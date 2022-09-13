В России дефицит наркоза и лекарств для животных: последствия | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 21:03 Поделиться Telegram

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Viber Ветеринары вновь забили тревогу. В России не достать вакцины и препараты для наркоза Ветеринар Михаил Шеляков: из-за недостатка лекарств у животных могут возникнуть осложнения Источник фото: РИА «Новости» /Варвара Гертье

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Российские ветеринары столкнулись со сложностями при лечении животных. Специалистам трудно достать средства для наркоза и импортные вакцины, в числе которых препарат от бешенства. Не исключено, что в новых условиях качество медицинской помощи для питомцев снизится и возможны даже осложнения. Стоимость лекарств, которые ввезли «серым» способом, выросла почти в 10 раз.

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть меры поддержки отрасли. До сих пор остаются сложности с покупкой импортных средств для наркоза и вакцин. В документе указано, что учреждения ветеринарии по всей стране продолжают испытывать сложности, написали «Известия».

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Ветеринарам сложно достать инактивированные вакцины от бешенства, соответствующие международным стандартам ВОЗ. Ситуацию осложняет и то, что с 1 сентября следующего года вступят в силу новые требования к зарубежным производственным площадкам.

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Они должны предоставлять сертификат о соответствии евразийским GMP. По мнению экспертов, остальные производители лишатся права экспорта в Россию, если у них не будет сертификации. Ассоциация предлагает сдвинуть сроки вступления в силу статьи закона.

При этом Минсельхоз заявил о стабильной ситуации с препаратами для животных. Ведомство отметило, что в России есть аналоги востребованных зарубежных лекарств и вакцин.

Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Сложности для питомцев

Ветеринары столкнулись с тем, что не могут найти аналог импортного наркоза. Ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков объяснил «360», что каждая страна производит свой препарат в единственном виде — и в России его нет. Тем не менее специалист не исключил, что можно отыскать альтернативные пути.

«Время обслуживания увеличится, а качество снизится. Возможно, [у животных] появятся осложнения», — рассказал Шеляков.

Пока что страна пользуется параллельным импортом и различными схемами. По словам специалиста, ветеринария в России переживала и не такие трудности. Тем не менее ситуация пойдет на руку спекулянтам, которые будут перепродавать препараты для лечения животных за большую цену.

Несмотря на то, что в России есть и отечественные вакцины для животных, они не смогут полностью заменить иностранные.

Создатель и президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», а также сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Карен Даллакян объяснил «360», что российские препараты плохо держат иммунитет у животного.

Многие к тому же путешествуют со своими питомцами, а отечественную прививку от бешенства не принимают в зарубежных странах. Вместо нее требуют вакцинацию иностранными препаратами, подчеркнул Даллакян.

Источник фото: РИА "Новости» / Александр Кондратюк

Ветеринары смогут лечить и оперировать домашних животных. Но с дикими сородичами дела обстоят по-иному.

«Операции есть. Медицинская помощь пока доступна. Но для лечения хищников, например, тигров и медведей, используются импортные практики, а не отечественные», — рассказал Даллакян.

Он отметил, что препараты для животных начали ввозить по «серой» схеме. Но зачастую их стоимость довольно большая. По словам Даллакяна, те лекарства, которые раньше стоили три тысячи рублей, продаются теперь за 25 тысяч.

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