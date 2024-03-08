Здоровье 08 марта 2024, 18:01 Весенняя депрессия пришла на смену зимней. Как с ней бороться? Психолог Красноруженко: депрессия весной возникает из-за истощения организма Unsplash

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На смену зимней депрессии, которая объяснятся коротким световым днем и отсутствием витамина D, может прийти весенняя. Зачастую это тоже связано с дефицитом полезных веществ, а также с истощением резервов организма, гормональным фоном и психологическими процессами. «360» узнал о симптомах и способах борьбы с этим недугом.

Причины весенней депрессии

Сезонное аффективное расстройство представляет собой вид депрессии, возникающий в определенные периоды года. Обычно это состояние наступает зимой, когда дни короче и холоднее. Но весеннее потепление — панацея не для всех. Для некоторых людей переход с зимы на весну служит «спусковым крючком» для проблем с психическим здоровьем. Тогда и проявляется весенняя депрессия.

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Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, уровень самоубийств достигает пика в период с марта по август ежегодно. Эксперты считают, что все дело в окружающей среде — загрязнении воздуха, вирусах, паразитах, аллергенах и смене погоды.

«Переходные периоды, как правило, очень трудны для людей», — отметила основатель центра психического здоровья Bay Area Линнея Батлер.

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Нутрициологи подчеркивают, что весной существует дефицит определенных витаминов, зачастую — группы B. Также наблюдается нехватка железа, магния и йода, рассказала «360» психолог Галина Красноруженко.

«Казалось бы, преображение природы весной, увеличение светового дня, солнечные лучи, зелень, цветение должны якобы придавать бодрости, прилив сил, но происходит все наоборот. Связано это с резервами организма, которые на протяжении осенне-зимнего периода истощаются и способствуют депрессивному состоянию», — объяснила специалист.

В холода люли ведут малоподвижный образ жизни, исчерпывают приобретенный летом запас витаминов, питаются более жирной, калорийной и сладкой пищей, при этом всем испытывая недостаток света и воздуха.

Организм привык впадать в спячку и тратить свои накопленные резервы, а на весеннюю адаптацию не хватает сил и энергии. И как раз это проявляется к марту. Мы получаем результат всех этих ограничений в виде депрессивного расстройства. Галина Красноруженко психолог

Состояние нормализуется ближе к лету. Если этого не происходит, то необходимо обратиться к специалистам.

С преображением природы по-другому протекают психологические процессы. Желание поменять что-то в жизни может быть таким же резким и значимым, как и в природе. Однако из-за отсутствия желаемых перемен, невозможности быстро реализовать свои мечты и планы возникает чувство безысходности, жалости к себе, обиды на обстоятельства и окружающих. Все это грозит нервными срывами и развитием весенней депрессии.

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Симптомы весенней депрессии

Весенняя депрессия затрагивает как женскую, так и мужскую половины человечества. Однако представительницы прекрасного пола более подвержены этому недугу. Причина тому — работа гормонов и выраженная эмоциональность.

«Итак, как же весенняя депрессия проявляется у женщин? Это слабость, раздражительность, плаксивость, недовольство внешним видом. В этот период увеличивается количество посещения салонов, красоты, косметологов», — рассказала Красноруженко.

Мужчины становятся более равнодушными, раздражительными и агрессивными, а свою тоску и уныние они обычно «лечат» алкоголем.

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В целом и у женщин, и у мужчин в физиологическом плане весенняя депрессия характеризуется бессонницей, вялостью, сонливостью и бессилием. В эмоциональном — унынием, безразличием, тревогой, истерией, раздражительностью и болезненной реакцией на замечания.

В интеллектуальном плане речь идет о заторможенности, вялости мышления, забывчивости, скорости принятия решения и непродуктивности.

«Также отмечается в общем состоянии, что бывает бессонница, снятся кошмары и меняется аппетит», — добавила психолог.

По ее словам, замаскированная депрессия способна годами истощать человека и усложнять постановку диагноза.

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Как бороться с весенней депрессией

В первую очередь речь идет о работе с нутрициологами по нормализации витаминного баланса в организме и правильному питанию, которое обеспечит чувство легкости и придаст организму энергии. В такой период стоит посетить спортивные клубы, залы, заняться танцами и чаще отправляться в пешие прогулки, отметила специалист.

«Это поможет не только улучшить физическую форму, но и укрепить нервную систему», — подчеркнула Красноруженко.

Также рекомендуется внести в свою жизнь перемены: сделать перестановку в доме, купить новую одежду, заняться шопингом, обновить аромат парфюма, сменить имидж, посетить спа-салоны, косметолога и подумать о сеансах массажа.

В профессиональном плане стоит приобрести курсы повышения квалификации и запланировать отпуск. Важно больше времени проводить с родными и близкими и продумать программу основного дня на весь весенний период.

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Красноруженко поделилась собственной техникой, которая срабатывает в любых грустных ситуациях: когда одиноко или наблюдается упадок сил.

«Здесь происходит расслабление, растяжение тела, улучшение дыхания. <…> Просто скажу, как необходимо действовать в этой ситуации, при таких состояниях. Когда вы выходите на прогулку, вы просто поднимаете глаза и ищете макушки деревьев, запрокинув голову вверх. Вам в этом положении, в этом состоянии всегда захочется улыбнуться», — отметила психолог.

В заключение специалист пожелала россиянам, чтобы весенняя депрессия проходила как можно более безболезненно для организма, а также счастья, веселья и энергии.

Влияние на самочувствие человека оказывает гормон серотонин. При его нормальном уровне люди ощущают бодрость, а при нехватке вещества возникает депрессия. Чтобы быть счастливыми, врачи рекомендовали наладить питание, вести активный досуг и проводить время на солнце.