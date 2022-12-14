Здоровье 14 декабря 2022, 16:20 🤔Страховые сиамские близнецы — ДМС плюс ОМС. Инициатива требует объяснений Депутат Госдумы Бессараб: идея объединить ДМС с ОМС логична freepik

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Минфин предложил объединить системы обязательного и добровольного медстрахования. Инициатива не нова — обсуждения идут с 2014 года, однако смысл и польза остаются неясными. Кроме того, подобные новшества не учитывают сельскую медицину.

Идея объединить ОМС и ДМС

Министерство финансов предложило объединить системы обязательного и добровольного медицинского страхования. ОМС и ДМС существуют параллельно и не пересекаются, но идею «скрестить» их обсуждают как минимум восемь лет.

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Всероссийский союз страховщиков заявил, что администрировать обновленную систему должны страховые компании с максимально клиентоориентированным подходом и обеспечивающие контроль за качеством медицинских услуг.

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Пока инициатива находится на рассмотрении, ее будут обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. Как именно будет работать новая объединенная система — неизвестно. Минздрав соответствующих предложений не получал.

РИА «Новости»

Удобно для людей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «360» выразила мнение, что объединение систем обязательного и добровольного медстрахования станет логичным решением.

Было бы удобно для застрахованных лиц иметь единую карту, например, социального страхования, объединенную на основе ОМС и ДМС. Так человек, обращаясь по различным вопросам, был бы уверен, что ему окажут полный спектр необходимых услуг. Светлана Бессараб

Однако Бессараб подчеркнула, что не ясно, будет ли такая система удобна для организаций, которые занимаются добровольным медицинским страхованием. Поэтому перед внесением соответствующей законодательной инициативы стоит провести общественные слушания.

«Нужно встретиться с экспертным сообществом в системе страхования и обсудить вопрос. Потому что для клиентов объединение ОМС и ДМС, безусловно, будет удобным. Для медицинских организаций, думаю, это тоже неплохо», — заметила депутат.

Она подтвердила, что пока инициативу лишь обсуждают, но если все разногласия урегулируют в ближайшее время, то в весеннюю сессию законопроект могут принять. Действовать он начнет позднее.

«С учетом того, что любые изменения, если они требуют разработки соответствующих нормативно-правовых актов, должны быть внесены либо с 1 марта, либо с 1 сентября, предполагаю, что это будет не раньше начала следующего года», — допустила Бессараб.

РИА «Новости»

Нужны пояснения Минфина

Проректор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов признался, что с трудом представляет, как можно объединить добровольное и обязательное медицинское страхование, ведь у них разные источники финансирования.

ДМС всегда было направлено на то, чтобы человек, в отличие от обычного гражданина, который пользуется медицинскими услугами в рамках бесплатной программы, имел дополнительные опции. Объединение ОМС и ДМС противоречит этой задаче. Александр Сафонов

По словам профессора, сегодня российские государственные медицинские учреждения работают с тремя источниками финансирования. Два из них — как раз программы ОМС и ДМС.

Медицинская служба фельдшерско-акушерского пункта принимает всех желающих в отдаленной территории Уйского района Челябинской области / РИА «Новости»

«Эти два источника финансируют общую заработную плату врачей, содержание медучреждения, его развитие и так далее. По факту финансовое объединение уже существует. Поэтому оценить инициативу Минфина без его пояснений крайне сложно», — отметил Сафонов.

Он также напомнил, что в сельской местности существуют ФАПы — фельдшерско-акушерские пункты. Там вообще никакого ДМС быть не может. Как быть в таких случаях и что там с чем объединят — большой вопрос.