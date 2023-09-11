Эксклюзив 11 сентября 2023, 17:14 Россиянам объяснили, как уберечься от сезонного гриппа Иммунолог Жемчугов: для профилактики гриппа нужно вылечить хронические болезни РИА «Новости»

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Чтобы уберечься от сезонного гриппа, нужно вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ближе к концу года в России ожидается подъем заболеваемости гриппом средней интенсивности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве предположили, что рост количества случаев начнется в ноябре–декабре.

По словам Жемчугова, прогнозировать распространение гриппа можно с такой же степенью вероятности, как и погоду. Подъем заболеваемости зависит от многофакторного сочетания разных условий. Однако осенью различные инфекции действительно начинают распространяться интенсивнее, указал иммунолог.

В сентябре инфекционистам некогда скучать, потому что народ съезжается из разных мест отдыха. Они привозят с собой новые микробы из этих мест, потом дети приходят в школу, приносят с собой эти новые микробы туда. Там они в классах обмениваются и приносят домой уже те, которые получили взамен своих. Владислав Жемчугов иммунолог

Обычно осенью наблюдается подъем заболеваемости не столько ОРВИ — так как она зависит от прохладной погоды, — сколько кишечных инфекций, сообщил собеседник «360». Кроме того, существует кишечный грипп, который затрагивает не только лор-органы, но и кишечник с желудком. Что касается обычного гриппа, то он тоже начнет распространяться, однако пока нельзя сказать точно, когда.

Что делать для профилактики

Жемчугов отметил, что в качестве профилактики можно пройти вакционацию, в том числе и тем, кто никогда не делал прививки.

Потому что грипп сейчас, я считаю, представляет собой наиболее тяжелое заболевание из осенних, включая коронавирус. Владислав Жемчугов

Иммунолог пояснил, что природа подарила человечеству живую вакцину в виде обновленного варианта коронавируса. Это можно сравнить с вакцинацией, поскольку заболевание проходит легко, сказал доктор медицинских наук.

Распространение кишечного гриппа закончится, так как в стране хорошие условия с водой и с канализацией, обратил внимание Жемчугов. Останется только обычный грипп, относящийся к простудным заболеваниям, указал специалист.

Для профилактики врач посоветовал одеваться по погоде и принимать контрастный душ. Кроме того, нужно вылечить хронические заболевания, снижающие иммунитет. Принимать специально какие-то БАДы или таблетки иммунолог не рекомендовал.

«Я всем советую предпочитать природные, а не таблеточные витамины, потому что они не только эффективнее, но еще и вкуснее. Положительные эмоции тоже имеют значение в создании прочного иммунитета. Гораздо приятнее съесть бутерброд с красной рыбкой, чем глотать омега-3 или рыбий жир», — заключил Жемчугов.