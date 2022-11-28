Здоровье 28 ноября 2022, 15:24 Сезон гриппа и ОРВИ начался в России. За время пандемии иммунная система забыла о них Иммунолог Болибок: в ближайшее время гриппом будут болеть активно freepik

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В России стали чаще болеть ОРВИ и гриппом — как дети, так и взрослые. Специалисты связывают это с тем, что во время пандемии люди практически перестали сталкиваться с сезонными заболеваниями. За этот период родились дети, которые вовсе не знают, что такое грипп. К тому же COVID-19 нанес удар по иммунитету.

Сезон гриппа и ОРВИ

Число госпитализируемых детей в российской столице сегодня в два — два с половиной раза превышает средние показатели эпидсезонов 2016-2019 годов, то есть до пандемии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на московский департамент здравоохранения и Роспотребнадзор. За последние две недели больных, которым потребовалось стационарное лечение, стало больше почти в два раза: 400 новых пациентов в сутки.

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Заражаемость сезонными инфекциями растет не только в Москве, но и в регионах. Так, в Екатеринбурге с 14 по 20 ноября выявили 15,8 тысячи случаев ОРВИ, на 26,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года. В Санкт-Петербурге прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей у детей 7-14 лет — 32,4%. В Ульяновской области недельный показатель заболевших детей этого возраста превысил эпидемический порог на 14%.

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Причины роста заболеваемости

Последние несколько лет в обществе превалировал COVID-19, напомнил в разговоре с «360» иммунолог Владимир Болибок. В итоге иммунная система попросту забыла, что такое грипп и ОРВИ.

«Да и три года назад, сезон 2019-2020, после того как COVID-19 начался и ввели резкие ограничения, <…> у нас не было волны гриппа, которая обычно приходит из Юго-Восточной Азии. <…> Три года не было гриппозной волны. Люди стали гораздо уязвимее. Кроме того, появилась целая прослойка молодых граждан, которые с гриппом вообще не сталкивались. Это дети до трех лет. <…> Их иммунная система не знает, что такое вирус гриппа», — пояснил медик.

По его словам, в ближайшее время люди будут болеть достаточно активно и с яркими проявлениями симптомов. В США, к примеру, всплеск сезонных болезней начался на пару месяцев раньше привычного. Более того, кривая заболеваемости стала гораздо круче.

За несколько недель они перекрыли все максимумы. <…> И нас то же самое ждет Владимир Болибок

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева также отметила, что коронавирус ослабил организм человека. Из-за этого мы стали более уязвимы к другим инфекциям.

«Он (коронавирус. — Прим. ред.) выступил триггером. <…> Все хронические заболевания обострились. Естественно, непривитые люди <…> попадают в больницы», — сказала она.

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Как уберечь себя и детей от гриппа и ОРВИ

В России давно прививают от гриппа. Вакцинироваться необходимо тем, кто входит в группу риска: речь идет в том числе о старшем поколении и людях с хроническими заболеваниями. После прививки в течение недели стоит быть аккуратнее, стараться не подвергать себя риску заражения, пока не сформируется иммунитет, сказал Болибок.

«От тяжелого течения гриппа вы будете защищены, он опасен осложнениями. Так, у 15-20% людей, подхвативших грипп, развивается пневмония, в некоторых возрастных категориях — чуть ли не 30%. <…> Вирусная пневмония — опасная штука, там высокая летальность — такая же, как при COVID-19, если не выше. Антибиотики не действуют», — предупредил врач.

РИА «Новости»

От острых респираторных вирусных инфекций вакцин пока нет, кроме COVID-19. Способы защиты такие же, как во время пандемии: защитные маски, избегание мест большого скопления людей, соблюдение социальной дистанции, проветривание помещений.

«Самый рассадник — конечно, закрытые помещения, общественные места типа магазинов, аптек и общественный транспорт. Я бы советовал маски носить. Ношение масок за эти предыдущие три сезона точно показало, что <…> они нормально защищают», — сказал Болибок.

Алексеева тоже напомнила о необходимости ношения масок, обработки рук и вакцинации. Тем, кто все же заразился — вирусом гриппа или коронавирусом, — положен карантин.