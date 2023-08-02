Здоровье 02 августа 2023, 19:32 «Это сохранит здоровье женщины». Оборот препаратов для прерывания беременности хотят ужесточить Неонатолог Злобина: самостоятельно назначать себе медикаментозный аборт очень рискованно Freepik

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Женщины стали чаще покупать препараты для прерывания беременности. Но медикаменты для экстренной контрацепции и медикаментозного аборта могут нести серьезный вред репродуктивному здоровью. Из-за этого Минздрав предложил ввести подобные таблетки в список предметно-количественного учета. Удастся ли тем самым предотвратить рискованные решения и насколько в целом опасна эта процедура, разбирался «360».

Рекордный и повышенный спрос

Аналитики фармрынка зафиксировали повышенный спрос на препараты для прерывания беременности, сообщил «Коммерсант». По их данным, в 2022 году российский рынок стал свидетелем рекордно высоких показателей.

«В 2022 году выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции — на 50-60%», — отметили аналитики.

Несмотря на это, показатели спроса на препараты для медикаментозного аборта в 2023-м начали падать, а спрос на экстренные контрацептивы продолжал расти на 26% за первые пять месяцев. Специалисты предположили, что высокий коэффициент связан с сомнениями женщин в том, стоит ли сейчас заводить детей.

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Общее количество абортов, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, значительно снизилось. Ранее он говорил, что Минздрав разработал проект приказа, направленный на усиление контроля за оборотом препаратов для прерывания беременности.

«По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности: это была в том числе наша инициатива», — добавил глава ведомства.

Фармацевт в аптеке муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» в Новосибирске. / РИА «Новости»

Между тем препараты для медикаментозного прерывания беременности и сегодня не продают свободно, уточнила в разговоре с «360» акушер-гинеколог и репродуктолог Валентина Денисова. Таблетки выдают по рецепту, а саму процедуру нужно проводить под контролем врача.

Просто так прийти в аптеку и купить препараты по прерыванию беременности — невозможно. Валентина Денисова

Почему некоторые препараты все же продают в аптеках

Препараты экстренной контрацепции, опираясь на инструкцию, — тоже рецептурный медикамент. Официально такие таблетки без рецепта продавать не должны, добавила врач.

Неонатолог Татьяна Злобина в разговоре с «360» согласилась, что инициатива продавать препараты для прерывания беременности только по рецепту полезная и разумная. Контроль в таких вопросах лишним точно не будет. По ее словам, не все адекватно оценивают риски, назначая самим себе медикаментозный аборт.

«При более строгом учете подобных медикаментов это сохранит жизнь и здоровье женщины, которая через какое-то время может принять другое решение. Возможно, инициатива также сократит число бесплодных женщин в России», — допустила медик.

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Опасность прерывания беременности

Препараты экстренной контрацепции и для медикаментозного аборта могут вызвать нарушения менструального цикла: в таблетках содержится большое количество гестагенов, которые приводят к отторжению.

«Использовать такой способ как разовую акцию, конечно, можно. Но системно это неправильный выбор контрацепции. Гораздо меньше будет потенциального вреда, если женщина будет принимать гормональные контрацептивы на постоянной основе при постоянном партнере», — отметила Денисова.

При отсутствии постоянного партнера врач-гинеколог посоветовала использовать методы барьерной контрацепции — презервативы. Это не только защита от нежелательной беременности, но и гарантия избежать заражения инфекциями, передающимися половым путем.

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Врач-гинеколог исключила риск бесплодия при однократном применении медикамента для прерывания беременности. Один случай никак не скажется на репродуктивном здоровье женщины в будущем, если процедура прошла без осложнений, подчеркнула она.

Но все индивидуально, и бывали случаи, когда после медикаментозного аборта женщины все же сталкивались со вторичным бесплодием. Однако все факторы указывали не на наличие аборта в прошлом, а на возраст пациенток и возможности их репродуктивной системы.

Так или иначе, лучше избегать подобного метода прерывания беременности, посоветовала Денисова. Если партнеры не планируют появления нового члена семьи, лучше прибегать к таким видам контрацепции, как барьерная или гормональная. В таком случае здоровье женщины не будет находиться под угрозой, а вероятность наступления нежелательной беременности в разы снизится.

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Спадет ли спрос?

Если Минздрав введет дополнительные препараты в списки предметно-количественного учета, это несколько усложнит работу учреждений, в которых проводят процедуру прерывания беременности, подчеркнула медик. В таком случае на врачей обрушится дополнительная бумажная работа.

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Причем получение рецепта, по словам Денисовой, не будет представлять особой сложности для пациенток. Врачи всегда учитывают желание женщины иметь или не иметь ребенка, проверяют организм на возможные медицинские противопоказания в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

«Прерывание беременности медикаментозным способом по различным причинам проводится в медицинском учреждении. Поэтому внесение таких препаратов в списки учета означает лишь дополнительную бумажную работу», — подытожила врач-гинеколог.