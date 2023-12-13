Здоровье 13 декабря 2023, 11:40 Разработан первый в России тест, помогающий выявить рак кишечника на начальной стадии ООО БиоЛинк

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В лаборатории генодиагностики «Биолинк» (Новосибирск) создали первый тест на SEPT9, выявляющий рак кишечника на ранних стадиях.

Компания «Биолинк» разработала первый в России тест SEPT9, который помогает выявить рак кишечника на начальных стадиях. Тест способен уловить специфический генетический материал злокачественной опухоли, даже если у человека нет клинических симптомов.

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Раннее выявление — высокая выживаемость

По данным ВОЗ, колоректальный или рак кишечника занимает третье место по распространенности среди онкологических заболеваний. Ежегодно эту онкопатологию выявляют у 700 из 100 тысяч человек в возрасте от 50 лет. Особенность этого рака — в сложности диагностики. Даже на поздних стадиях его обнаруживают только в 70% случаев, а хороший прогноз лечения может обеспечить только раннее выявление болезни.

Когда развиваются метастазы, выживаемость пациентов сильно снижается. Если патологию нашли на начальной стадии, пятилетняя выживаемость достигает 92%, если же лечение начали слишком поздно, — около 30%.

Тест на SEPT9 помогает определить, когда метилировалась (изменилась особым образом) ДНК гена SEPT9 — в основном это происходит в раковых клетках. Измененная ДНК попадает в кровоток и может служить маркером наличия опухоли. Диагностику можно проводить в любом возрасте, но прежде всего врачи рекомендуют ежегодно проходить ее мужчинам и женщинам старше 50 лет — с этого возраста повышается риск онкозаболеваний кишечника.

Для теста достаточно сдать 30 миллилитров крови в три пробирки. Стоит отдельно отметить, что исследование не требует особой подготовки, например, сдачи анализа исключительно натощак. Для этого тестирования характерна высокая точность. Результаты придут через 10 рабочих дней.

ООО БиоЛинк

Что означают результаты теста

Тест на SEPT9 можно использовать для проведения скрининга на рак кишечника. Он подойдет для пациентов, которые по каким-то причинам не могут или не хотят выполнять колоноскопию или сдавать анализ на скрытую кровь в кале.

Клинические испытания показали, что анализ на SEPT9 может выявить рак кишечника у семи из 10 человек с этим заболеванием. Однако рассматривать тест как замену полноценного скрининга колоректального рака с использованием колоноскопии не стоит. В ряде случаев положительный результат получают здоровые люди и люди, страдающие хроническим гастритом, раком легкого. При беременности тест оказывается положительным всегда.

Поэтому положительный результат не может считаться окончательным для постановки диагноза. Получив его, стоит в краткие сроки пройти колоноскопию. А тем, чей тест оказался отрицательным, рекомендуется каждый год проходить анализ крови на SEPT9 в целях профилактики.

Имеются противопоказания к применению и использованию. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.

О производителе

Лаборатория «Биолинк» появилась на базе СО РАМН и медицинского факультета Новосибирского госуниверситета и является передовой компанией по созданию и внедрению современных методов молекулярной диагностики. Компания стремится создать высокоточные и эффективные способы раннего выявления рака. Специалисты разработали, в частности, реагенты для выявления наследственных форм рака молочной железы, для выявления циркулирующей в крови опухолевой ДНК.

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