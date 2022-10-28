Болезнь Ньюкасла: симптомы и возможность передачи человеку | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 23:40 Зомби-голубей заметили в Британии. Смертельный птичий вирус поражает мозг и опасен для человека Орнитолог Рязанов: голуби могут заразить человека болезнью Ньюкасла Unsplash

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Жители британского острова Джерси стали замечать похожих на зомби голубей: птицы выворачивают шеи, трясут крыльями и ходят кругами. Специалисты объяснили причину такого поведения вирусным заболеванием — болезнью Ньюкасла. Она поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу. Есть риск подхватить вирус и у человека, но в большинстве случаев все обходится легкой формой болезни.

О появлении зомби-голубей предупредили сотрудники приюта для животных, расположенного на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Они засняли на видео птиц, ходящих кругами с искривленными шеями. За последние несколько недель количество таких пернатых выросло из-за распространения болезни Ньюкасла.

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«Помимо проявления неврологических симптомов, пораженные птицы обычно худые и имеют зеленый цвет помета. Иногда у них также бывают травмы в результате неспособности балансировать и хорошо летать», — привело издание Daily Mirror слова представителя приюта.

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Многие заразившиеся птицы умирают в течение нескольких дней. Выжившие продолжат распространять вирус и будут представлять опасность для других птиц. В связи с этим в приюте стали усыплять заболевших голубей.

Болезнь Ньюкасла

Как пояснил «360» орнитолог, кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Рязанов, болезнь Ньюкасла известна достаточно давно и относится к парамиксовирусам. В это семейство вирусов также входит чума крупного рогатого скота, корь, свинка и ряд других заболеваний.

«Что касается болезни Ньюкасла, это действительно очень серьезное, можно сказать, страшное заболевание, которое поражает птиц. Прежде всего, оно известно по домашним птицам, так как наносит ущерб сельскому хозяйству», — отметил эксперт.

РИА "Новости"

Он добавил, что речь идет о вирусной болезни, вызывающей отек легких и поражение головного мозга.

«Такой эффект поражения центральной нервной системы как раз вызывает судороги, различные хаотичные движения. Мы видим подобные симптомы у больных птиц в Британии», — подчеркнул Рязанов.

От птиц — к человеку

По словам орнитолога, болезнь Ньюкасла может передаваться человеку. В основном в группе риска находятся те люди, которые имеют контакт с птицами и работают на птицефабриках. При заболевании может появиться небольшая температура.

«В случае с человеком болезнь протекает в более легкой форме, причем так что он, в принципе, может даже не понять причину [плохого самочувствия], поскольку невысокая температура может быть связана с простудным заболеванием», — сказал кандидат биологических наук.

Unsplash

Еще одним проявлением болезни является конъюнктивит. Тяжелые случаи встречаются, но крайне редко.

«Были зафиксированы случаи, когда у маленьких детей болезнь проявлялась тоже в виде поражения центральной нервной системы», — отметил Рязанов.

У людей, по его словам, болезнь не принимает трагических форм. Даже птицы далеко не все погибают — смертность составляет от 15 до 30%. Орнитолог назвал небольшой вероятность массового распространения болезни Ньюкасла.

«В природе существует, конечно же, огромное количество вирусов, и если бы вероятность такого исхода была велика, то, конечно, человечество находилось бы под очень большим ударом», — заявил эксперт.

Передача вируса от носителя заболевания к человеку, пояснил он, может привести к эпидемии только в случае дальнейшей успешной передачи от человека к человеку.

«Здесь важно понимать, что эта болезнь передается как раз в основном от птиц к человеку респираторным образом», — подчеркнул кандидат биологических наук.

Необходимая защита

Как рассказал Рязанов, в первую очередь болезнь Ньюкасла рискуют подхватить работники птицефабрик, но на таких предприятиях соблюдаются меры безопасности. Всем сотрудникам выдают специальную защитную одежду, чтобы исключить контакт с любыми жидкостями, в которых могут содержаться вирусы.

РИА "Новости"

Взрослые должны объяснять детям, что нельзя подходить к диким птицам. В наших условиях речь в первую очередь идет о голубях.

«Странных голубей лучше всегда обходить стороной. Особенно, если птица выглядит или ведет себя необычно, если уже бьется в каких-то конвульсиях, судорогах или как-то необычно искривляет шею», — заметил эксперт.

Подобных птиц должны остерегаться не только дети, но и взрослые, так как пернатые являются переносчиками целого ряда опасных болезней. Орнитолог порекомендовал не забывать про иммунопрофилактику и меры предосторожности при работе с домашней птицей.