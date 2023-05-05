Здоровье 05 мая 2023, 20:15 Четыре года под угрозой. Что оставит после себя уходящая пандемия COVID-19 Иммунолог Болибок: пандемия COVID-19 показал слабые и сильные стороны здравоохранения Pxhere

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии COVID-19. врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» рассказал, что вирус на самом деле никуда не исчез и ковидный хвост будет тянуться еще долго.

Далее — прямая речь.

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ВОЗ вводила чрезвычайную ситуацию в связи с тем, что из-за массовой заболеваемости была перегружена системы здравоохранения. Не хватало коек, оснащенных кислородом, врачей, машин скорой помощи. Сейчас обстановка по коронавирусу относительно стабилизировалась, большинство стран адаптировались и предпосылок к тому, чтобы будут всплески, новые тяжелые формы коронавирусной инфекции нет. В основном это связано с тем, что за прошедшие почти три с половиной года практически все население земного шара проконтактировало с вирусом, у людей выработался иммунитет.

Что обнажила пандемия

Сама пандемия высветила и слабые стороны, и сильные стороны современного здравоохранения. К сильным сторонам медицинской науки можно отнести практически моментальное создание вакцины. В истории еще не было прецедента, чтобы за такой короткий срок были бы созданы достаточно эффективные вакцины. Особенно хочу подчеркнуть потрясающий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Его сотрудники создали вакцину буквально через две недели после получения расшифровки вируса. Остальное время, до ее выпуска, занимали практические: освоение технологии производства и клинические испытания. Невероятный результат.

Россия быстро сумела перенастроить систему здравоохранения под новый вызов. Сначала требовалось огромное количество кислорода для поддержания жизни больных, Но коечный фонд сумели обеспечить им очень быстро. Особенно хочу отметить Москву, где с нуля, буквально в чистом поле, построили современные инфекционные модули.

К сожалению, слабая сторона — нехватка ресурсов. Некоторые государства не могли вкладывать огромные средства в здоровье людей. Наименее развитые, бедные страны были брошены на самотек. Там эпидемия развивалась по естественным законам.

С другой стороны в подобных странах относительно низкая продолжительность жизни. Поэтом там не было такого количества населения старших возрастов, которое бы нуждалось в повышенном внимании.

Почему пожилые в опасности

Именно взрослому населению нужны были те самые инфекционные и койки с кислородом. Благодаря им удалось сохранить людей. Иначе бы все, кто старше 60 ле просто вымерли. Ничего тут не попишешь.

Возрастные изменения иммунной системы переводили к тому, что была неустойчивость к вирусу, люди болели тяжело. Но большую часть удалось спасти.

Постковидный шлейф

Остается проблема постковидного синдрома: пока не существует средств для того, чтобы его полностью излечивать. В связи с этим этот шлейф коронавирусной пандемии будет тянуться долго. К сожалению, останется повышенная смертность населения старших возрастов среди тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Для них всегда будет существовать угроза преждевременно смерти из-за диабета, сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний.

Даже благополучно перенесенная коронавирусная инфекция приводит к тяжелым последствиям. Это очередной вызов для системы здравоохранения.