Эксклюзив 30 июля 2023, 18:13 Ученые боятся серьезных мутаций коронавируса. Но скорее он пойдет по другому пути Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса вряд ли вновь случится в ближайшие пять лет Freepik

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Вакцина «Спутник», актуализированная для защиты против новых вариантов коронавируса, сейчас проходит клинические испытания, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «360» не исключил, что в Минздраве опасаются кардинальной мутации вируса, но сам считает, что в ближайшие пять лет пандемии не будет.

Далее — прямая речь.

Здесь очень много разных мнений. Мое мнение таково: пандемия вряд ли вернется, по крайней мере в ближайшие пять лет. Потому что сформировалась очень мощная иммунная прослойка против совершенно разных мутаций. Огромное количество «потомков», разновидностей коронавируса создали мощнейший, планетарного уровня популяционный иммунитет у людей. Поэтому если вдруг вирус и будет, а я думаю, что он будет, то он найдет какого-то другого хозяина, и сейчас этот процесс происходит. Я думаю, что мы какое-то время, в ближайший год, скажем, мы увидим, что вирус стал, например, распространяться среди каких-то животных или приобрел сезонный характер — осенью мы это пронаблюдаем. Если так, то от него как раз понадобится вакцина.

Сложно сказать, зачем адаптировать вакцину. Каждый ученый имеет право на свое собственное мнение. Возможно, кто-то Минздраве считает, что вирус может так измениться, что обойдет весь существующий иммунитет. Такое может произойти — никто не знает, что может быть произойти, — но это будет уже совершенно другой вирус.