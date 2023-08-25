Эксклюзив 25 августа 2023, 15:27 «Самые трудные дела». Адвокат объяснила, зачем страховать россиян от ошибок врачей Адвокат Батурина: закон о страховании от ошибок врачей надо проработать Nikolay Gyngazov/Russian Look/globallookpress

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Законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников, который готовится к внесению в Госдуму, может в корне улучшить ситуацию, если будет «максимально понятным и исполнимым». Об этом «360» рассказала адвокат Екатерина Батурина, которая более 10 лет занимается именно медицинскими делами.

«Эти дела наиболее трудные в доказывании и имеют свою специфику», — отметила она.

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По словам юриста, иски могут подавать пациенты, а также их родственники, в том числе после смерти пациента. В 2011 году приняли федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», однако, по словам Батуриной, уже тогда было ясно, что некоторые его положения затрудняют реализацию прав не только пациентов, но и самих врачей и не дают ответы на все вопросы, возникающие на практике. Они касаются вопросов доказывания, привлечения виновных к ответственности, получения компенсации морального вреда.

«Было понятно, что необходимо в этой сфере работать и выяснять все эти пробелы для их дальнейшего устранения. Об этих проблемах лично я постоянно говорила в СМИ и ссылалась на практику по своим делам, в том числе по резонансным случаям», — вспомнила адвокат.

Она сообщила, что в 2021 году они с доверительницей дошли до Конституционного суда России по делу о смерти ее супруга, «пройдя большой путь».

Через 10 лет положения закона, касающиеся запрета для родственников умерших пациентов получать копии медицинской документации, признали противоречащими Конституции Российской Федерации. Президент Владимир Путин подписал изменения в ФЗ. С тех пор количество «медицинских» дел выросло.

Идея не новая

«В предыдущие годы количество обращений были примерно одинаковым ежегодно, кроме периода пандемии (было снижение), а сейчас — рост. Люди получают документы, консультируются со специалистами юристами, медиками и более подготовленными идут в суды и правоохранительные органы. И возникает второй вопрос, как получить компенсацию морального вреда и вреда здоровью если иск был удовлетворен или постановлен приговор», — продолжила Батурина.

По ее словам, тема страхования в медицине активно обсуждалась еще несколько лет назад в свете достаточно позитивного зарубежного опыта. Общая тенденция медицинского законодательства сводится к «ужесточению и максимальному регулированию». Однако, по словам собеседницы канала, необходимо находить золотую середину с учетом российских реалий.

«Законопроект по страхованию — идея не новая, обсуждалась она долгое время. Есть вопрос в том, каким будет механизм страхования. <…> Страхование должно способствовать повышению качества медицинской помощи, а не наоборот. Это в интересах и пациентов, и врачей», — подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что Гражданский кодекс с учетом изменений 2011 года предусматривал, что если лечение проходило в государственной медорганизации, пострадавшие могли получить компенсацию из бюджета. Остается нерешенным вопрос с частными клиниками. Законопроект нужно составить таким образом, чтобы частные клиники не расценили страхование как возможность «избежать ответственности за взносы», пояснила Батурина.

По ее мнению, проект нужно изучить и проработать на разных площадках с учетом зарубежного опыта и особенностей российского законодательства.