Здоровье 01 декабря 2022, 21:24 Праздники с риском инсульта. Убедительные доводы врачей не пить много в Новый год Иммунолог Болибок: употребление алкоголя во время COVID-19 повышает риск тромбоза РИА «Новости»

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Грядут новогодние праздники, а с ними и застолья. Правда, COVID-19 и сезонные заболевания тоже не дремлют. Специалисты советуют не перебарщивать со спиртным. Они подчеркивают: алкоголь вымывает из организма полезные вещества, ослабляет иммунную систему. Соответственно, риск заражения возрастает. Более того, выпивать в период болезни также нельзя. В случае с COVID-19, например, это может привести к внезапным инфарктам и инсультам.

Алкоголь в период распространения заболеваний

В период пандемии распространился ряд мифов. Одним из популярных стал рассказ о том, что спиртное может помочь не заболеть или даже способствует выздоровлению, если человек уже заразился. Это не так, утверждают в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным организации, алкоголь способствует развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также нарушений психического здоровья. Они, в свою очередь, могут повышать уязвимость перед COVID-19 и сезонными заболеваниями, как грипп и ОРВИ. Употребление этилового спирта может привести к тяжелым последствиям для здоровья — вплоть до летального исхода, уверены специалисты.

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РИА «Новости»

Алкоголь ослабляет иммунную систему, вымывает витамины и микроэлементы. А в зимний период и без того может остро ощущаться нехватка, например, витамина Д. Более того, не стоит забывать о сезонных заболеваниях. Об этом «360» рассказал нарколог, психиатр, главный врач клиники, медицинский центр «Корсаков» Алексей Казанцев.

«У нас сейчас идет как раз опять грипп, у нас идет еще коронавирус, идут новые штаммы. Алкоголь никогда не являлся профилактикой каких-либо инфекционных заболеваний, сезонных сезонных осложнений и довольно часто сам по себе вызывал пневмонию, потому что человек напивался… Мы живем все-таки в средней полосе, большая часть России живет с одним месяцем лета. Пьяный человек даже в летний период укладывался спать где-нибудь на травке, на асфальте или даже у себя в ванной комнате на кафеле», — пояснил он.

По его словам, в таких случаях нередко человек «зарабатывал» пневмонию, которую впоследствии не лечил, так как алкоголь притупляет все реакции. Соответственно, люди умирали от банальнейшей пневмонии, когда о коронавирусе не было и речи.

«Пьяному море по колено и горы по плечу. <…> Ключевое — ослабевает контроль», — подчеркнул Казанцев.

Алкоголь во время болезни

Чрезмерное потребление спиртных напитков во время болезни, особенно при COVID-19, увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья, сообщает ВОЗ. Алкоголь попросту повреждает выстилающие поверхность легких клетки. Человек может не замечать этого до тех пор, пока в легкие не попадет инфекция.

«Употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему, не укрепляет иммунитет и не повышает устойчивость организма к вирусу. <…> Безопасного уровня потребления алкоголя не существует. Риск нанесения вреда вашему здоровью увеличивается с каждым выпитым бокалом» — подчеркнули в ВОЗ.

Иммунолог Владимир Болибок также предупредил, что употребление алкоголя при COVID-19 крайне опасно. А в связи с тем, что сейчас эта болезнь перемешивается с гриппом и ОРВИ, у человека повышается температура, он не понимает, чем именно заболел. И в такой период спиртное крайне опасно.

«Коронавирус — это инфекция, которая повреждает прежде всего внутреннюю оболочку сосудов, в том числе магистральных сосудов — артерий и крупных вен. И резко повышается тромбообразование на поверхности сосудов, артерий и вен. А если мы еще и алкоголь принимает, то он еще сильнее повышает свертываемость. Одно на другое наслаивается, и это может давать эффект внезапных тромбозов, то есть внезапный инфаркт, внезапный инсульт», — заключил Болибок.