Здоровье 18 января 2023, 23:40 От аллергии и кашля до летального исхода. Зачем убирать вейпы с прилавков магазинов Депутат ГД Хамзаев: вейпы должны быть под запретом из-за вреда здоровью РИА «Новости»

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Вейпы предложили запретить продавать в России. Проработать вопрос уже поручили профильным комитетам Госдумы. Рассматривать его будут в приоритетном порядке, так как речь идет в первую очередь о здоровье подрастающего поколения. Авторы инициативы считают, что медлить с принятием решения нельзя. Курение может не только привести к целому ряду заболеваний, но и закончиться летальным исходом.

Изучить ситуацию с вейпами поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Работой займутся комитеты по охране здоровья, вопросам просвещения и по делам молодежи. Координировать все действия поручили вице-спикеру ГД Петру Толстому. Володин призвал не скатываться в обсуждение вопросов прибыли, так как затронутая сфера носит особый характер.

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«Речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов. <…> Это не предприятие по выпуску одежды, не завод, извините меня, по выпуску автомобилей. Это все сопряжено со здоровьем граждан», — отметил он.

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Запрет — правильная тактика

Вопрос о запрете вейпов изначально поднял член комитета Госдумы по противодействию коррупции и безопасности, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В разговоре с «360» он подчеркнул, что системы нагревания табака и вейпы точно нельзя назвать той продукцией, которая необходима потребителям.

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«В мире сегодня идет запоздалая, но качественная тенденция по запрету использования вообще всех этих вейпов и нагревателей. Это абсолютно правильная практика, потому что она соответствует той угрозе, которую эта продукция наносит. Она вредит здоровью граждан, начиная от мутаций организма, заканчивая летальными исходами», — пояснил депутат.

Он добавил, что сейчас никотин употребляют в чудовищных объемах. С появлением новых устройств нельзя играть в такую же медленную историю, как с классическими сигаретами.

«Здесь нужно отталкиваться от реальности, поэтому я считаю, что должен быть запрет», — подчеркнул Хамзаев.

Для борьбы с обычными сигаретами тоже можно применить разноуровневые меры. По словам депутата, Володин поддержал его призыв принудить крупные транснациональные корпорации раскрыть состав сигарет.

«У потребителя должна быть справедливая и честная информация, что он курит химические реагенты. Табака там нет физически. <…> Покажите хоть одно поле табака в России», — сказал Хамзаев.

Он подчеркнул, что люди имеют право знать, что потребляют.

Вейпы хуже сигарет

Об опасности курения вейпов напомнила врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа. Она предупредила, что употребление вейпов приводит к аллергическим реакциям и проблемам с легкими. У тех, кто увлекается подобным, появляется постоянный кашель — как у заядлого курильщика.

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«Вейпы несут больше вреда, по сравнению с сигаретами, так как в них используют всевозможные масла, от которых может быть аллергия. Аллергики часто говорят, что закашливаются. Они не могут курить вейпы, потому что у них аллергизация высокая, и самочувствие не позволяет им это делать. Со здоровыми людьми та же самая история. В первый раз у них просто аллергия, а во второй — это уже хронический, обструктивный бронхит», — отметила Лапа.

В сигаретах содержится только никотин, к которому привыкает организм. Несмотря на привычку, никотин серьезно бьет по здоровью.

«Бронхи курильщика очень отличаются от бронхов здорового человека, так как они всегда фиброзированные, в них идут воспалительные процессы. Я называю их неживыми, потому что фиброз поражает легкие», — пояснила врач-терапевт.

В легких находится большое количество сосудов, снабжающих клетки. Курение приводит к проблемам с ними — сосуды поражает атеросклероз. У курильщиков часто бывают венозные проблемы, артериальная недостаточность, гипертонии. Риск заболеть этими болезнями у них намного выше, чем у людей, которые не курят ничего, включая вейпы.