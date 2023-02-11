Здоровье 11 февраля 2023, 21:46 Синдром Фомы неверующего. Молодежь страдает от последствий ковида и умирает от инфаркта Кардиолог Серебрянский: нельзя лечить постковидные осложнения и пить алкоголь Pxhere

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Молодежь стала чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. После появления коронавируса инфаркт превратился в бич молодых. Причина — в слабом иммунитете и отсутствии реабилитации. Людям нужно изменить свой образ жизни и отказаться от вредных привычек, чтобы сократить риск осложнений после перенесенного ковида.

Инфаркт «помолодел»

Ученые установили, что молодые люди стали чаще умирать от сердечных приступов после коронавируса. По данным американских исследователей, количество сердечных приступов у возрастной группы от 25 до 40 лет выросло на 30%, по сравнению с ожидаемым числом за первые два года пандемии.

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У пациентов 45-64 лет рост смертности от сердечных приступов составил 19,6%, а у людей от 65 и старше — 13,7%. Специалисты пояснили: дело в том, что с возрастом риск возникновения этой болезни и так возрастает. А вот болезни сердца у молодежи — ситуация аномальная, сообщил портал ToDay.

Более того, сердечные приступы среди молодых людей не прекратились после того, как появился новый штамм коронавируса — «омикрон». Исследователи пришли к выводу, что рост сердечных приступов среди молодежи стал как раз следствием постковидного синдрома.

Снизить тяжесть течения болезни и избежать последствий, заверили ученые, может только вакцина. По данным официального Telegram-канала «Спутник V», прививка семейства «Спутник» максимально эффективна против разных штаммов коронавируса.

Pxhere

Влияние пандемии

Терапевт, кардиолог, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Серебрянский согласился в беседе с «360» с выводом о том, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели. Тенденцию заметили еще до появления коронавируса. В пандемию инфаркты, миокардиты, нарушения сердечного ритма и другие подобные болезни встречались у представителей еще более молодого поколения.

«То, что сердечно-сосудистые заболевания помолодели, могу сказать однозначно. <…> Инфаркты помолодели. Раньше говорили о бытности Советского Союза — это инфаркты после 50-60 лет. А сейчас мы видим и у 29-летнего инфаркт», — подчеркнул профессор.

Молодежь стала чаще страдать и от поражения периферической нервной системы и мозговых оболочек. Серебрянский пояснил, что частота этих заболеваний существенно выросла. А коронавирусная инфекция усилила тяжесть их течения.

Формальное отношение

После COVID-19 проводится реабилитация, однако многие к этому относятся формально. Некоторые медучреждения стали зазывать на процедуры. Но специальных методов реабилитации не разработали, подчеркнул кардиолог. Кроме того, после коронавируса молодежь не отказалась от своих вредных привычек.

«Понимаете, нельзя лечить постковидные осложнения или болеть ковидом и пить алкоголь, как и раньше. Надо вносить изменения [в свой образ жизни]. И люди должны это понимать», — подчеркнул Серебрянский.

По его словам, некоторые люди до сих пор не верят в существование ковида. Некоторые провожают в последний путь умерших от вируса без масок, продолжают обниматься и целоваться на свадьбах.

Сейчас [все] размылось — ковид, грипп и остальные вирусные инфекции. Но как не прививались, так и не прививаются. Пронесло один раз, и думают, что так будет всегда. А ковид меняет свои формы и никуда не исчезает. Реабилитация должна выводить человека на полное восстановление здоровья. А сейчас идет вопрос: главное, чтобы ты ходил и не болел. А вирус уживается с гриппом, который совсем меняет картину заболевания. Юрий Серебрянский терапевт, кардиолог, заслуженный врач России

Многие стали умирать от ковида, потому что их иммунитет на восстановление организма не работает. Серебрянский заверил, что иммунология слабо развита. Играет роль и человеческий фактор: пока не заболит, люди не ходят к врачам.

«В трансплантологии не хватит сердец, чтобы пересадить, поэтому люди должны беречь здоровье и следить за образом жизни. Избыточная масса тела — человек не следит за собой. Вместо того, чтобы ограничить себя в питании и приводить в форму, он просто ест и пытается куревом согнать вес», — заметил профессор.

Известный биолог Илья Мечников говорил, что человек потенциально должен жить 150 лет. И он прав, подчеркнул Серебрянский. Однако из-за множества факторов люди не доживают до такого возраста.