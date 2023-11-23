Здоровье 23 ноября 2023, 11:21 Овчинский: более 200 человек в 2023 году вылечили сколиоз благодаря разработке московского производителя Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель имплантатов и инструментов из титана разработал запатентованную динамическую систему коррекции, благодаря которой более 200 человек в 2023 году исправили сколиоз. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Система коррекции сколиотической деформации от московского производителя работает следующим образом: с выпуклой стороны деформированного позвоночника через установленные в позвонки винты натягивается хирургический шнур-корд. Благодаря сжатию одной стороны сколиоз посегментарно корректируется.

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Эту методику лечения создали в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Сейчас технологию стараются освоить иностранные врачи.

«Разработка столичной компании „Конмет“ для динамической коррекции сколиоза позволяет значительно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам министра правительства Москвы, этот метод лечения подходит как молодым, так и взрослым пациентам. Технология остается эффективной и для людей с четвертой степенью заболевания, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Все элементы системы соответствуют международным стандартам и изготовлены из биосовместимых материалов. Они безопасны для человека и могут долго находиться в организме пациента. Решение об удалении системы принимает лечащий врач, учитывая результаты коррекции, особенности организма пациента и данные по каждому конкретному клиническому случаю.

Операцию по установке системы коррекции проводят как открытым, так и эндоскопическим методом, сообщил завотделением патологии позвоночника ФГБУ НМИЦ ТО имени Н. Н. Приорова Минздрава РФ, председатель исполнительного комитета Ассоциации травматологии и ортопедии России Сергей Колесов. По его словам, такая операция проходит намного быстрее в сравнении с традиционной хирургией и не вызывает массивную кровопотерю.

«Все это значительно снижает период восстановления пациента — полная нагрузка разрешается уже через шесть недель», — обратил внимание Колесов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промплощадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице появляется от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

В столице создали комфортные условия для бизнеса, позволяющие развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещая промышленные площадки в Москве, инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также широкому набору системной поддержки города. На сегодняшний день для предприятий разработали свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.