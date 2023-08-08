Здоровье 08 августа 2023, 18:20 Помощь рядом с домом. Новую многопрофильную клинику «Медси» открыли в Люберцах ГК «Медси»

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Новый многопрофильный медицинский центр открыли по франшизе «Медси» в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Клинику площадью свыше 500 квадратных метров оснастили современным оборудованием.

Медцентр расположился на трех этажах в доме № 14 по улице Пушкина. Партнером выступила «Профессиональная Медицинская Лига», а инвестиции в проект превысили 50 миллионов рублей.

«Мы выстраиваем развитие как через открытие собственных клиник, так и в рамках франчайзинга, предлагая владельцам действующих медицинских активов принципиально новый для российского рынка формат сотрудничества — открытие клиники „Медси“ на базе действующего медицинского учреждения. Мы максимально профессионально подходим к открытию своих клиник, не разделяя их на „свои“ и франчайзинговые. Все они работают под единым брендом, по общим высоким стандартам и включены в единую медицинскую систему», — рассказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу ГК «Медси» Алла Канунникова.

ГК «Медси»

Медицинский центр в Малаховке построили по типовому формату Smart 500. Это означает семейный формат клиники и возможность получать качественную медпомощь рядом с домом.

«Эта клиника — наш третий совместный проект с „Медси“. Мы рады стать частью крупнейшей федеральной сети. Мы полностью разделяем ценности и стандарты лидирующего бренда на рынке частной медицины России», — подчеркнул главврач клиники, генеральный директор ООО «Профессиональная Медицинская Лига» Кирилл Маринченко.

Он отметил, что благодаря новому медцентру в Малаховке жители поселка и ближайших населенных пунктов смогут получать помощь по стандартам сети «Медси». Пациентам обеспечат безопасность, чуткое отношение и безупречный сервис, заверил Маринченко.

ГК «Медси»

Прием в новом центре ведут 15 врачей по наиболее востребованным направлениям, среди которых гинекология, урология, терапия, эндокринология, кардиология, физиотерапия, лечебная физкультура. Кроме того, в клинике работают уникальные специалисты — нейрохирург и нейропсихолог.

В медицинском учреждении есть современное оборудование как для диагностики, так и для лечебной физкультуры или физиотерапии. Например, гордостью центра можно назвать магнитотурботрон — современную медицинскую установку в виде капсулы. Аппарат решает сразу несколько задач: помогает нормализовать обмен веществ и иммунитет, а также восстановить ресурсное состояние.

ГК «Медси»

Клиника в Малаховке, как и другие, входит в единый контур оказания медицинской помощи. Это означает, что пациента направят в клинико-диагностические центры и стационары «Медси», если ему потребуются сложные исследования или операция.

ГК «Медси»

В новом медцентре создали комфортные условия для всех посетителей, в том числе для маломобильных граждан. Здесь есть пандусы, кнопки вызова персонала, широкие дверные проемы и специально оборудованные санузлы.

Клиника «Медси» работает в среднем ценовом сегменте. Пациенты могут оплачивать услуги сами или по программам добровольного медицинского страхования.

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