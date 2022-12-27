Здоровье 27 декабря 2022, 02:38 «Пожирающая мозг» амеба может убить за несколько недель. Но в России ей не выжить Эпидемиолог Пестерев: риск заражения неглериозом в России крайне мал YouTube

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В Южной Корее врачи выявили первый случай заражения неглериозом — это редкое заболевание, которое вызывает амеба Неглерия Фоулера. Паразит проникает в мозг человека и «пожирает» его, сообщили в Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Оказалось, что заболевший несколько месяцев провел в Таиланде, а затем вернулся домой, где не прожил и двух недель. «360» разбирался, насколько это заболевание опасно для россиян.

Пациент вернулся в Южную Корею 10 декабря. У мужчины наблюдались головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и другие симптомы. Врачи не смогли ему помочь — заразившийся скончался через 11 дней.

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«KDCA впервые подтвердила заражение Naegleria fowleri у скончавшегося пациента с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы», — сообщили в агентстве.

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В KDCA заявили, что будут расследовать точный путь заражения пациента. При этом эксперты отметили — контакт с загрязненной водой является основным способом получения инфекции. Обычно амеба попадает в организм человека через нос, а оттуда мигрирует в мозг. Далее она вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга. У заболевшего быстро появляются первые симптомы. Болезнь развивается очень быстро и ведет к летальному исходу.

Не передается от человека к человеку

В России не выявили ни одного случая неглериоза, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Его слова привел ТАСС. Эксперт отметил, что за последние 60 лет в разных странах мира зарегистрировали свыше 400 случаев заражения Неглерией Фоулера. Порядка 97% пациентов с неглериозом скончались.

«Все это, однако, единичные случаи, потому что болезнь не передается от человека к человеку. То есть, мы имеем дело с классическим микроорганизмом — сапронозом, который живет в природе, и человек заражается только после контакта с ним в природной среде», — сказал Семенов.

Главной проблемой является то, что врачи слишком поздно ставят диагноз, отметил он. Ученые разрабатывают ряд перспективных препаратов, которые демонстрируют эффективность против амебы. Но в большинстве медицинских учреждений их просто нет, подытожил он.

Не время для паники

Жителям России не стоит бояться возбудителя неглериоза, поскольку в нашем климате амеба просто погибнет, поделился с «360» врач-эпидемиолог, сотрудник Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев. По его словам, Неглерия Фоулера живет в водоемах, где температура воды составляет +25…+30 градусов.

Эксперт отметил, что человек может заразиться лишь в том случае, если будет купаться в водоеме, где обитают эти амебы. Они встречаются довольно редко — даже в жарких странах. При этом Пестерев дал несколько рекомендаций для туристов.

«Есть очень простая мера предосторожности — купаться в соленой воде, в море Неглерия Фоулера не выживает. И вторая — прищепку на нос, потому что путь заражения неглериозом — через носоглотку. Поэтому не глотайте воду, не втягивайте ее носом», — отметил эпидемиолог.

Он попросил россиян не переживать из-за этого заболевания. На большей части России находятся слишком холодные для этой амебы водоемы. Риск заражения крайне мал, подытожил Пестерев.