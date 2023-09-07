Здоровье 07 сентября 2023, 13:02 Ученые развенчали главные мифы о микробах в кишечнике Британские микробиологи Уокер и Хойлс развенчали мифы о микробах в кишечнике Freepik

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Существование дисбактериоза, хороших и плохих бактерий оказалось мифами. Эти и другие заблуждения, касающиеся микробов в кишечнике, опровергли британские микробиологи Алан Уокер и Лесли Хойлс в статье для Nature Microbiology.

Совокупность микроорганизмов в теле человека обычно называют микрофлорой, однако правильное название — микробиом или микробиота, отметили специалисты. Один из мифов, которые развенчали ученые, — опасность микробов. После открытия в конце XIX века кишечную палочку Escherichia coli считали смертельно опасным патогеном, но на самом деле эти бактерии постоянно находятся в кишечнике. Они необходимы человеку, а их подавление, в том числе при приеме антибиотиков, нарушает пищеварение.

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Микроорганизмы или их метаболиты не могут быть хорошими или плохими, а их действие зависит от расположения и условий. Та же Escherichia coli приносит пользу в кишечнике, поскольку синтезирует витамин K и подавляет болезнетворные микробы. Однако вне организма кишечная палочка приводит к воспалению тканей и органов.

Дисбактериоз — это миф

Состав микробиоты меняется при некоторых заболеваниях, поэтому появляются неприятные симптомы. Обычно это объясняют дисбактериозом, однако это неверно, отметили британские микробиологи. По их словам, такие изменения крайне редко сохраняются постоянно.

«Микробиота сильно различается как в здоровом состоянии, так и при заболевании. Это чрезвычайно затрудняет определение профиля нормальной кишечной микробиоты для клинической практики», — указали ученые.

Анализ на кишечные биомаркеры, предлагаемый некоторыми медцентрами, Уокер и Хойлс назвали малоинформативным. Некоторые считают, что соотношение бактерий типов Firmicutes и Bacteroidetes может становиться причиной ожирения, но это ничем не подтвердилось.

Влияние на мозг и передача по наследству

Микробиологи указали, что между активностью бактерий в кишечнике и нейронов в мозге действительно есть связь, подтвержденная исследованиями. Изменения в микробиоте частично объясняют депрессию, ухудшение памяти, синдром хронической усталости, аутизм, шизофрению и нейродегенеративные расстройства.

Однако ученые призвали не быть категоричными и не думать, что увеличение числа «правильных» бактерий в кишечнике поможет победить воспаления, ослабить стресс или улучшить память. Не всегда можно установить, являются изменения в микробиоме причиной или результатом заболевания либо тем и другим сразу.

В литературе также можно встретить утверждение, что микробиота якобы передается по наследству. На самом деле лишь немногие виды бактерий переходят напрямую от матери ребенку и сохраняются впоследствии, сообщили ученые.

Каждый взрослый обладает уникальным микробиомом. Его сборка завершается к трем-четырем годам. Впоследствии на микробы в кишечнике влияют окружающая среда, диеты, заболевания, антибиотики и другие факторы.