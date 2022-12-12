Здоровье 12 декабря 2022, 23:07 Страх перед инфекциями и шизофренией. Новый закон защитит соцработников, но поставит под угрозу пациентов Проректор Финансового университета Сафонов: проект о соцобслуживании защитит работников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госдума во втором чтении приняла законопроект с поправками к закону о соцобслуживании. Он позволит отказывать в обслуживании на дому или в стационаре пациентам с «опасными» заболеваниями — например, туберкулезом или психическими расстройствами. Список болезней должен будет утвердить Минздрав. Делается это «в целях защиты прав и интересов социальных работников». Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал «360», что прежде всего законопроект направлен на изучение сложившейся ситуации.

Далее — прямая речь.

Реклама

Изучить ситуацию с пациентами

Дело в том, что обслуживание людей с психическими расстройствами является проблемой с точки зрения поведения граждан. То есть, как правило, люди с психическими отклонениями могут нести потенциальную угрозу для тех людей, которые с ними работают. Поэтому иногда в стационарах уходом за такими больными занимаются мужчины.

Реклама

Когда такой пациент находится на дому, то соблюсти все меры безопасности становится крайне сложно, потому что заключение в стационар производится, как правило, принудительно по решению суда. Это не отменяет того факта, что люди с психическими расстройствами способны нанести ущерб персоналу, который осуществляет уход. Таким образом, новый законопроект направлен на изучение сложившийся ситуации.

Это не значит, что 100% людям будут отказывать. Это скорее оценка вероятности нанесения риска человеку, который занимается уходом. Как правило, это женщины. Иногда даже и женщины преклонного возраста, которые не могут за себя постоять.

Помочь и не заразиться

Что касается инфекционных заболеваний, то тут точно такая же ситуация. Есть инфекционные заболевания, которые носят тяжелый характер. В частности, например, гепатит C, СПИД, различные половые заболевания, туберкулез — это все социально опасные заболевания.

Если мы посмотрим, как работают с инфекционными больными, то это опять тот же стационар, те же ограничения, специальные средства защиты. Обеспечить такими мерами защиты в обычном порядке — крайне сложно. Исключительно из-за того, что персонала и так не хватает, были приняты подобные меры. Человек не должен заражаться и сам выпадать из строя, не имея возможности помогать больным.