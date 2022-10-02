Йод при радиационном заражении: чем опасен, стоит ли употреблять | 360°

Здоровье 02 октября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Поляков попросили не употреблять йод из-за страха радиации. Бездумный прием вещества приведет к отравлению Врач-терапевт Надежда Чернышова: ошибка в дозировке йода может привести к отравлению РИА Новости

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Жители Польши скупают йод из-за страха перед радиоактивным заражением. Власти страны напомнили, что бесконтрольный прием препаратов может навредить здоровью. По мнению врачей, принимать лекарства, защищающие щитовидную железу, можно только после консультации с врачами и строго по показаниям. Иначе есть риск оказаться в больнице.

Напрасная паника

Польские власти призвали население не употреблять превентивно йод и раствор Люголя из-за боязни радиоактивного заражения. Ранее в подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом.

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Замминистра внутренних дел и администрации Блажей Побожи заявил, что препараты нужны, чтобы обезопасить граждан и провести стандартные рутинные процедуры. Внутри каждого воеводства местная администрация будет решать, как лучше распространить таблетки. Чиновник связал эти действия с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, писало РИА «Новости».

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Теперь власти страны заявили, что атаки на ЗАЭС не представляют угрозы для жителей Польши. Глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич отметил, что стране не угрожает сценарий Фукусимы или Чернобыля даже с включенными реакторами на станции. Поляков призвали не употреблять йод по собственной инициативе.

«Не нужно употреблять препараты со стабильным йодом или так называемый раствор Люголя без ясных рекомендаций. Такие действия бессмысленные, а также могут быть вредными», — сказал Млынаркевич.

По словам чиновника, лекарства не стоит пить превентивно и, тем более, давать детям. Для Польши нет угрозы даже в случае драматичного развития событий.

Щитовидная железа очень чувствительна к радиационному облучению. Чтобы ее поддержать, люди добавляют больше йода в свой рацион. Но импульсивные действия могут привести к отравлению. Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила «360», что принимать полезные вещества можно только после консультации со специалистом и строго по показаниям. Иначе есть риск оказаться в больнице.

Источник фото: freepik

При проблемах с щитовидной железой стоит обратиться к эндокринологу и сдать анализ на гормоны. Исходя из этого, врач подберет препарат и дозировку.

«Там очень малые значения дозировок. Ошибка в дозе может навредить здоровью. Это скажется и на сердце, и на любом другом органе», — заметила врач.

Защитить щитовидную железу

Йод способен не только вытягивать радиацию из организма, но и поддерживать его. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила «360», что элемент необходим жителям далеких от моря регионов.

«Есть также люди, которые живут в условиях умеренного дефицита йода, и у них часто проблемы с щитовидной железой. Именно поэтому у нас йод добавляется в продукты массового потребления», — рассказала Ярцева.

Источник фото: freepik

Элемент особенно необходим для детей. Чернышова отметила, что дефицит йода у ребенка приводит к тому, что тот плохо растет и отстает в умственном развитии. Для взрослого тревожным звонком станут постоянная утомляемость, набор веса и кровоподтеки. Восполнить нехватку можно не только при помощи лекарств, но и с добавлением морепродуктов в рацион.

Специалисты отметили, что в некоторых случаях для поддержания здоровья щитовидной железы йод не нужен. Врач может посоветовать принимать вместо него гормональные средства.

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