Здоровье 04 февраля 2023, 21:16 (обновлено: 04 февраля 2023, 23:47) Эффективность вакцин давно доказали. Но считать антипрививочников экстремистами — перебор Врач Моисеев: вакцинация формирует коллективный иммунитет быстрее, чем сама болезнь РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Татьяна Соломатина предложила считать антиваксеров экстремистами. Людей, по ее словам, специально отговаривают от вакцинации — чтобы сократить население страны. Инициатива выглядит радикальной и эмоциональной. Но в обществе до сих пор недооценивают важность прививок.

Опасные заблуждения

Соломатина указала на большое количество противников вакцинации в стране. Депутат допустила, что часть из них заблуждаются в своих убеждениях, но предупредила о возможности признания антиваксеров экстремистами.

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«Если их деятельность в социальных сетях будет каким-то образом сказываться на здоровье и жизни сограждан», — пояснила парламентарий в беседе с Ura.ru.

Нельзя исключать, по мнению Соломатиной, что некоторые структуры намеренно внушают людям отказываться от вакцинации. В желании сократить население страны они вполне могут отрабатывать чей-то заказ. Соломатина назвала это «войной на другом фронте».

Вакцины спасают человечество

Прививки однозначно защищают людей от болезней, но для понимания предложения Соломатиной нужно рассмотреть первоисточник, отметила в беседе с «360» депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«С точки зрения врача-педиатра могу сказать, что прививки защищают от инфекций», — сказала она.

Буцкая заверила, что вакцины спасают человечество от инфекций. Этому есть множество подтверждений. Благодаря им человечество победило очень серьезные эпидемии, которые унесли тысячи и даже миллионы жизней.

Перед вакцинацией люди дают свое согласие на проведение манипуляции. Был период, напомнила депутат, когда родители массово писали отказы от вакцинации детей. Но ребята выросли, а потребность в прививках осталась.

Детишки-то подросли. И что потом они делают? Они идут в поликлинику и просят врачей сделать им прививки. Палка имеет два конца: когда знаешь, как работает вакцина и от чего защищает, то понимаешь, что при наличии такой возможности ей, скорее всего, надо пользоваться. Татьяна Буцкая

Влияние на иммунитет

Врач общей практики Денис Моисеев пояснил, что вакцина благотворно влияет на иммунитет. Действия вирусов всегда разрушительны, тогда как прививка работает на противодействие болезни.

«Если рассуждать только о влиянии на иммунитет, то вакцина — это всегда абсолютное благо. <…> Вакцина помогает сформировать коллективный иммунитет гораздо быстрее, чем если бы все попытались полностью переболеть», — сказал он.

Есть такие болезни, подчеркнул врач, которые перенести гораздо опаснее, чем вакцинироваться. Во всех исследованиях при оценке эффективности любой вакцины шла речь о реальном снижении смертности и сроков лечения.

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«Признать антипрививочников экстремистами… Думаю, это уже совсем радикально. Но фактически в детских коллективах не привитые несут угрозу в первую очередь для самих себя и тех, кому вакцина противопоказана», — заметил Моисеев.

Детей с ослабленным иммунитетом вакцинируют вне календаря прививок. И чем больше антипрививочников в детских коллективах, тем выше вероятность, что эти ребята заболеют.

Врач напомнил, что используемый сейчас календарь прививок разрабатывали в СССР. В Союзе особо ценили детское здоровье и жизнь каждого человека. Поэтому вряд ли есть действительно ненужные прививки.

В коллективе, где болеет один-два человека в силу особенностей иммунитета или в силу того, что иммунитет на вакцину не сформировался, вирусная нагрузка значительно меньше, чем в том коллективе, который принципиально не вакцинируется. При большей вирусной нагрузке не спасут никакие вакцины: для нашего иммунитета важно, какое количество вирусных тел его атакует. Денис Моисеев врач общей практики

Многие болезни вредят организму уже во взрослом возрасте. Например, свинка грозит мужским бесплодием. А краснуха в период беременности может привести к аномалиям развития плода, заключил Моисеев.

Свидетельства пандемии

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов указал на важность прививки от коронавируса. По его словам, вакцина полностью не защищает COVID-19, но помогает организму бороться с инфекцией.

«Среди вакцинированных количество летальных исходов и тяжелого течения снижается в 8-10 раз. Сейчас тяжелых исходов существенно стало меньше, а вот пока была „дельта“ — это было хорошо видно. <…> Поэтому для меня значимость вакцинации была и остается важнейшей», — сказал он.

Чепурнов подчеркнул, что люди вряд ли стали бы отказываться от прививки от ВИЧ в случае ее разработки.

РИА «Новости»

Сначала проверки, потом запреты

Скептически к идее Соломатиной отнесся правозащитник, судья в отставке и судебный юрист Владимир Комсолев. Предложение депутата Госдумы, по его словам, подлежит проверке. Сначала Генпрокуратуре стоит установить, не нарушит ли такая инициатива права и свободу россиян, а именно выражение своего мнения публичным образом.

«Подобного рода призыв депутата аналогично может нарушать закон о противодействии экстремизма и также подлежит проверке. <…> Если депутат подобным образом будет своих же избирателей гнобить и призывать сажать через одного, <…> страна превратится в один огромный ГУЛАГ», — заключил он.