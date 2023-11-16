Здоровье 16 ноября 2023, 19:51 «Стала похожа на умпа-лумпу». Шотландка села на овощную диету и стала оранжевой Диетолог Соломатина: строгие овощные диеты могут нанести вред организму Freepik

Читать 360tv в

Чтобы заполучить фигуру мечты, некоторые прибегают к радикальным способам похудения: ограничивают себя жирах и углеводах и потребляют слишком много витаминов. Однако переизбыток, на первый взгляд, полезных веществ может сильно навредить организму, который и так находится в стрессе из-за неожиданного голодания.

Каротинемия из-за моркови

Жительница Шотландии решила «оздоровиться» и сесть на овощную диету, включив в рацион морковь, сладкий болгарский перец и картошку. Дина Рендалл рассказала британской газете The Mirror, что за день съедала примерно 10 морковей и долгое время ее ничего не беспокоило.

Она худела и, как казалось, укрепляла здоровье. Но со временем кожа 21-летней девушки начала желтеть неестественным образом.

«Люди в школе начали спрашивать, не использую ли я средства для искусственного загара, из-за чего я чувствовала себя немного неуверенно», — поделилась Дина, отметив что стала походить умпа-лумп — оранжеволицых персонажей Роальда Даля из «Чарли и шоколадной фабрики».

Родственники заподозрили неладное, предположив, что у девушки развилась желтуха или другое острое заболевание печени. Однако после многочисленных походов по врачам и медицинских исследований оказалось, что оранжевый цвет лица — вовсе не из-за болезни печени.

Соцсети

Диета спровоцировала развитие другого заболевания — каротинемии. Оно приводит к изменению пигментации кожи из-за высокого содержания каротина — желто-оранжевого пигмента, непредельного углеводород из группы каротиноидов — в крови. Дина ела так много моркови, что ее лицо на несколько тонов отличалось от цвета шеи.

После этого девушка сократила потребление моркови до шести штук в день, и пигментация понемногу начала приходить в норму.

«У меня все еще есть оранжевый пигмент, но он уже не так заметен, как в то время. Но я бы не советовала людям заходить так далеко. В любом случае, если хотите прибавить своей коже немного оранжевого загара, ешьте морковь. Если можно менять цвет кожи, к тому же безвредно, то почему бы и нет?» — пошутила Дина.

Соцсети

Овощная диета — не всегда лучшее решение

Девушке из Шотландии, можно сказать, повезло, что она в результате строгой овощной диеты не заработала более серьезные проблемы со здоровьем. Переизбыток витаминов и провитаминов — не всегда лучше, а иногда даже хуже, чем недостаток, подтвердила «360» врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она напомнила, что есть водорастворимые и жирорастворимые витамины. В моркови содержится «предшественник» витамина А — химическое соединение бета-каротин. Он по потребности организма дальше трансформируется в витамин А.

«Передозировка бета-каротином менее опасна, чем самим витамином. Тем не менее, если за один раз много съесть продуктов, содержащих полезное вещество, то, конечно, на коже начнет проявляться желтизна. Хотя организм с этим так или иначе справится, это не так опасно», — пояснила медик.

Freepik

Передозировка витаминами

Осенью люди начинают активно принимать витамин D, причем в колоссальных количествах, заметила врач-диетолог. Это может привести к различным проблемам: снижению иммунитета, развитию нейродегенеративные заболеваний (например, болезнь Альцгеймера, Паркинсона или деменция), нарушению сердечно-сосудистой системы.

«[Помимо добавок и таблеток], люди употребляют концентрированные продукты, такие как печень трески. Одной баночки достаточно на всю семью, не ее начинают есть в большом количестве каждый день. Увлекаться этим не нужно, ведь витамины А, Е и D употреблять хаотично, конечно, не стоит», — рекомендовала Соломатина.

Freepik

В любом случае к резкому (и избыточному) добавлению витаминов в рацион нужно подходить очень аккуратно, добавила собеседница «360». Перед изменением типа питания следует проконсультироваться с врачом.

Не нужно бросаться в крайности и есть только один продукт, содержащий какой-то витамин. Иначе вместо пользы можно нанести себе ощутимый вред, как с той же морковью, что вызвала каротинемию. Елена Соломатина врач-диетолог

Неоправданный стресс для организма

Овощную диету можно отнести к категории «строгое ограничение работы организма». Разумеется, если человек садится на здоровое питание, которое включает в себя не только витамины из овощей и фруктов, но и разнообразные углеводы и белки, то чувствует он себя намного лучше. А жесткие диеты в этом случае не оправданы.

На таких диетах сбрасывают какие-то килограммы, но они возвращаются обратно, причем в большем количестве. Каждое дальнейшее похудение будет сложнее, потому что организм решит попросту «удерживать» лишнюю массу. Елена Соломатина врач-диетолог

Когда человек начинает худеть с помощью диеты, в крови закономерно увеличивается уровень гормона кортизола. Его выброс в кровь — ответная реакция организма на стресс и голодание.

Freepik

За неделю строгой диеты организм истратит оставшийся гликоген в мышцах, но все так же не тронет жировые запасы. Тело будет стараться получать энергию именно из мышечных волокон. В дополнение ко всему уйдет бодрость, ухудшатся когнитивные способности, а психика будет генерировать навязчивые мысли о еде и бурно реагировать на любой раздражитель.

После таких «экспериментов из интернета» людям сложно вернуться к нормальному метаболизму и питанию, подчеркнула Соломатина.

«Организм начинает работать неправильно: соматические проблемы переходят в хронические. В таком случае попытка сбросить лишний вес превращается во что-то невозможное. Ко всему в своем организме следует всегда подходить грамотно», — подытожила врач-диетолог.