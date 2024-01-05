Здоровье 05 января 2024, 16:00 Синдром «смерти в колыбели» помогла разгадать видеоняня. Что убивает детей по ночам Педиатр Карабанова: судороги могут приводить к «смерти в колыбели» РИА «Новости»

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Американские ученые приблизились к разгадке синдрома внезапной детской смерти. В этом им помогла видеоняня, которая зафиксировала судороги младенцев перед их гибелью. Теперь исследователям предстоит понять, как и какие припадки могут приводить к СВДС. Существует ли профилактика этого синдрома и как понять, что ребенок в зоне риска, разбирался «360».

Что такое СВДС

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) — явление, когда без явных патологий младенец умирает. Чаще всего это случается во сне, поэтому синдром еще называют «смертью в колыбели». Определить причину гибели ребенка, как правило, не удается даже после вскрытия.

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Ученые по сей день пытаются найти разгадку этого синдрома. Недавно исследователи из NYU Langone Health после изучения записей с видеонянь, которые фиксировали детские смерти, пришли к выводу, что остановку сердца во сне могут вызывать судороги.

РИА «Новости»

Телеканал ABC News сообщил, что припадки перед смертью обнаружили у нескольких грудничков. Невролог Оррин Девински отметил, что у некоторых младенцев были признаки легких инфекций, а у одного — лихорадочные припадки после укуса насекомых.

По словам невропатолога Марко Хефти, родителям не стоит переживать из-за каждого такого припадка, поскольку большая их часть безобидна. Необходимо провести дополнительные исследования сна у детей, чтобы лучше разобраться в причинах смерти.

Врач-педиатр Светлана Карабанова рассказала «360», что судороги у детей встречаются нередко. Среди частых причин — эпилепсия, высокая температура, спазм мышц. Реже припадки бывают, когда ребенку не подходит тот или иной препарат. Такое состояние, уточнила врач, называется анафилактическим шоком.

Судороги, отметила Карабанова, действительно могут приводить к смерти, поскольку сопровождаются резким спазмом мышц — кислород перестает поступать в легкие. Затруднение дыхания бывает и во время припадка эпилепсии.

РИА «Новости»

Возможные причины СВДС

Чаще всего «смерть в колыбели» встречается среди детей в возрасте от семи дней до года. Определить склонность ребенка к синдрому, по словам Карабановой, невозможно.

Основной причиной смерти при СВДС является остановка дыхания, рассказала «Известиям» врач-невролог Екатерина Демьяновская. Вариантов, почему младенец перестает дышать, у ученых несколько. Среди них — незрелость центра головного мозга, ответственного за регуляцию дыхания.

«В норме, когда концентрация углекислого газа в крови возрастает, дыхательный центр отправляет команду дыхательным мышцам сделать вдох. При СВДС дыхательный центр не реагирует на очередной сигнал», — пояснила Демьяновская.

На появление СВДС влияют и другие факторы. Например, недоношенность, случаи синдрома внезапной детской смерти в семье, маленький вес при рождении, курение матери во время беременности, инфекции дыхательных путей у ребенка и температура в спальне выше 20 градусов.

РИА «Новости»

Профилактика СВДС

С первых дней жизни ребенка важно соблюдать гигиену сна. После кормления нельзя класть младенца сразу в кровать, предупредила Карабанова. Необходимо некоторое время подержать ребенка вертикально, чтобы у него отошла отрыжка.

«Если вы ребенка сразу положите спать на спину, то воздух при выходе вытолкнет всю еду, и она просто затечет в трахею. Ребенок задохнется от того, что будет пищевая пробка», — пояснила собеседница «360».

Нельзя класть детей и на живот. После того как в 1994 году Американская педиатрическая академия порекомендовала это правило, смертность от СВДС сократилась на 20–50% всего за три года.

Кроме того, не стоит укутывать ребенка на ночь и укрывать толстым одеялом, добавила Демьяновская. Снизить риск СВДС помогает соска, которую ребенок сосет во сне, кормление грудью до полугода и исключение табачного дыма.

Если ребенок часто срыгивает, отметила Карабанова, следует приподнять матрас на 30 градусов, чтобы младенец лежал под углом. Это позволит отрыгивать воздушные комки и не задохнуться во сне.