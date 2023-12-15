Эксклюзив 15 декабря 2023, 18:51 «Меньше думать и закаляться». Как пережить мощнейшую магнитную бурю Врач Алексеева: магнитная буря всегда влияет на людей с хроническими болезнями Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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В ночь на 15 декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, ей предшествовали две более слабые. За вспышками, как правило, следуют магнитные бури. Бытует мнение, что они негативно влияют на человека: вызывают головную боль и общую слабость организма. О том, как магнитные бури действительно «играют» с состоянием, «360» рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

Далее — ее прямая речь.

Для кого опасны магнитные бури — мнение врача

Существуют диаметрально противоположные мнения о влиянии магнитных бурь на человека: есть сторонники и противники. В принципе, врачи знают, что все-таки магнитные бури — не просто какое-то явление, а действительно доказанное физическое действие, которое влияет на атмосферу, состояние здоровья человека, животных и биосферу в целом.

Человек, безусловно, подвержен влиянию магнитных бурь. Здоровые переносят их легче, чем люди с хроническими заболеваниями.

Поэтому какой бы тяжести ни была магнитная буря, она всегда влияет на людей с хроническими заболеваниями сердца, кровеносных сосудов, суставов. Люди с психическими расстройствами — особенно метеозависимые и подвержены влиянию.

В это время лучше оставаться дома. Если нет такой возможности, обязательно примите определенные препараты и постарайтесь сократить физические нагрузки: меньше ходите пешком, передвигайтесь на личном или общественном транспорте.

Шестибалльная буря происходит довольно редко. Поэтому лучше в этот период как можно сильнее сохранить свой организм от ее воздействия. Кроме того, человек может испытывать те состояния, с которыми он попросту не справится: у гипертоников поднимается давление, есть вероятность сердечного приступа, а у многих настолько болят суставы, что нельзя исключать риск обострения остеохондроза.

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Как защитить себя от магнитной бури

Чтобы не бояться магнитных бурь, нужно себя закалять. Правила простые: утренний контрастный душ, легкая зарядка и завтрак. Не стоит плотно наедаться — лучше в этот период есть фрукты, пить чай с ромашкой и чабрецом.

Отдельно советую людям старшего поколения на время магнитных бурь оставаться дома и желательно найти какое-нибудь радостное занятие, отвлекающее от этого явления. Чем меньше о них думать, тем легче они пройдут.

Также не забывайте о цитрусовых. Можно просто разбросать апельсиновые или мандариновые корки — они будут радовать в дни магнитных бурь. Естественно, когда вы уже приняли положенные лекарства. При головных болях следует лечить все симптоматически.