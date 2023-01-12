Эксклюзив 12 января 2023, 16:45 Реанимация после окунания в прорубь. Моржевание — полезно или опасно? Врач-терапевт Минина объяснила, как правильно подготовиться к окунанию в прорубь РИА «Новости»

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Роман Костомаров — российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, 45 лет. Спортсмен, со здоровьем все неплохо. Только недавно выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха, а накануне Рождества выходил на лед в 25-градусный мороз. И вдруг — в реанимации на ИВЛ. Telegram-канал Mash утверждает, что причиной стало самолечение в сочетании с альтернативной медициной, вместо медикаментов — прорубь. Накануне Крещения специально для «360» врач-терапевт Ольга Минина разъяснила, полезно ли такое купание.

Опасное комбо

Романа Костомарова госпитализировали 10 января. Вчера стало известно, что он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации медицинского центра «Коммунарка». Левосторонняя пневмония, осложненная гриппом B.

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Сегодня появилась информация, что спортсмен заболел как минимум за неделю до госпитализации. Однако он не только продолжил выступать на льду с температурой, но и, как сообщили СМИ, применял странные методы лечения острого состояния.

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Выходить на работу с гриппом нехорошо — и самому плохо, и окружающие могут заразиться. Но этим грешат многие, не все же на ИВЛ попадают, возразите вы. Правильно, хуже другое. По данным источника Mash, Костомаров лечился от гриппа окунанием в прорубь (хотя отец спортсмена заявил, что «это неправда»).

Фигурист Роман Костомаров в роли колдуньи Брунгильды на премьере шоу «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха во дворце спорта «Лужники» в Москве. 29.12.2022 / РИА «Новости»

Если для здорового человека купание в ледяной воде может быть полезно, то с высокой температурой такой метод не просто сомнителен. Врачи и тренеры практически единогласно говорят: так делать нельзя.

Нужна правильная подготовка

В целом окунание в прорубь и моржевание — хорошие методы оздоровления организма, рассказала врач-терапевт Ольга Минина. Закаливание активирует и укрепляет иммунитет, происходит выброс гормонов стресса. Таким образом тренируются сосудистые стенки.

Что еще дает моржевание? По словам терапевта, кроме укрепления иммунитета, купание в проруби повышает способность противостоять стрессовым ситуациям: сердечно-сосудистая система будет правильно реагировать на любой выброс адреналина.

Участник общероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна» на территории водно-спортивного центра ЦСКА во Владивостоке / РИА «Новости»

Но важно правильно подготовиться. Каждый организм — индивидуален, поэтому следует не забыть проконсультироваться с врачом перед подобным процедурами, предупредила врач. Она рекомендовала сначала пройти медицинский осмотр на наличие серьезных заболеваний и других противопоказаний — неврологических, например.

«Конечно, в момент обострений хронических и простудных заболеваний окунаться в прорубь тоже нельзя. <…> И нельзя сидеть-сидеть дома или на работе за компьютером, а потом взять и побежать прыгать в прорубь», — добавила она.

Участники городского клуба закаливания и зимнего плавания во время забега в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек в центре Екатеринбурга / РИА «Новости»

Начать стоит с выхода на балкон в легкой одежде, принимать воздушные холодные ванны. Потом можно перейти к обтираниям снегом, затем — к контрастному душу и холодным водным ваннам. И только после всего этого, когда натренируете организм, можно окунаться в прорубь.

«Иначе есть риск заработать спазмы артерий либо возникнут другие острые реакции организма», — подытожила терапевт.

Редакция «360» присоединяется к словам друзей и поклонников спортсмена и желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления.