 70 лет прожил в аппарате «железное легкое». Американец был парализован ниже шеи, тем не менее смог окончить вуз, получить диплом юриста и работать по специальности. Он много путешествовал, написал книгу и считается примером несгибаемой воли и жизнелюбия. Об этой удивительной истории — в материале «360».

Кто такой Пол Александр

Пол Александр заболел полиомиелитом в 1952 году, когда ему было всего шесть лет. Болезнь дала страшные осложнения: мальчика парализовало ниже шеи, к тому же он почти не мог дышать самостоятельно. Для спасения маленького пациента врачи далласской больницы поместили его в аппарат «железное легкое».

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Все тело Александра было скрыто в барокамере с герметичным отверстием для шеи — наружу выглядывала только голова. Спустя полтора года медики единогласно постановили, что шансов на выздоровление нет, и выписали мальчика домой в аппарате искусственного дыхания.

«Железное легкое», изготовленное в 50-х годах прошлого века. Фото: Science Museum / Global Look Press

Однако родители не собирались бросать сына на произвол судьбы. Они наняли физиотерапевта, который как раз специализировался на работе с параличом дыхательной мускулатуры. Врач научила Александра особой технике глоссофарингеального, или языкоглоточного, дыхания, которое используют ныряльщики.

Мальчик старался и спустя год тренировок смог 180 секунд пробыть вне барокамеры. За этот успех родители подарили сыну щенка. Позднее Александр так и назвал автобиографию: «Три минуты ради собаки. История человека, живущего в „железном легком“».

Пол Александр, 19 мая 1986 года / Викимедиа

Через три года Пол уже мог обходиться без «железного легкого» несколько часов подряд. Он дистанционно учился в школе: отец сделал для сына плоскую палочку с закрепленной на конце авторучкой и тот, зажимая ее зубах, мог писать и рисовать, а затем научился печатать на пишущей машинке.

Молодой человек получил аттестат с одними пятерками, только по биологии стояло четыре — Александр физически не мог препарировать лягушку, но учителя не стали делать скидку на паралич и «железное легкое». Поступать в университет пришлось с боем: целых два года необычный выпускник добивался права получить высшее образование.

В студенческие годы у Пола Александра завязались романтические отношения со студенткой его вуза. Молодые люди даже успели обручиться, однако родители девушки настояли, чтобы возлюбленные перестали общаться и расторгли помолвку. В дальнейшем Пол так и не женился. Единственная женщина, с которой у него были близкие, но не романтические отношения, — его сиделка-помощница.

Александр получил диплом бакалавра, потом степень доктора юридических наук и стал работать адвокатом. Он реально присутствовал на процессах своих подзащитных: вел уголовные, гражданские и ювенальные дела, корпоративные и социальные споры, занимался завещаниями.

Пол сам оплачивал сиделку, которая жила по соседству и помогала как в работе, так и в быту. Но вообще мужчина не любил сидеть дома: не покидая своей барокамеры, он бывал на вечеринках, в клубах и церкви, путешествовал на самолетах и кораблях. Оставалась одна проблема — «железное легкое» было не вечным.

Выпуск аппаратов и запчастей к ним остановили в конце 60-х годов прошлого века. Между тем ремни в «железном легком» необходимо заменять каждые несколько недель, кровать внутри камеры — каждые шесть месяцев, мотор — каждые 12 лет. Манжеты, которые обеспечивают герметичность вокруг шеи, оказались самым большим дефицитом: их хватало только на пару месяцев.

Когда в в 2015 году барокамера утратила герметичность, друзья Александра нашли инженера, который изготовил износившиеся детали, отладил аппарат и взял на себя его дальнейшее обслуживание. При этом в 2018 году в мире оставалось всего три действующих «железных легких».

В январе 2024 года Александр завел аккаунт в TikTok. Там он размещал видеоролики и рассказывал о своей жизни.

Скоро у американца появилось более 330 тысяч подписчиков. Но в феврале он попал в больницу с COVID-19. Считается, что именно коронавирус стал причиной смерти Пола на 79-м году жизни.

Александр занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, дольше всех живущий благодаря «железному легкому». Теперь в мире эту технологию использует только Марта Лиллард, которая живет с таким аппаратом с 1953 года.

Спасительное «железное легкое»

Самые первые приборы вентиляци легких обеспечивали так называемую вентиляцию отрицательного давления, рассказал «360» врач-пульмонолог, заведующий отделением терапии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Пальман.

Человека помещали в большую камеру-трубу, снаружи находилась лишь голова. На шее устанавливали герметичную манжету. Периодически специальный компрессор отсасывал воздух из этой камеры.

Между телом человека и этой железной капсулой возникало отрицательное давление. За счет этого стенки грудной клетки растягивались, и воздух поступал в легкие. Такие аппараты широко использовали в середине прошлого века в США. Там была жуткая эпидемия полиомиелита с огромной смертностью — значительная часть людей гибла именно из-за отказа дыхательной мускулатуры: они не могли дышать и умирали. Александр Пальман

Именно тогда американцы начали выпускать аппараты для легочной вентиляции, которые назвали «железное легкое», пояснил пульмонолог. Они действительно помогли множеству людей, у которых дыхательная мускулатура почему-то не работала, и в 10 раз снизили смертность от полиомиелита.

«Есть два варианта дыхательной недостаточности. Первый — когда отказывают сами легкие, то есть через них не проходит кислород, тогда надо лечить человека дополнительным кислородом. Второй — когда легкие абсолютно здоровы, но по тем или иным причинам отказывает наша собственная помпа, которая качает воздух», — пояснил Пальман.

Сильфонный насос для работы «железного легкого» в Музее науки Лондона. Фото: Science Museum / Global Look Press

В таких случаях нужно вернуть утраченные человеком способности вдыхать воздух. «Железное легкое» как раз работало за пациента. Аппарат был распространен преимущественно в США, в Европе его использовали намного реже.

«Пусть не целое поколение, но очень большое число людей, перенесших тяжелый полиомиелит, постепенно взрослели и вырастали, а за них дышала эта механическая штуковина», — добавил собеседник «360».

Реконструкция палаты с «железным легким» в Музее науки Лондона. Фото: Science Museum / Global Look Press

Со временем аппараты «железное легкое» немного модифицировали. Например, некоторые пациенты по-прежнему спали в большой барокамере, а днем могли использовать более компактные «кирасные вентиляторы», названные так в честь старинных доспехов — кирас, уточнил пульмонолог.

Надевалась на человека такая штука, как панцирь черепахи, — спереди и сзади. Две половинки герметично соединялись, в итоге руки и голова были свободны. «Кирасные вентиляторы» тоже создавали отрицательное давление, благодаря чему грудная клетка расширялась. Александр Пальман

Пульмонолог отметил, что сегодня такие вентиляторы с отрицательным давлением редко используют — изобретено множество более эффективных и компактных аппаратов, работающих по принципу нагнетания воздуха в дыхательные пути.

Еще одна версия «железного легкого» в Берлинском музее истории медицины. Фото: Britta Pedersen / Global Look Press

Нужно учиться помогать инвалидам

Несмотря на паралич и полную зависимость от «железного легкого», Пол Александр прожил длинную и полноценную жизнь и умер вследствие перенесенного COVID-19 в 78 лет. Это то, чему стоит поучиться у зарубежной медицины, — умению создавать людям с ограниченными возможностями нормальную среду обитания, подчеркнул Пальман.

«В конце 90-х годов прошлого века я попал на международный семинар, посвященный искусственной вентиляции легких. Тогда американцы привезли и „железное легкое“, и „кирасные вентиляторы“, и другую аппаратуру. Они рассказывали, что прислушиваются к советам и жалобам своих пациентов и это помогает улучшать технику», — рассказал пульмонолог.

Уже 30 лет назад специалисты из США воспринимали как само собой разумеющееся, что люди с ограниченными возможностями, привязанные к медицинским аппаратам, путешествуют по стране и за границу, ведут довольно активный образ жизни, работают и радуются жизни, подытожил врач.