Психологическое здоровье ребенка: как сохранить, на что обратить внимание, нужен ли психолог | 360°

Здоровье 04 ноября 2022, 09:00 Страхи и эмоции. Как понять, что ребенку нужен психолог Психолог Дугенцова призвала обращать внимание на то, как и что рисуют дети РИА "Новости"

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В России появиkся студенческий отряд психологической помощи. Учащиеся вузов будут делиться опытом и помогать тем, кто в этом нуждается. Уделять внимание психологическому здоровью следует с раннего детства. О том, как вырастить здорового ребенка и на что обратить внимание — в материале «360».

Студенты придут на помощь

В конце октября во Владимире провели круглый стол «Психологическое благополучие студентов: от волонтерской психологической поддержки к профессиональной психологической помощи». В мероприятии, организованном факультетом психологии МГУ имени Ломоносова, приняли участие студенты из более чем 40 регионов страны.

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«Университет начинается со студентов, а психологическое благополучие — с поддержки. Факультет психологии МГУ всегда готов поделиться своим опытом и знаниями», — рассказал декан факультета психологии, доктор психологических наук Юрий Зинченко.

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Участники круглого стола объявили о создании Всероссийского студенческого отряда психологической помощи, сообщила пресс-служба МГУ. Учащиеся помогут всем нуждающимся и будут изучать проблемы психологического благополучия, а также методы его поддержки.

Jaime Lopes/Unsplash / Unsplash

Решить проблемы взрослых

Заботиться о психологическом здоровье нужно с самого детства. И первое, что нужно сделать родителям — начать с себя, рассказала «360» детский психолог Дарья Дугенцова.

«Самый простой и элементарный способ — это начать с себя. Сначала с психологом надо проработать себя — понять, в чем могут быть проблемы, в чем могут быть причины этих проблем», — рассказала она.

По словам Дугенцовой, оптимальный вариант — посещать специалиста раз в неделю. Если такой возможности нет, следует хотя бы однажды обратиться к психологу и выяснить, какие проблемы следует решать.

Обратить внимание на поведение ребенка

Тревожным сигналом для взрослых должно стать непривычное поведение ребенка. Например, если у него слишком много страхов, или он чрезмерно ярко выражает эмоции, следует обратиться к специалисту.

«Ну хотя бы раз в год отведите к психологу. Пусть он вам скажет, что точно все хорошо, и вам будет спокойно, и ребенку будет хорошо. Просто надо знать хорошего специалиста, которому вы можете довериться», — посоветовала собеседница «360». Она добавила, что важно следить за тем, что и как рисует ребенок.

«Если ребенок рисует только солнышко и цветочек — кажется, что все прекрасно, но это ненормально. У всех нас есть позитивные и негативные эмоции. Значит, возможно, он зажимает негативные эмоции, не проявляет их, и из-за этого потом может быть психосоматика», — предупредила она.

Sigmund/Unsplash / Unsplash

Адаптировать к новым условиям

Для сохранения психологического здоровья детей важно правильно адаптировать к изменяющимся условиям. Например, когда они начинают ходить в садик, школу или университет. Если речь идет о малышах, важно заранее приучить их к будущему распорядку дня, режиму питания и распорядку дня, рассказала Дугенцова.

«Делаем что-то максимально похожее по режиму и по действиям, связанное с учебным учреждением», — уточнила собеседница «360».

Поддержать по-взрослому

Со взрослыми детьми, которые собираются поступать в университет, следует вести себя по-взрослому. Родители должны показать, что на них можно положиться, что они могут помочь в любой ситуации.

«И мы принимаем ребенка в любом случае. Даже если он когда-то хочет прогулять, не пойти на первую пару — мы говорим „Да, такое бывает, но не зачасти с этим“. Мы становимся ребенку уже не совсем полноценным родителем, который у нас был до этого, а в большей степени другом», — заявила Дугенцова.

Собеседница «360» напомнила, что внутри каждого человека уживаются несколько субличностей — это ребенок, родитель и взрослый. Когда дети еще маленькие и ходят в школу, с ними нужно общаться с позиции взрослого человека. Когда подростки поступают в вузы, следует переключаться на другой тип личности и общаться наравне — как взрослый со взрослым.

Члены думского комитета по молодежной политике предложили создать программу содействия трудоустройству несовершеннолетних. По мнению парламентариев, это положительно скажется на подростках. По мнению психолога Наили Бираровой, дети почувствуют свою ответственность и самодостаточность.