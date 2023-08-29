Онкология: почему люди игнорируют симптомы страшной болезни | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 13:48 Страшно, но важно. Россияне признались, что боятся посещать онкологов Онколог Черемушкин: люди часто не обращают внимания на видимые симптомы рака Freepik

Читать 360tv в

Каждый третий россиянин откладывает поход ко врачу, если замечает у себя классические симптомы заболевания, схожие с раком. Даже невзирая на то, что выявление патологий на ранней стадии может спасти жизнь. Почему люди боятся медицинских обследований и не решаются удостовериться в диагнозе, выяснял «360».

Невзирая на симптомы

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Онкологика», россияне откладывают поход к лечащему врачу при наличии симптомов, схожих с признаками онкологического заболевания. Их игнорирует каждый третий житель страны, сообщили аналитики.

Так, 32% опрошенных заявили, что не пойдут на прием из-за стойкого чувства слабости, а 37% ничего не будут делать с необъяснимым изменением веса в большую или меньшую сторону.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин объяснил «360», что именно резкое похудение и хроническая утомляемость — стандартное сочетание для онкопатологий.

«Однако это уже не признаки раннего проявления, а самая настоящая опухолевая интоксикация», — уточнил он.

Freepik

Также, по данным исследования, большинство опрошенных россиян не откладывали бы поход к специалисту, если у них проявились бы серьезные и даже пугающие проблемы со здоровьем — кровотечение (93%), постоянная боль (91%) и незаживающая рана (90%).

Для 78% поводом для визита к врачу стали бы изменения в работе кишечника либо мочевого пузыря. Если терапевт предложит пройти консультацию у онколога, этой рекомендации последует только каждый второй.

«Люди боятся этой болезни как таковой — все опасаются ее найти у себя. Хотя, по идее, все говорят о том, что, чем раньше вы это сделаете, тем лучше», — подчеркнул Черемушкин.

Freepik

Недостаток настороженности

Врач-онколог отметил, что ранние симптомы онкологического заболевания — довольно редкое явление. В основном болезнь зарождается и развивается в зонах, «которые критичны по своему объему», — это головной мозг, кости и сдавленные желчные протоки.

«Из ранних [внутренних] симптомов трудно назвать что-то определенное. Другое дело — видимые части тела: например, симптомы проявления на коже. И то люди иногда не обращают на это внимания, поскольку считают, что это обычное воспаление, аллергия или еще что-то», — добавил Черемушкин.

Медицинский сотрудник в кабинете компьютерной томографии в инфекционном центре в Старом Осколе. / РИА «Новости»

Авторы исследования подчеркнули, что мысли о раке вызывают страх у 69% россиян. Еще 28% опрошенных уверены, что эта болезнь неизлечима.

Профилактика рака

Любой здоровый человек в зависимости от возрастной категории проходит определенное количество стандартных исследований, которые затрагивают самые распространенные виды опухолей, добавил собеседник «360». Обычно при таких осмотрах и анализах сосредотачиваются на органах, в которых чаще всего могут возникнуть раковые клетки.

«Они находятся на передовой со встречей с внешней средой: кожа, легкие и кишечная трубка», — уточнил Черемушкин.

Чтобы вовремя спланировать поход к врачу и предупредить развитие болезни, онколог рекомендовал обратить внимание именно на эти органы.