Здоровье 31 марта 2024, 00:07 Смерть или польза? Почему россиянин умер от съеденных перцев чили Врач-эндокринолог Петрова: перец-чили опасен для людей с болезнями ЖКТ Википедия

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Употребление в пищу перца чили, внесенного за остроту в Книгу рекордов Гиннеса, стало причиной смерти жителя города Камышин Волгоградской области. В больницу любителя острой пищи доставили еще 17 марта, где сразу отправили в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, через 11 дней пациент умер. Жгучее вещество в перце называется капсаицин, но угрозу оно несет только людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Для всех остальных пользы от него намного больше.

Смерть от жнеца

О смерти жителя Камышина журналистам сайта V102.RU сообщил его друг, который занимается похоронами. Собеседник пояснил, что погибший товарищ купил на маркетплейсе банку с перцами сорта Carolina Reaper (Каролинский жнец). По его словам, жгучесть овощей была такая, что разъедала краску на машине.

«За месяц он съел всего пять таких перцев. После этого ему стало плохо, и он обратился в больницу», — рассказал друг погибшего.

Он добавил, что его приятель никогда не отличался крепким здоровьем. Врачи ему поставили диагноз цирроз печени и назначили лечение, но он махнул на все рукой и не обращал на это никакого внимания.

«Перец окончательно добил его ослабший от болячек организм», — признался собеседник журналистов.

Сорт перца чили Carolina Reaper попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый острый в мире еще 2013 году. По шкале Сковилла его жгучесть оценивается в 2,2 миллиона единиц. Для сравнения, перец халапеньо имеет показатель от 2,5 до восьми тысяч.

Почему перец острый?

Жгучую остроту перцу придает содержащееся в нем вещество капсаицин, которое сильно раздражает ткани организма. Поэтому реакцией становится повышение температуры, усиление секреции в желудке или кишечнике. Об этом «360» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

Она добавила, что раздражающий эффект капсаицина на внутренние органы может оказаться настолько сильным, что даже способен вызвать кратковременный отек. Но за счет этого воздействия происходит обезболивание. Это одно из положительных качеств этого вещества.

Википедия

«В советские времена очень широко применялись перечные пластыри при остеохондрозе, ревматизме и прочих костных деструктивных проявлениях», — напомнила врач.

Еще одним положительным качеством капсаицина является обеззараживание. Он способен уничтожать бактерии.

По словам Петровой, этим обусловлено использование большого объема острого перца в кухнях азиатских стран.

Некоторые люди, употребляя в пищу перец чили, сбрасывают вес.

«Он обладает не только ускоряющим метаболизм эффектом за счет усиления моторики, повышения температуры, но его еще нельзя слишком много съесть. Объем порции уменьшается, а с ней и калорийность», — пояснила Наталья Петрова.

Врач добавила, что некоторые ученые считают, что капсаицин обладает некоторым противораковым эффектом. Но пока эта характеристика находится в стадии изучения.

Обратная сторона

Все положительные эффекты капсаицина меняются на полностью противоположные, если перец чили в пищу употребляет человек с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Это и язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, цирроз, гепатит, гастрит, панкреатит, или более редкие заболевания толстого и тонкого кишечника», — перечислила Наталья Петрова.

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Врач пояснила, что при этих заболеваниях ткань внутренних органов уже повреждена, а действующий на нее капсаицин только ухудшит ее состояние и может довести до прободения, или, другими словами, буквально прожечь дыру. Дальше уже только летальный исход.

Что такое шкала Сковилла?

Для того, чтобы не совершить ошибку при выборе перца, его остроту можно выбирать по шкале Сковилла — это разработка американского ученого, который изучал свойство капсаицина и назвал разработанную им систему разделения в честь своей фамилии.

На нулевую позицию он поставил болгарский перец, а на максимальной находится сорт Dragon Breath («Дыхание дракона»), который имеет показатель в несколько миллионов.

«В шкале также есть такой перец X, который на данный момент времени не изучен. Но, предположительно, в нем содержится почти половина дозы из перечного баллончика», — отметила Петрова.

Подводя итог врач отметила, что для здорового человека риска умереть от качественного и натурального продукта нет. Но тем, у кого есть хронические заболевания, стоит знать об ограничениях своей диеты и помнить, что любое нарушение может привести к обострениям.