Здоровье 23 июля 2023, 16:40 Режим интернатов оставили под контролем. Права пациентов ПНИ обеспечат государство и общество Депутат Соломатина: НКО сохранили право контроля за правами пациентов ПНИ РИА «Новости»

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Принятые Госдумой поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях гражданам при ее оказании» вызвали серьезное несогласие НКО. Их не устроила отмена права государства создавать независимые службы по защите прав пациентов психоневрологических интернатов. Но за все время действия закона такая организация появилась только в Нижегородской области, и депутаты сочли, что закон не действует. Из-за разного прочтения документов между общественниками и законодателями возникло недопонимание.

Спорный закон

В опубликованных поправках к закону следует, что из него уберут статью о создании государством отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ). Сотрудники таких служб принимали жалобы от проходящих лечение, направляли обращения в правительство и подавали иски в суд.

Вторая поправка отменила контроль таких служб за соблюдением прав пациентов с психическими расстройствами. Эту обязанность возложили на власти регионов, общественные палаты, институты уполномоченных по правам человека, адвокатов и другие общественные объединения.

Защита особенных

Против упразднения независимых служб защиты выступила руководитель Центра паллиативной помощи и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она написала открытое письмо на имя президента России Владимира Путина.

В своем послании Федермессер отметила, что из-за отсутствия независимого контроля жизнь пациентов ПНИ может значительно ухудшиться, потому что следить за нарушением их прав станет практически некому.

Она пояснила, что единственным регионом, где появилась такая служба, стала Нижегородская область. За два года работы разобрали почти четыре тысячи жалоб пациентов во взаимодействии с чиновниками, администрацией и больницами.

Все жалобы общественники получали непосредственно от людей, проходящих лечение. При этом подчинялась служба только губернатору и сохраняла независимость от правительства и органов социального обслуживания.

Общественница подчеркнула, что не увидела в законе запрета на меры физического воздействия и изоляцию пациентов ПНИ, прием посетителей и использование мобильных телефонов.

По словам Федермессер, ей объяснили, что такие меры сохранили не только для закрытых психиатрических больниц, но для интернатов. Но она посчитала, что все происходит совсем не так, а судьбу пациентов с отклонениями развития отдали в полное распоряжение главных врачей, которые покрывают преступления своего персонала.

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Право на защиту

Статью о независимых контрольных организациях из закона убрали, потому что она не работала. Но право на гражданский контроль сохранили. Решение о его создании передали на уровень регионов. Об этом в беседе с «360» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Любой регион по своему усмотрению может создавать такие структуры по контролю за нахождением людей в психиатрических диспансерах. По госпитализации, выписке, патронировании на дому и так далее», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что если региональные власти создают независимую организацию помощи пациентам, то руководство ПНИ не имеет права не пустить общественников для общения с пациентами.

Также у нас есть службы по защите прав людей. Я с ними постоянно работаю. Если есть какая-то жалоба, то мы выезжаем на место вплоть до тюрем. Это не общественный контроль? При чем со всех сторон, и попробуй откажи этим структурам в допуске. Татьяна Соломатина депутат

Соломатина подчеркнула, что за последние годы благодаря работе общественных организаций и государства отношение к людям с особенностями развития изменилось в лучшую сторону.

«Мы должны их включить в обычную жизнь. Это не должно никого шокировать. Если человек способен сам себя обслуживать, то при оказании моральной и материальной поддержки он может приносить пользу себе и обществу», — отметила она.

РИА «Новости»

Комментируя случаи жестокого обращения с пациентами ПНИ, Соломатина отметила, что здесь все зависит от руководства больницы, которое набирает коллектив. Нарушение прав больных она назвала недопустимым и подчеркнула, что, кроме психиатров, с особенными людьми должны работать психологи и учителя.

Депутат добавила, что возможность контроля за ситуацией в лечебных учреждениях у общественников никто не отнимал. Также следить за пациентами могут опекуны и прямые родственники, которые имеют к ним прямой доступ. Но если есть какие-то нарушения, то вмешательство государства и общества необходимо, и оно сохранилось.

«Мне кажется, что мы перестали слышать друг друга, хотя все делаем одно дело. Закон появился очень тяжело, но он не работал. Все поправки обсуждали с научным сообществом и общественниками. Но мы читаем документ с разных точек зрения, складывая в голове свою картину», — подытожила депутат.

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Жертвы санитаров

На этой неделе санитарка психоневрологического диспансера Махачкалы чуть не задушила подушкой лежачего больного. Скандал начался после того, как видео из медицинского учреждения разошлось по социальным сетям. По данным местных СМИ, женщина работала в больнице два года. Сколько еще больных пострадали от ее действий, неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Это не первый случай в этом году. В апреле прокуратура Петербурга начала проверку психоневрологического интерната № 10 — после разошедшихся по социальным сетям сообщений, что содержащиеся там дети с нарушением развития умирают голодной смертью.

В марте 2021 года жительница Новосибирска забрала из психоневрологического интерната сына после того, как увидела на его руках и ногах следы от веревок, которыми его привязывали к кровати. Узлы затягивали с такой силой, что правое запястье перетерлось до кости.

Прокуратура начала проверку, а руководство больницы заявило, что санитары действовали по утвержденным стандартам.

Подобных случаев жестокого обращении с пациентами психиатрических больниц и интернатов происходит очень много. Но все они через надзорные службы, СМИ и общественников придаются огласке, а виновных наказывают.