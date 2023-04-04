Здоровье 04 апреля 2023, 03:16 Три года спустя. Чему научился мир за время пандемии и почему ВОЗ не торопится ее отменять Профессор Чумаков: пандемия многому научила, но этот опыт может оказаться бесполезным РИА «Новости»

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Пандемия COVID-19 уже завершилась, но Всемирная организация здравоохранения объявлять о ее конце не торопится. Главный научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с «360» подвел итоги этих трудных трех лет и рассказал, полезен ли оказался неприятный опыт.

Начало и конец

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Китае еще осенью 2019 года. Официально о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань власти КНР сообщили ВОЗ накануне нового года — 31 декабря. Через три месяца, в марте 2020-го, ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Жертвами коронавируса во всем мире по разным оценкам стали от 9,5 до 21,5 миллиона человек.

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И вот, спустя три года можно считать, что мир наконец попрощался с пандемией, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он призвал увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане, а также осмыслить опыт, приобретенный за это время.

Такое случается не часто

Собеседник «360», профессор Чумаков, отметил, что пандемия многому научила человечество, но этот опыт не обязательно может оказаться полезным в борьбе с другими инфекциями или заболеваниями.

РИА «Новости»

«[Пандемия] очень многому научила. То, как бороться с ним (с коронавирусом — прим. ред), какие симптомы, какие лекарства могут подействовать, как можно рассчитать развитие эпидемиологической ситуации, то есть как это будет — волнами или не волнами, сезонно или не сезонно. Всего этого мы не знали, поэтому этот опыт в отношении ковида оказался очень полезным. <…> Но почему я сказал, что вряд ли он нам пригодится, потому что такие события происходят не на каждой жизни, и я очень надеюсь, что такое больше не повторится», — сказал ученый.

Полезная привычка

Важной привычкой, которую люди приобрели благодаря коронавирусу, Чумаков назвал ношение масок в людных местах.

«Единственное, что мы можем вынести еще серьезного из этого — и мы на практике сейчас это очень хорошо применили — что в сезоны, когда можно заразиться тем же самым гриппом, лучше все-таки носить маску в людных местах. И это привычка — очень полезная. У нас раньше никто маски не носил, хотя в таких странах как Япония, например, там это давным-давно уже вошло в практику просто как некая гигиеническая процедура. Там люди предпочитают в людных местах ходить в маске», — отметил профессор.

РИА «Новости»

Коронавирус — дело рук человека?

Причин, почему ВОЗ не объявляет конец пандемии, несмотря на то, что заболевших сегодня довольно мало, может быть множество, зявил Чумаков.

«Возможно, какие-то политические причины есть, или они еще ожидают, что могут быть какие-то дополнительные волны. Хотя я считаю, что естественным путем уже никаких волн не будет. То есть они будут очень слабенькие, по убывающей, каждая следующая волна будет еще менее выраженной, и, кроме того, волны будут все менее серьезными. <…> Возможно, они (ВОЗ — прим. ред.) никогда не объявят [окончание пандемии]. Вполне такое может быть», — сказал профессор.

По мнению Чумакова, сегодня стоит опасаться даже не столько природного происхождения инфекции, а рукотворного. По его словам, есть все основания утверждать, что все-таки коронавирус был создан в лаборатории. С какой целью это было сделано и кому это было выгодно, неизвестно.

«Но сейчас мы подошли к такой ситуации, когда это возможно, когда технологии продвинулись настолько, что можно сделать уже искусственную инфекцию и таким образом поставить человечество перед очень серьезным вызовом — именно это мы сейчас наблюдали», — подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, сегодня складывается такая обстановка, что нужно готовиться к любым неожиданностям.