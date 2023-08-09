Эксклюзив 09 августа 2023, 02:25 «Отделяли микрон за микроном 4 часа». Петербургские врачи спасли глаз 15-летней девочке Хирург-офтальмолог Байбородов: операция по спасению глаза 15-летней девочки шла 4 часа Unsplash

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Петербургские хирурги из Национального медицинского исследовательского центра имени С. Н. Федорова провели сложнейшую офтальмологическую операцию и смогли вернуть зрение 15-летней девочке из Казахстана. Стекловидное тело обнаружили на сетчатке глаза, ткань комкалась и сращивалась. Заведующий хирургическим отделением МНТК «Микрохирургия глаза», офтальмолог-хирург Ярослав Байбородов, проводивший операцию, рассказал «360», как удалось исправить то, что не смогли сделать другие специалисты.

Это первая успешная операция в мировой практике, проведенная на такой стадии патологии, которая считалась «неоперабельной». Байбородов рассказал, что у девочки была предельно низкая острота зрения, за которой следует нулевая, то есть отсутствие зрения. Патология называется «Семейная экссудативная витреоретинопатия».

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«Это тоже очень тяжелая патология. Когда образуются в стекловидном теле мембраны, они вызывают разрывы сетчатки, сетчатка отслаивается, сморщивается в комок и глаз гибнет», — пояснил хирург.

Байбородов отметил, что раньше не брали пациентов такой сложности, оперировали патологии на ранней стадии. В этом случае дело осложнялось тем, что до петербургских хирургов девочку оперировали дважды, и оба раза неудачно. Российским врачам пришлось работать с неудачными исходами предыдущих вмешательств.

«А это единственный глаз у этой девчонки. Второй глаз уже ослеп раньше, год назад, поэтому в этом сложность была. Если бы мы первыми стартовали, не было бы таких проблем. Тут очень тяжелая ситуация, и она усугубляется еще и тяжестью патологии, с которой предыдущие хирурги не смогли справиться», — рассказал врач.

Байбородов отметил, что не боялся браться за такую операцию. Он признался, что, имея диплом психолога, использовал эти знания, чтобы справиться со страхом.

«Страх — это непозитивное чувство. Если им руководствоваться, то вообще ничего делать не сможешь» Ярослав Байбородов Член-корреспондент Международной академии психологических наук

Также большое значение имеет 22-летний опыт, хорошие технологии, оборудование, инструменты, клиника. Этот синтез позволил достичь такого результата.

По времени операция длилась четыре часа. Байбородов отметил, что это очень много. В среднем офтальмологическая операция длится от 10 минут до часа. Пришлось аккуратно, не повреждая ретинальную ткань, отделять мембраны от сетчатки. Это делается микрон за микроном, миллиметр за миллиметром.

«Это очень тщательная, деликатная процедура, потому что сетчатка живая ткань, она не терпит избыточного насилия. Если ты ее крепко сожмешь пинцетом или инструментом, она просто порвется, из нее жизнь уйдет», — рассказал Байбородов.

Операцию сделали месяц назад. Через три дня девочка стала видеть на 5%, черед две недели — на 10%, через месяц зрение вернулось на 20%. Сетчатка сейчас полностью расправлена. Хирург допустил, что молодой организм девочки сможет регенерировать и зрение восстановится на 30-40%, но окончательный процесс восстановления может длиться до шести месяцев.