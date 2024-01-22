Здоровье 22 января 2024, 19:26 Ловушка дофамина и генетический цейтнот. Почему растет число людей с ожирением Генетик Холяндра: рост числа ожирения в мире связан с запоздалой генетикой Коллаж: Freepik / Unsplash / Телеканал «360»

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В России все чаще диагностируют ожирение у жителей всех возрастов. За последние 10 лет число пациентов увеличилось почти в два раза, и, по прогнозам исследователей, сокращения или хотя бы замедления темпов роста ждать не стоит. Факторов огромное множество: от трендов в социальных сетях и культуры бодипозитива до, наоборот, популяризации здорового образа жизни.

Чем дальше, тем больше

В 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, из них 108 тысяч — у детей младше 14 лет и более 40 тысяч у подростков от 15 до 18 лет. Число страдающих лишним весом россиян постоянно менялось. Годом ранее такой диагноз поставили 383 тысячи раз, а в 2020-м — 372 тысячи.

Кроме того, расстройства питания, нарушение обмена веществ и болезни эндокринной системы в 2022 году зафиксировали у 13 миллионов россиян. Из них примерно пять миллионов страдают от сахарного диабета. Несколько лет назад таких пациентов было почти на миллион меньше.

Всего в 2022-м ожирение выявили более чем у двух миллионов человек, в том числе у детей и подростков. Для сравнения: в 2010 году случаев было почти вдвое меньше.

Фото: Wang Zhid / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Несмотря на статистику, согласно данным Росстата, жители страны стали чаще посещать спортивные залы, клубы и секции. В 2010 году в них занимались 26,3 миллиона человек, в 2015-м — уже 43,5, а в 2022-м показатель достиг 70 миллионов.

Неутешительные прогнозы

По информации аналитического центра Our World In Data, в 2016 году Россия вошла в список стран с быстрорастущим количеством пациентов с диагностированным ожирением. Годом ранее этим заболеванием страдали 14,9% россиян, а к 2019-му их число выросло уже до 15,1%.

Аналитики подчеркнули, что это лишь задокументированные данные — на самом деле доля может быть намного больше.

Впоследствии, что, в свою очередь, и подтвердили данные Росстата, тенденция роста числа людей с диагностированным ожирением сохранилась.

Кроме того, специалисты Института статистических исследований и экономики знаний и экспертов кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» заявили, что каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением всего через год.

Среди детей в возрасте от пяти до 19 лет ожирение будут наблюдать (или уже диагностировать) у 205 миллионов человек. В общем, согласно прогнозам, 42% населения планеты будут иметь лишний вес к 2025 году: 18% мужчин и более 21% женщин.

Фото: lrich Niehoff / BROKER.com / Global Look Press

Возможные причины, по мнению исследователей, — пандемия коронавируса, в период которой закрыли парки, спортивные залы и другие объекты, помогающие следовать принципам ЗОЖ.

«Повышение активности могло бы спасать ежегодно до пяти миллионов человек: выполнение физических упражнений умеренной интенсивности всего 2,5 часа в неделю позволит снизить смертность примерно на 10%», — отметили аналитики.

Запоздалая генетика

Ожирение — многофакторное заболевание, включающее в себя генетическую предрасположенность к набору веса, образ жизни человека, нестабильное эмоциональное состояние и даже дефицит витаминов, напомнила «360» нутрициолог и генетик компании MyGenetics Инна Холяндра.

Генетика человека не успевает адаптироваться за изменением современного образа жизни: раньше люди гораздо больше двигались, меньше ели. Сейчас жизненный уклад полностью изменился: любые продукты — в шаговой доступности, люди реже ходят пешком, предпочитая автомобили.

По словам эксперта, генетика при таком раскладе попросту не успевает «перестроиться» под новый ритм, отсюда и ожидаемый рост числа заболеваний.

«Благоприятные моменты для наших предков — запасание веществ в виде жировых отложений — для современного человека стали, наоборот, проблемными. Наш образ жизни продолжает усугубляться: мы больше уходим в гиподинамию, стресс и беспорядочное питание», — добавила Холяндра.

Посетители ресторана быстрого питания в Коста-Рике. Фото: Manfred Bail / BROKER.com / Global Look Press

Последствия и «катализаторы» заболевания

Диагноз «ожирение» — лишь первая ступень в длинной лестнице болезней. За избыточным весом часто идут хронические заболевания, которые в результате приводят к инвалидности, заявила «360» врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Когда человек, будь то ребенок или взрослый, поддается на уловки организма, который хочет получить гормон удовольствия и счастья от вкусной еды как от наркотика, он начинает бесконтрольно есть. С набором веса жировая ткань как новый эндокринный орган начинает диктовать свои условия. <…> В результате: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и болезнь суставов со всеми остальными вытекающими проблемами», — объяснила она.

Пациент передвигается по коридору центра для людей с избыточным весом в Германии. Фото: Peter Steffen / Global Look Press

Медик обратила внимание на то, как медиаиндустрия и различные производители товаров пытаются нажиться на людях, страдающих ожирением. Часть общества, по ее словам, сделали из заболевания «культуру», зарабатывая на этом огромные деньги: придумывают тренды, специальные диеты — марафоны — и рекламные кампании одежды plus-size.

Люди попадают в замкнутый круг, который разорвать очень сложно. Сейчас при тотальной общей грамотности идет, наоборот, массовое незнание в управлении собственным телом. Решать проблему ожирения многие люди начинают только после того, как у них уже что-то сломалось. Елена Соломатина врач-диетолог

Генетик Холяндра предположила, что рост диагностированного ожирения, наоборот, связан с популяризацией работы врачей-диетологов и нутрициологов.

«Возможно, люди стали чаще обращаться к специалистам, потому что это в тренде. Многие обратили внимание на свою проблему и, главное, продолжительность жизни. Другая часть общества развивает культ стройной фигуры и крепкого здоровья», — пояснила собеседница «360».

Несмотря на это, эксперт порекомендовала не уходить в крайность и не мучать себя или ребенка сомнительными диетами. Впоследствии такое неразумное издевательство над телом может привести к расстройству пищевого поведения, нарушению метаболизма и двойному возвращению сброшенных килограммов из-за стресса организма.