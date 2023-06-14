Эксклюзив 14 июня 2023, 21:31 «Полное мракобесие». Милонов назвал операцию по смене пола членовредительской Депутат ГД Милонов назвал смену пола мракобесием и «халтурой» для медиков Freepik

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Госдума приняла законопроект о запрете смены пола и регистрации изменений в паспорте без операции. О том, как будет исполняться и отслеживаться исполнение правил, «360» рассказал депутат ГД Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что до принятия закона сменить пол в паспорте можно было при наличии справки от психолога.

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«Это же полное мракобесие! Пол невозможно поменять, можно поменять внешность, напичкать человека ядами, гормонами. Он может стать похожим на крокодила, но при этом он не станет крокодилом», — отметил Милонов.

Депутат заявил, что нельзя менять имена мужские на женские, а также дату рождения, за исключением особых случаев, например, при усыновлении. Есть определенные установочные данные, которые нельзя менять, подчеркнул Милонов.

Парламентарий напомнил, что законопроект продвигали почти три года, было некое лобби, представители которого отстаивали «либеральные ценности», но они все уехали в 2022 году.

«Естественно это очень хороший бизнес, это очень дорогие операции, которые для медиков хорошая „халтура“ (подработка — прим. ред.). <…> За это сумасшедшие платят, огромные деньги. Естественно, поэтому они отстаивают свое право на заработки. Для медицины это исключительно коммерческая история, нет никаких научных оправданий», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что есть исключения — заболевание гермофродитизм — редкая генетическая мутация, когда у человека присутствуют и женские и мужские первичные половые признаки. При такой ситуации проведение операции гуманно, считает Милонов. В остальных случаях операция по смене пола нарушает клятву Гиппократа и закон об оказании медицинских услуг, так как выполняется без показаний.

«Она является членовредительской операцией, калечащей. Эта операция будет противоречить медицинским стандартам, поэтому все эти операции будут признаны вне закона. Любой доктор, совершающий операции, будет подлежать наказанию, это то же самое, что взять и отрезать руку человеку», — заявил депутат.

Человеку, решившемуся на такую процедуру, требуется медицинское психологическое и психиатрическое освидетельствование, считает Милонов, так как индивидуум, сделавший с собой «такое», уже невменяем.