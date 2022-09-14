Девочка умерла от ОРВИ в детском саду Петербурга: подробности, симптомы, лечение | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 23:00 Поделиться Telegram

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Viber Двухлетняя девочка умерла от ОРВИ в детсаду Петербурга. Иногда последствия простой простуды могут стать фатальными Педиатр Злобина: ОРВИ опасны для маленьких детей Источник фото: фотобанк Московской области/flickr

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В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла в детском саду. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Ребенок скончался от ОРВИ, хотя дома тревожных симптомов якобы не было. Непосредственно от этой инфекции люди не умирают, гораздо опаснее вероятные осложнения. На что обратить внимание родителям, чтобы не произошла трагедия, разбирался «360».

По информации «112», двухлетней девочке стало плохо утром — она потеряла сознание, у ребенка посинели губы. Утром в детский сад, по предварительным данным, девочку привели без каких-либо тревожных симптомов. Более того, по имеющимся данным, она состояла в первой группе по медицинским и физическим показателям, то есть не имела врожденных заболеваний.

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Когда ребенку стало плохо, воспитатели вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось — она умерла в карете скорой по пути в больницу. Следователям предстоит разобраться в том числе и в том, почему скорая ехала на вызов более 20 минут, а неонатальная реанимация — более получаса.

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Можно ли умереть от ОРВИ

Педиатр Татьяна Злобина в беседе с «360» подчеркнула, что непосредственно от ОРВИ люди не умирают, но заболевание может вызывать осложнения, которые могут привести к гибели — например, удушье из-за отека слизистой, отек Квинке или остановку сердца. Врач отметила, что потенциальную угрозу не только здоровью, но и жизни может нести любая болезнь, если не обратить на нее должного внимания.

«Любой вирус вызывает пять признаков воспалительного процесса: покраснение — чаще всего для вируса это входные ворота, то есть дыхательные пути, нос, рот, слизистая глаз; отечность, увеличение продукции секрета, например насморк, а также нарушение функции органа, который является входными воротами, и повышение температуры», — объяснила Злобина.

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко согласилась с тем, что говорить о смерти от ОРВИ сложно: у ребенка могли быть недиагностированные патологии, или же смерть могла наступить из-за сильной аллергической реакции или другого заболевания. Окончательную причину гибели ребенка покажет вскрытие.

Настораживающие симптомы

Татьяна Романенко подчеркнула, что в случае с заболеваниями детей младшего возраста родителей в первую очередь должна насторожить температура — если она поднимается выше 39 градусов, точно стоит вызывать скорую. Особую опасность жар имеет для тех детей, у кого в анамнезе были случаи судорог при температуре.

«Одышка, удушье, затруднение дыхания, внезапная бледность, побледнение кожных покровов, прерывистое дыхание, какие-то изменения со стороны глаз, зрачков и так далее — все это настораживающие признаки», — подчеркнула Романенко.

Она добавила, что в целом дети обычно довольно легко переносят вирусные заболевания и даже при высокой температуре могут принимать пищу и сохранять активность. Ситуация обычно усугубляется, если к вирусу добавляется бактериальная инфекция — тогда у ребенка может пропасть аппетит, появиться заторможенность и другие тревожные симптомы.

Источник фото: Freepik

Татьяна Злобина напомнила, что у детей младшего возраста более тонкая и ранимая слизистая, которая более склонна к отеку, поэтому за состоянием таких детей стоит следить особенно пристально. Педиатр добавила, что родителям важно обращать внимание на активность ребенка и ясность его сознания. Если ребенок вялый или у него наблюдаются признаки спутанного сознания и полуобморочных состояний, стоит вызвать врача.

«Если ребенок стал дышать не так, как дышит обычно, если появилась какая-то неясная сыпь или изменился цвет кожных покровов, лучше обратиться к специалистам, чтобы не навредить своему собственному ребенку.

Как помочь ребенку

И Романенко, и Злобина подчеркнули в беседе с «360», что в случае с болезнью ребенка стоит сразу вызывать врача, не дожидаясь ухудшения состояния.

«Всегда нужно обратиться к врачу, в любом случае, потому что сами родители не могут трезво оценить состояние ребенка — мы склонны или преувеличивать, или недооценивать, а врач нацелен на красные флаги, которые нельзя пропустить даже при поверхностном осмотре», — объяснила Романенко.

Источник фото: Freepik

При этом лечение ОРВИ преимущественно симптоматическое: если температура поднимается выше 38, стоит принять жаропонижающее, а также следует промывать нос и полоскать горло.

«Слизистые — это входные ворота для инфекции. Чем быстрее мы здесь вмешаемся, тем меньше вирусных частиц попадет в организм. Далее работаем по симптомам: у детей чаще всего явление ринита, риносинусита, поэтому носы промывают, важно, чтобы слизь, которая собирается в носу, хорошо отходила», — подчеркнула Татьяна Романенко.

При этом врачи предостерегли от самостоятельного приема лекарств, тем более их нельзя давать детям без назначения врача.

«Нужно помнить, что инструкция пишется не для пациентов, а для врачей, давать препараты без рекомендации специалиста не рекомендуется», — заключила Татьяна Злобина.

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