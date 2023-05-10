Здоровье 10 мая 2023, 22:47 Медсестер захотели «повысить» до врачей. Как инициатива Минздрава скажется на работе медиков Врач Длин: есть функции, которые передать медсестрам можно и нужно РИА «Новости»

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В Минздраве выступили за перераспределение части медицинских задач с врачей на средний медперсонал. Мера должна повысить не только производительность специалистов, но и доступность врачебной помощи, причем без потери качества. В пересмотре обязанностей придется учесть множество нюансов и проработать детали. Пока что к идее в медицинском сообществе отнеслись весьма скептически.

Рекомендации по реструктуризации рабочего процесса медиков составили в центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения министерства. Специалисты хотят пересмотреть процессы, которые сложились в медицинских организациях исторически — например, возложить на медсестер некоторые административные функции.

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По данным «Коммерсанта», идея нашла больший отклик у врачей, чем у среднего медицинского персонала. Среди медсестер вероятные изменения поддержали менее 10%.

Цель нововведений

Врач высшей категории Сергей Длин в беседе с «360» положительно отнесся к инициативе Минздрава и напомнил, что медсестры фактически работают в связке с врачами.

«Предложение Минздрава нацелено на повышение доступности медицины, высвобождение врачебного персонала, а также улучшения качества работы медсестер. Будет более системное наблюдение за пациентами, которое подразумевает ведение и контроль динамики больных», — отметил он.

РИА «Новости»

Длин допустил, что некоторых пациентов впоследствии можно будет передать врачам — для корректировки каких-либо решений при необходимости. Но в основном, предположил специалист, программу будут использовать как некое повышение квалификации среднего медперсонала.

От врачей — медсестрам

Медсестрам, уточнил РБК, планируют отдать обязанности по подготовке списков для диспансеризации и профилактических медосмотров. Возможно, они займутся вопросами санитарно-гигиенического просвещения населения.

В НИИ также выступили за то, чтобы средний медперсонал организовывал и проводил «школы здоровья», наблюдал за пациентами с хроническими заболеваниями, оценивал эффективность различных методов лечения и выполнял другие не слишком сложные задачи.

РИА «Новости»

Передачу обязанностей по назначению лекарственных препаратов, обратил внимание Длин, необходимо рассматривать более детально. Здесь важно учесть многие нюансы — что работает, а что — нет, как препараты взаимодействуют друг с другом и так далее. А назначение, например, медикаментов при ОРВИ без осложнений может быть обязанностью только врача или фельдшеров с расширенными полномочиями.

Есть функции, которые медсестрам отдать можно и нужно, а есть те, которые все-таки стоит оставить на врачах. Тут лежит ответственность за результат, и назначение всегда было закреплено за врачом. Сергей Длин врач высшей категории

Закон и сейчас не запрещает такое перераспределение, отметили в НИИ. Более того, во многих медицинских организациях активно используют такие подходы с учетом компетенций, знаний и умений медицинского персонала.

Медсестер, подчеркнул Длин, считают некими соисполнителями процесса лечения. Врачи направляют к ним на процедуры, на среднем медперсонале остается сопровождение и контроль динамики лечения, а также более активное взаимодействие с пациентом.

«Это некий сервис с пациентом, который в психологическом плане помогает больному находиться в более комфортном состоянии. Большинство людей во время болезни подвержены депрессии и страхам, а такой контакт позволит повысить качество работы с пациентами», — заметил врач высшей категории.

РИА «Новости»

Позиция большинства

В сфере здравоохранения от инициативы Минздрава пока не в восторге. Проведенный «Актион Медицина» опрос показал, что 90,6% респондентов со средним медицинским образованием не одобряют идею министерства.

Медсестры, подчеркнули 63,7% опрошенных, и так перегружены и к увеличению функционала попросту не готовы. Почти каждый пятый — 18,9% — счел, что сейчас распределение обязанностей оптимальное и менять ничего не нужно Еще 7,3% заметили, что вряд ли медсестры будут пользоваться таким же уровнем доверия, как и врачи.

Принявшие участие в опросе главврачи заняли позицию большинства и заметили, что с реализацией инициативы явно возникнут сложности. Если же предложение в итоге оформят в норму, то больницам, скорее всего, придется нанимать больше медперсонала со средним образованием.

В НИИ сочли результаты исследования интересными и допустили, что их учтут «при последующей работе при совершенствовании методических рекомендаций».